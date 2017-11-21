21 ноября 2017, 15:17

Грузовики Foton Aumark скинули до 100 000 рублей стоимости

Покупка грузовиков Foton Aumark отныне может иметь выгоду от 70 000 до 100 000 руб. Такие скидки начали действовать во всех российских дилерских центрах китайской марки и продержатся до 31 декабря 2017 года.
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Цены стали доступнее на следующие модели: Foton Aumark С3511 (BJ1039) с шасси 2015 года выпуска - на 70 000 рублей; Foton Aumark С8215 (BJ1089 и BJ1061) - на 100 000 рублей.
Легкий Aumark BJ1039 располагает грузоподъемностью 1,56 тонны. В движение автомобиль приводит 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 105 л.с. и крутящим моментом 280 Нм, и 5-скоростная МКПП ZF.

Прочная рама и улучшенные рессоры BJ1039 рассчитаны на существенно большие грузы, что гарантирует этой модели хороший запас ресурса при работе с нормальной нагрузкой. На шасси может быть смонтирован кузов длиной 3,2-4,6 метра. В списке оборудования числятся: кондиционер, круиз-контроль, CD, MP3, спойлер, коробка отбора мощности (КОМ), передние противотуманные фары. В настоящее время  Aumark BJ1039 в рамках спецпредложения доступен по цене от 1 064 000 руб.
Полная масса Aumark BJ1089 более серьезная - 8,2 тонны, грузоподъемность - около 5 тонн.

Грузовик оснащается 3,8-литровым турбодизелем Cummins 3.8 ISF, который выдает 152 л.с. и 500 Нм момента. Коробка - механическая, полностью синхронизированная. Длина кузова - от 5,2 до 6,2 метра. Все шасси Aumark BJ1089 уже в базовой комплектации оснащаются кондиционером, круиз-контролем и магнитолой. Цены на Aumark BJ1089 начинаются от 1 492 000 руб.

Гарантия на все автомобили составляет 3 года или 150 тыс. км. пробега с межсервисным интервалом 20 000 км.

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Отзывы по теме
Foton расширит модельный ряд в России
Я уважаю и японцев и китайских производителей, но хочу заметить надо точно просчитать все ошибки, так я работая в области китайских машин вижу много ошибок в машино строении, да они по дизайну хороши но качество просто нулевое! Ошибки начиная от кузова до проводки и далее ремонта и обслуживания узлов ...
Алексей
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бесценный убийца - это что то новое.
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выбор Авто. Foton?
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Грузовики Foton Aumark скинули до 100 000 рублей стоимости
Цены стали доступнее на следующие модели: Foton Aumark С3511 (BJ1039) с шасси 2015 года выпуска - на 70 000 рублей; Foton Aumark С8215 (BJ1089 и BJ1061) - на 100 000 рублей.Легкий Aumark BJ1039 располагает грузоподъемностью 1,56 тонны. В движение автомобиль приводит 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 105 л.с. и крутящим моментом 280 Нм, и 5-скоростная МКПП ZF.Прочная рама и улучшенные рессоры BJ1039 рассчитаны на существенно большие грузы, что гарантирует этой модели хороший запас ресурса при работе с нормальной нагрузкой. На шасси может быть смонтирован кузов длиной 3,2-4,6 метра. В списке оборудования числятся: кондиционер, круиз-контроль, CD, MP3, спойлер, коробка отбора мощности (КОМ), передние противотуманные фары. В настоящее время  Aumark BJ1039 в рамках спецпредложения доступен по цене от 1 064 000 руб. Полная масса Aumark BJ1089 более серьезная - 8,2 тонны, грузоподъемность - около 5 тонн. Грузовик оснащается 3,8-литровым турбодизелем Cummins 3.8 ISF, который выдает 152 л.с. и 500 Нм момента. Коробка - механическая, полностью синхронизированная. Длина кузова - от 5,2 до 6,2 метра. Все шасси Aumark BJ1089 уже в базовой комплектации оснащаются кондиционером, круиз-контролем и магнитолой. Цены на Aumark BJ1089 начинаются от 1 492 000 руб.Гарантия на все автомобили составляет 3 года или 150 тыс. км. пробега с межсервисным интервалом 20 000 км.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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