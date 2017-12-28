28 декабря 2017, 16:47

Грузовики Volvo частично перейдут китайцам

Geely выкупит долю шведского производителя грузовиков AB Volvo. В общей сложности, китайская компания выкупит 8,2% акций за 3,3 млрд долларов. Запрос на приобретение актива в Geely сделали самостоятельно.
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Грузовики Volvo частично перейдут китайцам Geely, Volvo

Компании не намерена объединять когда-то распавшиеся Volvo Cars и AB Volvo в одну фирму. Напомним, что Geely стала владельцем Volvo еще в 2010 году. Сейчас вместе с китайскими инженерами шведы создали модульную платформу CMA для компактных моделей.

Напомним, что в уходящем году завершилась процедура приобретения холдингом Geely контрольного пакета акций британского бренда Lotus. Кроме того, китайский автопроизводитель будет иметь эксклюзивные права на малазийский Proton.

Geely будет отвечать за стратегическое развитие портфеля, используя свои технологические, исследовательские и управленческие ресурсы. Сообщается, что концептуальное направление останется за Lotus и Proton.

Новости Джили, Вольво

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Грузовики Volvo частично перейдут китайцам
Компании не намерена объединять когда-то распавшиеся Volvo Cars и AB Volvo в одну фирму. Напомним, что Geely стала владельцем Volvo еще в 2010 году. Сейчас вместе с китайскими инженерами шведы создали модульную платформу CMA для компактных моделей.Напомним, что в уходящем году завершилась процедура приобретения холдингом Geely контрольного пакета акций британского бренда Lotus. Кроме того, китайский автопроизводитель будет иметь эксклюзивные права на малазийский Proton.Geely будет отвечать за стратегическое развитие портфеля, используя свои технологические, исследовательские и управленческие ресурсы. Сообщается, что концептуальное направление останется за Lotus и Proton.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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