Грузовики стали чаще пользоваться платными дорогами
В компании говорят, что прирост обеспечен за счет ввода новых, а также на существующих платных участков автомобильных дорог.
Наибольшее увеличение – в 3 с лишним раза продемонстрировал платный участок строящейся платной магистрали М-11 «Москва – Санкт – Петербург» – обход Вышнего Волочка. В 2017-м по нему проехало 584 тыс. машин. В ГК «Автодор» утверждают, что это стало следствием изменения тарифной политики компании на данном участке. К примеру, до 15 июля 2018 года включительно там был продлен срок действия круглосуточной скидки в 50% при наличии транспондера «T-pass».
Прирост в 31 % продемонстрировали также участки на трассе М-4 «Дон» - в обход Богородицка и Ефремова в Тульской области, Ельца и села Яркино в Липецкой области. За год здесь суммарно проехало 2 857 000 автомобилей. На головном участке М-4 «Дон» км 21- км 93 в Московской области прирост составил 17 % (1 085 000 ед. автотранспорта).
Большинство грузовиков (порядка 85 %) при передвижении используют транспондеры. Проезд по транспондеру дает не только экономию по времени, но и снижает расходы за счет предоставляемых скидок и возможности контролировать расходы и график движения по маршруту.
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