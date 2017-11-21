Грузовики Foton Aumark скинули до 100 000 рублей стоимости
Цены стали доступнее на следующие модели: Foton Aumark С3511 (BJ1039) с шасси 2015 года выпуска - на 70 000 рублей; Foton Aumark С8215 (BJ1089 и BJ1061) - на 100 000 рублей.
Легкий Aumark BJ1039 располагает грузоподъемностью 1,56 тонны. В движение автомобиль приводит 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 105 л.с. и крутящим моментом 280 Нм, и 5-скоростная МКПП ZF.
Прочная рама и улучшенные рессоры BJ1039 рассчитаны на существенно большие грузы, что гарантирует этой модели хороший запас ресурса при работе с нормальной нагрузкой. На шасси может быть смонтирован кузов длиной 3,2-4,6 метра. В списке оборудования числятся: кондиционер, круиз-контроль, CD, MP3, спойлер, коробка отбора мощности (КОМ), передние противотуманные фары. В настоящее время Aumark BJ1039 в рамках спецпредложения доступен по цене от 1 064 000 руб.
Полная масса Aumark BJ1089 более серьезная - 8,2 тонны, грузоподъемность - около 5 тонн.
Грузовик оснащается 3,8-литровым турбодизелем Cummins 3.8 ISF, который выдает 152 л.с. и 500 Нм момента. Коробка - механическая, полностью синхронизированная. Длина кузова - от 5,2 до 6,2 метра. Все шасси Aumark BJ1089 уже в базовой комплектации оснащаются кондиционером, круиз-контролем и магнитолой. Цены на Aumark BJ1089 начинаются от 1 492 000 руб.
Гарантия на все автомобили составляет 3 года или 150 тыс. км. пробега с межсервисным интервалом 20 000 км.
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