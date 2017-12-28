Грузовики Volvo частично перейдут китайцам
Geely выкупит долю шведского производителя грузовиков AB Volvo. В общей сложности, китайская компания выкупит 8,2% акций за 3,3 млрд долларов. Запрос на приобретение актива в Geely сделали самостоятельно.
Компании не намерена объединять когда-то распавшиеся Volvo Cars и AB Volvo в одну фирму. Напомним, что Geely стала владельцем Volvo еще в 2010 году. Сейчас вместе с китайскими инженерами шведы создали модульную платформу CMA для компактных моделей.
Напомним, что в уходящем году завершилась процедура приобретения холдингом Geely контрольного пакета акций британского бренда Lotus. Кроме того, китайский автопроизводитель будет иметь эксклюзивные права на малазийский Proton.
Geely будет отвечать за стратегическое развитие портфеля, используя свои технологические, исследовательские и управленческие ресурсы. Сообщается, что концептуальное направление останется за Lotus и Proton.
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Стук в рулевой.что может быть?
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное