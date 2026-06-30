Независимая подвеска как у Tatra, но российская: как новые БАЗы могут изменить рынок грузовиков

30 июня 2026, 17:22
Грузовики БАЗ с независимой подвеской и российскими деталями: старт продаж и особенности
Грузовики БАЗ с независимой подвеской и российскими деталями: старт продаж и особенности
На рынке появились гражданские грузовики БАЗ с уникальным шасси и почти полной локализацией комплектующих. Это событие может изменить подход к эксплуатации техники в сложных условиях и снизить зависимость от импортных запчастей.
Появление новых грузовых автомобилей БАЗ с независимой подвеской и тщательно проработанными комплектующими стало важнейшим событием для отечественного рынка коммерческой техники. Для компаний, работающих в нефтегазовой сфере и на Севере, вопросы надёжности и доступности запчастей всегда стоят особенно остро. Теперь дилеры предлагают машины, способные изменить правила игры.
Сборка нового БАЗ организована на бывшем заводе Scania-MAN в Санкт-Петербурге, что подтверждает серьёзный подход к производству. Главная особенность — практически полная локализация: двигатель и коробка передач ЯМЗ-6531, российские мосты и другие ключевые узлы. Это не только снижает зависимость от импорта, но и упрощает обслуживание в регионах, где с иностранными деталями часто возникают проблемы.
Инженеры БАЗ разработали уникальный каркас с независимой пружинной подвеской — решение, которое редко встречается даже у мировых брендов. Применены технологии, аналогичные европейским Tatra или американским Oshkosh, но теперь подобный подход реализован и в России. Кабина выполнена по каркасно-панельной технологии: стальной каркас и композитные панели обеспечивают прочность и отличную теплоизоляцию, что особенно важно для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.
В базовой комплектации грузовик оснащён турбодизелем мощностью 380 л.с., девятиступенчатой механической коробкой передач, полным набором блокировок дифференциалов и демультипликатором. Пока доступна только версия 6×6, но в ближайшее время ожидаются модификации 4×4 и 8×8. Объявления о продаже уже появились на Дроме, стартовая цена составляет от 18 миллионов рублей. Для крупных предприятий это вложения в надёжность и длительный срок службы.
БАЗ ориентирован прежде всего на крупные компании, для которых важна не только проходимость, но и возможность оперативно обслуживать технику без длительного ожидания запасных частей. Для российского автопрома это шаг вперёд: разработка собственных современных технологий и ставка на независимость от внешних поставщиков. В ближайшие годы ожидается расширение модельного ряда и появление новых решений, которые будут соответствовать запросам отечественного бизнеса. Учитывая текущие тенденции, подобные проекты могут стать драйвером для развития всей отрасли коммерческого транспорта в России.
Эксперты отмечают, что спрос на такие машины будет расти, особенно на фоне ухода западных брендов и дефицита импортных запчастей. Похожая ситуация наблюдается и в других сегментах: например, новые китайские автомобили постепенно вытесняют европейские марки, что отражает глобальные изменения на рынке. Кстати, о тенденциях локализации и конкуренции можно узнать в материалах о запуске нового внедорожника на УАЗе - подробности о российском производстве и особенностях локализации .
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