20 ноября 2017, 12:06

Грузовики Hyundai HD78 выпускаются методом полного цикла

На калининградском «Автоторе» запущено производство грузовиков Hyundai HD78. Режим сборки - полного цикла. Среди прочего заработал новый цех сварки, он укомплектован сборочно-сварочным кондукторами, транспортным межоперационным оборудованием и системой передачи сваренных кузовов в цех окраски.
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Грузовики Hyundai HD78 выпускаются методом полного цикла Hyundai HD

Hyundai HD
Проведены модернизация окрасочных и сушильных камер, межоперационных конвейеров, программирование роботов на действующей линии окраски. Это позволило совместить окраску и кузовов легковых автомобилей, и кабин грузовиков, имеющих конструктивные и технологические отличия по режиму окраски. Вся модернизация проведена без остановки действующего производства.

Сборочные процессы кабин автомобиля Hyundai HD78 внедрены путем оснащения дополнительных сборочных постов. Они обеспечены подъемно-транспортным оборудованием, дождевальной камерой для проверки герметичности, специальными стендами сборки и проверки узлов.

Существует План запуска, подписанный «Автотором» и Hyundai Motor Company 14 апреля 2017 года в Калининграде. Дополнительно создаваемые на заводе мощности позволят на первом этапе реализации проекта выпускать до 6 000 автомобилей в год в режиме полного цикла с последующим увеличением объёмов производства. Совместные инвестиции в проект оцениваются в 50 млн долларов.

На сегодняшний день заводчане выпускают всю линейку коммерческих Hyundai, которые реализуются на территории РФ.

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Грузовики Hyundai HD78 выпускаются методом полного цикла
{{model_3462}} Проведены модернизация окрасочных и сушильных камер, межоперационных конвейеров, программирование роботов на действующей линии окраски. Это позволило совместить окраску и кузовов легковых автомобилей, и кабин грузовиков, имеющих конструктивные и технологические отличия по режиму окраски. Вся модернизация проведена без остановки действующего производства.Сборочные процессы кабин автомобиля Hyundai HD78 внедрены путем оснащения дополнительных сборочных постов. Они обеспечены подъемно-транспортным оборудованием, дождевальной камерой для проверки герметичности, специальными стендами сборки и проверки узлов.Существует План запуска, подписанный «Автотором» и Hyundai Motor Company 14 апреля 2017 года в Калининграде. Дополнительно создаваемые на заводе мощности позволят на первом этапе реализации проекта выпускать до 6 000 автомобилей в год в режиме полного цикла с последующим увеличением объёмов производства. Совместные инвестиции в проект оцениваются в 50 млн долларов.На сегодняшний день заводчане выпускают всю линейку коммерческих Hyundai, которые реализуются на территории РФ.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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