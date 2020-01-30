Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
30 января 2020, 16:02

Грузовики в Ленобласти будут «взвешивать» на ходу

  • 2165
  • 0
Фото: lenoblast.bezformata.com
На 137 км федеральной трассы А-121 «Сортавала» (Ленинградская область) прошла демонстрация работы нового автоматизированного пункта весового и габаритного контроля (АПВГК). Это значит, что определять наличие перегруза у «тяжеловесов» и автопоездов будут прямо во время движения.
Грузовики в Ленобласти будут взвешивать на ходу

Фото пользователя 110km.ru

Понятно, что эта информация как соль на рану для водителей грузовиков и владельцев автопарков. Ибо, по некоторым данным, с откровенным перевесом в настоящее время по дорогам Ленобласти передвигается до 90% грузовых автомобилей.

Ранее мы писали
В Госдуме призвали упростить выдачу разрешений на перевозку техники и крупногабаритных грузов. Инициатива ...
Читать далее
Также, согласно данным пресс-службы областного Правительства, на территории 47-региона действует более 50 крупных карьеров, которые ежегодно добывают несколько десятков миллионов кубометров инертных материалов. Для доставки на строительные площадки песка и щебня сегодня используется свыше 1000 км региональных трасс. И для этого задействуется техника массой свыше 40 тонн. Она-то преимущественно и разрушает наши дороги, доводя их до ям трещин, колейности и пр.

По сравнению с привычными стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля АПВГК предоставляет возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости. Плюс он способен проверять наличие спецразрешения в федеральной и региональной системах без участия человека.

Интеллектуальная «начинка» самостоятельно обрабатывает полученную информацию и составляет акт о взвешивании. Все это тут же направляется в центр фиксации административных правонарушений. А уж дальше как с пресловутыми «письмами счастья» за нарушения ПДД по линии ГИБДД. В общем, приятного водителям мало. Получается, что «договориться на месте», как это нынче принято, будет невозможно.

 

Со стороны водителей резонен вопрос, насколько корректно работает новая система? Для чистоты эксперимента в день презентации АПВГК отдельно взятый грузовик сначала взвесили на стационарном комплексе, потом оценили замеры под «рамкой». Погрешность оказалась в рамках допустимого – 5% (по нормативу – 11%).

Ранее мы писали
Региональные дороги Ленинградской области закрываются для передвижения большегрузных автомобилей. Мера носит ...
Читать далее
Но это, повторимся, конкретный случай. А вот в ряде регионов, где АПВГК уже тестируют не один месяц, случаев некачественного функционирования автоматики немало. Некоторыми спорными делами, как, например, в Свердловской области, даже занимается прокуратура.  

В идеале на дорогах должны быть доступны статические весы – наподобие контрольных весов в продуктовых супермаркетах, дабы каждый сомневающийся в исправности АПВКГ водитель имел возможность перепроверить массу своего большегруза. Но об этом пока речи не идет.

Встроенные в асфальт датчики и «рамка» с прибором над дорогой в указанном месте уже появились. О ее приближении за несколько сотен метров подсказывает соответствующая надпись на электронном табло: «Ведется весогабаритный контроль». Подобных комплексов в Ленобласти уже смонтировано 8, и все они пока работают в тестовом режиме. То есть пока без штрафов. Заявлено, что в ближайшие 7 лет в 47-м регионе установят несколько десятков АПВГК.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Фото: dorinfo.ru
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
разблокировка магнитолы 6000cd
подскажите с разблокироровкой. Постоянно пишет enter cod/ на кнопки не реагирует. Что делать? На все нажимал, даже на красную, и стекло протирал, и по колесу стучал...
Danya Yu
Запчасти Дайхатсу
Ссылка на запчасти Дайхатсу https:// japancarts.ru/ shop/ daihatsu/
Dkflbvbh123
Лада-Центр Купчино (Питер-Лада) | отзывы
Сервис очень интересный, дважды брали автомобиль в бокс, чтобы найти причину неисправности, ничего не нашли, но взяли около тысячи за услугу "поиск неисправности". Аж настроение подняли, я таких хитрецов еще не видел. Но это смех сквозь слезы, потому что сервис увы очень плох. Ничем не могут помочь ...
Ларина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Грузовики в Ленобласти будут «взвешивать» на ходу
Понятно, что эта информация как соль на рану для водителей грузовиков и владельцев автопарков. Ибо, по некоторым данным, с откровенным перевесом в настоящее время по дорогам Ленобласти передвигается до 90% грузовых автомобилей.{{material_128094}} Также, согласно данным пресс-службы областного Правительства, на территории 47-региона действует более 50 крупных карьеров, которые ежегодно добывают несколько десятков миллионов кубометров инертных материалов. Для доставки на строительные площадки песка и щебня сегодня используется свыше 1000 км региональных трасс. И для этого задействуется техника массой свыше 40 тонн. Она-то преимущественно и разрушает наши дороги, доводя их до ям трещин, колейности и пр. По сравнению с привычными стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля АПВГК предоставляет возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости. Плюс он способен проверять наличие спецразрешения в федеральной и региональной системах без участия человека. Интеллектуальная «начинка» самостоятельно обрабатывает полученную информацию и составляет акт о взвешивании. Все это тут же направляется в центр фиксации административных правонарушений. А уж дальше как с пресловутыми «письмами счастья» за нарушения ПДД по линии ГИБДД. В общем, приятного водителям мало. Получается, что «договориться на месте», как это нынче принято, будет невозможно.  Со стороны водителей резонен вопрос, насколько корректно работает новая система? Для чистоты эксперимента в день презентации АПВГК отдельно взятый грузовик сначала взвесили на стационарном комплексе, потом оценили замеры под «рамкой». Погрешность оказалась в рамках допустимого – 5% (по нормативу – 11%).{{material_126128}} Но это, повторимся, конкретный случай. А вот в ряде регионов, где АПВГК уже тестируют не один месяц, случаев некачественного функционирования автоматики немало. Некоторыми спорными делами, как, например, в Свердловской области, даже занимается прокуратура.   В идеале на дорогах должны быть доступны статические весы – наподобие контрольных весов в продуктовых супермаркетах, дабы каждый сомневающийся в исправности АПВКГ водитель имел возможность перепроверить массу своего большегруза. Но об этом пока речи не идет. Встроенные в асфальт датчики и «рамка» с прибором над дорогой в указанном месте уже появились. О ее приближении за несколько сотен метров подсказывает соответствующая надпись на электронном табло: «Ведется весогабаритный контроль». Подобных комплексов в Ленобласти уже смонтировано 8, и все они пока работают в тестовом режиме. То есть пока без штрафов. Заявлено, что в ближайшие 7 лет в 47-м регионе установят несколько десятков АПВГК.
2020-01-30
Автор: Фото: dorinfo.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Калуга Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться