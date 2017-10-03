3 октября 2017, 20:02

Грузовик Tesla: его и правда выпустят

Вот уже 26 октября этого года Tesla явит миру свой первый электрический грузовик. В настоящий момент автопроизводитель завершает дорожные испытания новинки, во время которых «шпионы» и подловили машину.
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Судя по фотографии, серийный грузовик многое переймет от прототипа. Модель уже сейчас называют «главным катализатором изменений в сегменте грузовых перевозок за последние десятилетия».

Tesla пока не сообщала информацию о техническом оснащении грузовика, его грузоподъемности и стоимости. По предварительным данным, запас хода на одном заряде аккумулятора позволит преодолеть не менее 500 км.

Первые сообщения о разработке «тяжеловеса» от Tesla прозвучали еще летом прошлого года. В то же время велись разговоры о создании автобуса, пикапа и компактного кроссовера.

Новинки и концепт кары Тесла

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«Теслу» научать заряжаться моментально
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
taran
Первый в мире разбитый Tesla Roadster
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Авто владелец
У какого какая вода на даче?
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
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Грузовик Tesla: его и правда выпустят
{{material_120962}}Судя по фотографии, серийный грузовик многое переймет от прототипа. Модель уже сейчас называют «главным катализатором изменений в сегменте грузовых перевозок за последние десятилетия».Tesla пока не сообщала информацию о техническом оснащении грузовика, его грузоподъемности и стоимости. По предварительным данным, запас хода на одном заряде аккумулятора позволит преодолеть не менее 500 км.Первые сообщения о разработке «тяжеловеса» от Tesla прозвучали еще летом прошлого года. В то же время велись разговоры о создании автобуса, пикапа и компактного кроссовера.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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