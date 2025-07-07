Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»

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Данный вопрос уже включен в дорожную карту соответствующего плана мероприятий, курируемого Минэнерго РФ. Речь идет о большегрузах с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, которые используют газовое топливо вместо дизельного.

Система «Платон» действует с 2015 года и направлена на компенсацию ущерба, наносимого федеральным дорогам тяжелым коммерческим транспортом. В ее рамках водители грузовиков обязаны платить за каждый километр пробега по федеральной сети. Однако теперь предполагается, что газомоторный транспорт может быть исключен из числа плательщиков как экологически более выгодное решение. Мера направлена на стимулирование перевода техники на альтернативные виды топлива и снижение нагрузки на дорожное покрытие за счет использования менее токсичного горючего.

Помимо освобождения от сборов в системе «Платон», рассматриваются и другие льготы для владельцев автомобилей с ГБО. Среди них – отмена транспортного налога для такой техники, возможность бесплатного проезда по платным участкам дорог и льготы на городские парковки. Эти инициативы входят в комплекс мер поддержки, направленных на развитие инфраструктуры газомоторного топлива и увеличение доли «зеленого» автотранспорта в общем парке, пишет ТАСС.

Ответственными за проработку всех указанных предложений определены Министерство энергетики РФ и региональные органы власти. Эксперты должны представить правительству обоснование экономических последствий предлагаемых изменений не позднее сентября 2025 года. При этом ведомства также займутся анализом текущего состояния системы «Платон», эффективности ее функционирования и возможных рисков потери доходов бюджета при введении льгот для газомоторного транспорта. Если результаты расчетов окажутся положительными, новые меры поддержки могут стать важным шагом в развитии «зеленой» повестки в отрасли грузоперевозок.

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