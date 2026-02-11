Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

11 февраля 2026, 16:04

Грузовики и автобусы получат новый статус для участия в госзаказах России и Беларуси

Как изменятся правила допуска техники к государственным контрактам и что это значит для производителей

В ближайшее время грузовые автомобили и автобусы, произведенные с существенным вкладом России и Беларуси, смогут претендовать на особый статус, открывающий доступ к государственным заказам. Новые требования к доле добавленной стоимости уже обсуждаются на уровне Союзного государства. Почему это решение может изменить рынок и какие отрасли еще затронет нововведение - разбираемся в деталях.

На заседании Совета министров Союзного государства России и Беларуси было принято решение, способное заметно повлиять на расстановку сил в сфере производства коммерческого транспорта. Теперь грузовики и автобусы, в которых не менее половины добавленной стоимости приходится на Россию и Беларусь, а на каждую из стран - не менее четверти, смогут получить статус «Товара союзного государства». Такой статус открывает прямой путь к участию в государственных закупках обеих стран, что ранее было доступно далеко не всем производителям.

Как сообщает телеграм-канал Грузовики и вообще, аналогичные правила распространятся и на другие отрасли: производители станков и микроэлектроники также смогут претендовать на этот знак качества. Введение новых критериев призвано стимулировать локализацию производства и укрепить экономические связи между двумя странами. Для автопроизводителей это означает не только расширение рынка сбыта, но и повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке, где конкуренция с зарубежными брендами остается высокой.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут стать серьезным стимулом для развития совместных производственных проектов. Особенно это актуально на фоне продолжающихся изменений в мировой экономике и необходимости снижения зависимости от импорта. В то же время, новые требования к структуре добавленной стоимости могут стать вызовом для компаний, которые до сих пор ориентировались на сборку из иностранных комплектующих.

По мнению специалистов, для получения статуса «Товара союзного государства» производителям придется не только наращивать долю локальных компонентов, но и инвестировать в развитие собственных технологий. Это может привести к появлению новых рабочих мест и росту квалификации персонала, а также к увеличению налоговых поступлений в бюджеты обеих стран.

Союзное государство России и Беларуси - это интеграционное объединение, созданное для углубления экономического и политического сотрудничества между двумя странами. В рамках Союзного государства реализуются совместные программы в различных сферах, включая промышленность, транспорт и науку. Одной из ключевых задач является формирование единого экономического пространства и поддержка отечественных производителей. В последние годы особое внимание уделяется вопросам импортозамещения и развитию совместных производств, что становится особенно актуальным в условиях внешних ограничений.

Решение о введении статуса «Товара союзного государства» для грузовиков, автобусов, станков и микроэлектроники может стать важным шагом на пути к формированию единого промышленного пространства. Для производителей это не только шанс получить доступ к крупным государственным контрактам, но и возможность укрепить свои позиции на рынке, повысить уровень локализации и снизить зависимость от внешних поставщиков. В перспективе такие меры способны изменить структуру отрасли и задать новые стандарты для участников рынка.

