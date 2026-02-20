Страховщики пожаловались на убыточность грузового ОСАГО и предложили поднять тариф

Грузовики оказались в зоне риска: выплаты по ОСАГО выросли сильнее сборов в 2025 году

Вышло исследование: рынок страхования грузовых автомобилей столкнулся с тревожной тенденцией - выплаты по ОСАГО для тяжелых машин почти сравнялись с суммой собранных премий. Почему страховщики бьют тревогу, какие последствия ждут владельцев грузовиков и как это может повлиять на стоимость полисов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но ситуация затрагивает не только перевозчиков, но и весь рынок автотранспорта.

По итогам 2025 года сегмент грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны оказался в так называемой «красной зоне» по ОСАГО. Как сообщает Национальная страховая информационная система, уровень выплат по этим полисам достиг 94,97% - это значит, что страховщики практически отдают обратно все собранные деньги в виде компенсаций. При сборах в 24,5 миллиарда рублей страховые компании выплатили клиентам 23,26 миллиарда. Такой баланс между премиями и выплатами говорит о том, что рынок страхования грузовиков балансирует на грани убыточности.

Для сравнения, легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт до 3,5 тонны, на которые приходится почти 93% всех полисов ОСАГО (50,56 миллиона договоров), показали убыточность на уровне 81,28%. Здесь при премиях в 292,8 миллиарда рублей выплаты составили 237,99 миллиарда. Несмотря на то, что абсолютные суммы в этом сегменте выше, процент убыточности у грузовиков заметно больше, что вызывает опасения у страховщиков и экспертов рынка.

Еще более сложная ситуация наблюдается в сегменте автобусов и электротранспорта, где убыточность превышает показатели грузовых машин. Однако именно большегрузы формируют основной объем рисков для страховых компаний из-за высокой стоимости страховых случаев и тяжести последствий аварий. В случае ДТП с участием грузовика ущерб часто оказывается значительным, а выплаты - крупными.

На другом полюсе находятся мотоциклы и самоходная техника: здесь уровень убыточности минимален - 41,07% и 47,52% соответственно. Это объясняется меньшим количеством страховых случаев и относительно невысокой стоимостью выплат по сравнению с грузовым транспортом.

По информации «Комтранс», страховщики уже обсуждают возможные изменения тарифов и условий для владельцев грузовых автомобилей. Если ситуация не изменится, стоимость полисов ОСАГО для этого сегмента может заметно вырасти. Впрочем, подобные тенденции уже наблюдались на рынке коммерческого транспорта и спецтехники: в прошлом году, как отмечалось в материале о резком падении спроса на грузовики и спецтехнику, отрасль столкнулась с серьезными вызовами, связанными с изменением спроса и ростом издержек.

Грузовые автомобили играют ключевую роль в российской экономике, обеспечивая перевозку товаров на дальние и средние расстояния. Рост страховых тарифов неминуемо скажется на стоимости транспортных услуг, а значит и на финальной цене товаров для рядовых россиян.

Большинство перевозчиков используют технику отечественного и зарубежного производства, а парк грузовиков в стране насчитывает сотни тысяч единиц. В последние годы отрасль сталкивается с ростом стоимости обслуживания, дефицитом новых машин и ужесточением требований к безопасности. Все это влияет на стоимость страхования и условия работы перевозчиков, делая рынок все более чувствительным к экономическим и законодательным изменениям.