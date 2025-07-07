Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»
Система «Платон» действует с 2015 года и направлена на компенсацию ущерба, наносимого федеральным дорогам тяжелым коммерческим транспортом. В ее рамках водители грузовиков обязаны платить за каждый километр пробега по федеральной сети. Однако теперь предполагается, что газомоторный транспорт может быть исключен из числа плательщиков как экологически более выгодное решение. Мера направлена на стимулирование перевода техники на альтернативные виды топлива и снижение нагрузки на дорожное покрытие за счет использования менее токсичного горючего.
Помимо освобождения от сборов в системе «Платон», рассматриваются и другие льготы для владельцев автомобилей с ГБО. Среди них – отмена транспортного налога для такой техники, возможность бесплатного проезда по платным участкам дорог и льготы на городские парковки. Эти инициативы входят в комплекс мер поддержки, направленных на развитие инфраструктуры газомоторного топлива и увеличение доли «зеленого» автотранспорта в общем парке, пишет ТАСС.
Ответственными за проработку всех указанных предложений определены Министерство энергетики РФ и региональные органы власти. Эксперты должны представить правительству обоснование экономических последствий предлагаемых изменений не позднее сентября 2025 года. При этом ведомства также займутся анализом текущего состояния системы «Платон», эффективности ее функционирования и возможных рисков потери доходов бюджета при введении льгот для газомоторного транспорта. Если результаты расчетов окажутся положительными, новые меры поддержки могут стать важным шагом в развитии «зеленой» повестки в отрасли грузоперевозок.
-
07.07.2025, 08:23
Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России
В условиях высокой популярности кроссоверов на российском рынке особое внимание покупателей привлекают модели с полным приводом, особенно если они предлагаются по доступной цене. «Автоновости дня» назвали самые недорогие полноприводные кроссоверы китайского происхождения.Читать далее
-
07.07.2025, 07:52
Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех
Средние цены на автомобили с пробегом продолжают снижаться, особенно на машины европейских брендов. По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость трехлетних машин (выпуск 2022 года) за первое полугодие 2025 года упала в среднем на 8%.Читать далее
-
05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
-
07.07.2025, 08:23
Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России
В условиях высокой популярности кроссоверов на российском рынке особое внимание покупателей привлекают модели с полным приводом, особенно если они предлагаются по доступной цене. «Автоновости дня» назвали самые недорогие полноприводные кроссоверы китайского происхождения.Читать далее
-
07.07.2025, 07:52
Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех
Средние цены на автомобили с пробегом продолжают снижаться, особенно на машины европейских брендов. По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость трехлетних машин (выпуск 2022 года) за первое полугодие 2025 года упала в среднем на 8%.Читать далее
-
05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий