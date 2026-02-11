Как изменятся правила допуска техники к государственным контрактам и что это значит для производителей

11 февраля 2026, 16:04
Грузовики и автобусы получат новый статус для участия в госзаказах России и Беларуси
Грузовики и автобусы получат новый статус для участия в госзаказах России и Беларуси
В ближайшее время грузовые автомобили и автобусы, произведенные с существенным вкладом России и Беларуси, смогут претендовать на особый статус, открывающий доступ к государственным заказам. Новые требования к доле добавленной стоимости уже обсуждаются на уровне Союзного государства. Почему это решение может изменить рынок и какие отрасли еще затронет нововведение - разбираемся в деталях.
На заседании Совета министров Союзного государства России и Беларуси было принято решение, способное заметно повлиять на расстановку сил в сфере производства коммерческого транспорта. Теперь грузовики и автобусы, в которых не менее половины добавленной стоимости приходится на Россию и Беларусь, а на каждую из стран - не менее четверти, смогут получить статус «Товара союзного государства». Такой статус открывает прямой путь к участию в государственных закупках обеих стран, что ранее было доступно далеко не всем производителям.
Как сообщает телеграм-канал Грузовики и вообще, аналогичные правила распространятся и на другие отрасли: производители станков и микроэлектроники также смогут претендовать на этот знак качества. Введение новых критериев призвано стимулировать локализацию производства и укрепить экономические связи между двумя странами. Для автопроизводителей это означает не только расширение рынка сбыта, но и повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке, где конкуренция с зарубежными брендами остается высокой.
Эксперты отмечают, что подобные меры могут стать серьезным стимулом для развития совместных производственных проектов. Особенно это актуально на фоне продолжающихся изменений в мировой экономике и необходимости снижения зависимости от импорта. В то же время, новые требования к структуре добавленной стоимости могут стать вызовом для компаний, которые до сих пор ориентировались на сборку из иностранных комплектующих.
По мнению специалистов, для получения статуса «Товара союзного государства» производителям придется не только наращивать долю локальных компонентов, но и инвестировать в развитие собственных технологий. Это может привести к появлению новых рабочих мест и росту квалификации персонала, а также к увеличению налоговых поступлений в бюджеты обеих стран.
Союзное государство России и Беларуси - это интеграционное объединение, созданное для углубления экономического и политического сотрудничества между двумя странами. В рамках Союзного государства реализуются совместные программы в различных сферах, включая промышленность, транспорт и науку. Одной из ключевых задач является формирование единого экономического пространства и поддержка отечественных производителей. В последние годы особое внимание уделяется вопросам импортозамещения и развитию совместных производств, что становится особенно актуальным в условиях внешних ограничений.
Решение о введении статуса «Товара союзного государства» для грузовиков, автобусов, станков и микроэлектроники может стать важным шагом на пути к формированию единого промышленного пространства. Для производителей это не только шанс получить доступ к крупным государственным контрактам, но и возможность укрепить свои позиции на рынке, повысить уровень локализации и снизить зависимость от внешних поставщиков. В перспективе такие меры способны изменить структуру отрасли и задать новые стандарты для участников рынка.
Похожие материалы
-
11.02.2026, 15:11
МАЗ-200: символ тяжелого автопрома СССР, который изменил подход к грузовикам
МАЗ-200, изначально ЯАЗ-200, стал первым тяжелым грузовиком СССР, вобравшим в себя западные технологии и опыт. Его появление определило развитие отечественного автопрома на десятилетия вперед и до сих пор вызывает интерес у экспертов.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Электрогрузовик Sova 35: старт продаж новой модели на российском рынке
В России начались продажи второго электромобиля от компании Сова Моторс - Sova 35. Модель доступна как в виде шасси, так и в исполнении с рефрижератором, что открывает новые возможности для бизнеса. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отечественного рынка коммерческого электротранспорта, и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 14:29
Пять бизнес-джетов, определяющих структуру частной авиации в России в 2026 году
В условиях закрытого неба и новых маршрутов российский рынок бизнес-авиации опирается на пять ключевых моделей джетов. Эксперты отмечают, что именно эти самолеты формируют основу чартерных перевозок и корпоративных перелетов в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 14:13
Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России
Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 14:01
Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России
Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.Читать далее
-
11.02.2026, 13:12
BMW лидирует на вторичном рынке: почему владельцы разочарованы покупкой
Вышло исследование: BMW вновь стал самым востребованным премиум-брендом среди подержанных авто в России. Но за привлекательной ценой скрываются неожиданные сложности. Какие подводные камни ждут новых владельцев, и что советуют эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 12:57
Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц
Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
11.02.2026, 15:11
МАЗ-200: символ тяжелого автопрома СССР, который изменил подход к грузовикам
МАЗ-200, изначально ЯАЗ-200, стал первым тяжелым грузовиком СССР, вобравшим в себя западные технологии и опыт. Его появление определило развитие отечественного автопрома на десятилетия вперед и до сих пор вызывает интерес у экспертов.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Электрогрузовик Sova 35: старт продаж новой модели на российском рынке
В России начались продажи второго электромобиля от компании Сова Моторс - Sova 35. Модель доступна как в виде шасси, так и в исполнении с рефрижератором, что открывает новые возможности для бизнеса. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отечественного рынка коммерческого электротранспорта, и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 14:29
Пять бизнес-джетов, определяющих структуру частной авиации в России в 2026 году
В условиях закрытого неба и новых маршрутов российский рынок бизнес-авиации опирается на пять ключевых моделей джетов. Эксперты отмечают, что именно эти самолеты формируют основу чартерных перевозок и корпоративных перелетов в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 14:13
Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России
Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 14:01
Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России
Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.Читать далее
-
11.02.2026, 13:12
BMW лидирует на вторичном рынке: почему владельцы разочарованы покупкой
Вышло исследование: BMW вновь стал самым востребованным премиум-брендом среди подержанных авто в России. Но за привлекательной ценой скрываются неожиданные сложности. Какие подводные камни ждут новых владельцев, и что советуют эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 12:57
Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц
Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее