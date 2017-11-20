Грузовики Hyundai HD78 выпускаются методом полного цикла
Сборочные процессы кабин автомобиля Hyundai HD78 внедрены путем оснащения дополнительных сборочных постов. Они обеспечены подъемно-транспортным оборудованием, дождевальной камерой для проверки герметичности, специальными стендами сборки и проверки узлов.
Существует План запуска, подписанный «Автотором» и Hyundai Motor Company 14 апреля 2017 года в Калининграде. Дополнительно создаваемые на заводе мощности позволят на первом этапе реализации проекта выпускать до 6 000 автомобилей в год в режиме полного цикла с последующим увеличением объёмов производства. Совместные инвестиции в проект оцениваются в 50 млн долларов.
На сегодняшний день заводчане выпускают всю линейку коммерческих Hyundai, которые реализуются на территории РФ.
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