3 октября 2017, 20:02
Грузовик Tesla: его и правда выпустят
Вот уже 26 октября этого года Tesla явит миру свой первый электрический грузовик. В настоящий момент автопроизводитель завершает дорожные испытания новинки, во время которых «шпионы» и подловили машину.
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Tesla пока не сообщала информацию о техническом оснащении грузовика, его грузоподъемности и стоимости. По предварительным данным, запас хода на одном заряде аккумулятора позволит преодолеть не менее 500 км.
Первые сообщения о разработке «тяжеловеса» от Tesla прозвучали еще летом прошлого года. В то же время велись разговоры о создании автобуса, пикапа и компактного кроссовера.
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Отзывы по теме
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
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