Грузовики в Ленобласти будут «взвешивать» на ходу
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Фото пользователя 110km.ru
Понятно, что эта информация как соль на рану для водителей грузовиков и владельцев автопарков. Ибо, по некоторым данным, с откровенным перевесом в настоящее время по дорогам Ленобласти передвигается до 90% грузовых автомобилей.
По сравнению с привычными стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля АПВГК предоставляет возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости. Плюс он способен проверять наличие спецразрешения в федеральной и региональной системах без участия человека.
Интеллектуальная «начинка» самостоятельно обрабатывает полученную информацию и составляет акт о взвешивании. Все это тут же направляется в центр фиксации административных правонарушений. А уж дальше как с пресловутыми «письмами счастья» за нарушения ПДД по линии ГИБДД. В общем, приятного водителям мало. Получается, что «договориться на месте», как это нынче принято, будет невозможно.
Со стороны водителей резонен вопрос, насколько корректно работает новая система? Для чистоты эксперимента в день презентации АПВГК отдельно взятый грузовик сначала взвесили на стационарном комплексе, потом оценили замеры под «рамкой». Погрешность оказалась в рамках допустимого – 5% (по нормативу – 11%).
В идеале на дорогах должны быть доступны статические весы – наподобие контрольных весов в продуктовых супермаркетах, дабы каждый сомневающийся в исправности АПВКГ водитель имел возможность перепроверить массу своего большегруза. Но об этом пока речи не идет.
Встроенные в асфальт датчики и «рамка» с прибором над дорогой в указанном месте уже появились. О ее приближении за несколько сотен метров подсказывает соответствующая надпись на электронном табло: «Ведется весогабаритный контроль». Подобных комплексов в Ленобласти уже смонтировано 8, и все они пока работают в тестовом режиме. То есть пока без штрафов. Заявлено, что в ближайшие 7 лет в 47-м регионе установят несколько десятков АПВГК.
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