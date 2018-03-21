21 марта 2018, 09:41

Грузовики Ford начали собирать на Автоторе

Турецкая компания Ford Cargo собирается завоевать российский рынок. В предыдущие два года грузовики Ford продавались у нас неважно, в среднем по 40 автомобилей в год. Сейчас подписано соглашение с новым дистрибьютором, планируется вдвое расширить сеть станций техобслуживания, обновить модельный ряд и локализовать производство. С конвейера калининградского завода Автотор уже сошли две партии по 8 грузовиков в каждой.
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Грузовики Ford начали собирать на Автоторе Ford Cargo
Ford Cargo
В Москву на презентацию проекта приехал вице-президент Ford Trucks Серхан Турфан. Дистрибьюцией в России займется Серж ван Хюлле. Он уже много лет живет в нашей стране и занимается продажами грузовиков. В его послужном списке сотрудничество с Dongfeng и VH-DAF. Компания Turbotrucks станет эксклюзивным партнером Ford Cargo в России.

У Ford Cargo масштабные планы. Здесь собираются провести экспансию на российский, а затем и на европейский рынок. К 2020 году компания рассчитывает продавать свои грузовики в 50 станах, причем 25% общего объема продаж должно прийтись на Россию. Сейчас Ford Track продает около 15 000 грузовиков в год.

По предварительной информации, двухосный тягач Ford будет стоить около 4 800 000 рублей. То есть на 5 – 7 процентов дороже российского аналога КАМАЗ-5490 NEO. Автомобиль оснащается фирменным двигателем Ecotorq мощностью 420 л.с. или 480 л.с., который сочетается как с «роботом», так и с «механикой» ZF. Кстати, у турецких и российских грузовиков есть один общий недостаток – узкая кабина. Поэтому Ford Cargo обещает осенью вывести на российский рынок новый грузовик с широкой кабиной. Говорят, внешне он очень похож на тягач Volvo.
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Грузовики Ford начали собирать на Автоторе
{{model_3409}}В Москву на презентацию проекта приехал вице-президент Ford Trucks Серхан Турфан. Дистрибьюцией в России займется Серж ван Хюлле. Он уже много лет живет в нашей стране и занимается продажами грузовиков. В его послужном списке сотрудничество с Dongfeng и VH-DAF. Компания Turbotrucks станет эксклюзивным партнером Ford Cargo в России.У Ford Cargo масштабные планы. Здесь собираются провести экспансию на российский, а затем и на европейский рынок. К 2020 году компания рассчитывает продавать свои грузовики в 50 станах, причем 25% общего объема продаж должно прийтись на Россию. Сейчас Ford Track продает около 15 000 грузовиков в год.По предварительной информации, двухосный тягач Ford будет стоить около 4 800 000 рублей. То есть на 5 – 7 процентов дороже российского аналога КАМАЗ-5490 NEO. Автомобиль оснащается фирменным двигателем Ecotorq мощностью 420 л.с. или 480 л.с., который сочетается как с «роботом», так и с «механикой» ZF. Кстати, у турецких и российских грузовиков есть один общий недостаток – узкая кабина. Поэтому Ford Cargo обещает осенью вывести на российский рынок новый грузовик с широкой кабиной. Говорят, внешне он очень похож на тягач Volvo.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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