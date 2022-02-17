Грузовое судно, перевозящее тысячи автомобилей Porsche и Volkswagen, загорелось и терпит бедствие в Атлантике
Судно передало сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар. Сообщается, что 22 члена экипажа успешно эвакуированы с корабля.
Судно вышло из порта в Эмдене, Германия, 10 февраля, на его борту находились автомобили Porsche, а также Volkswagen. Ожидалось, что корабль прибудет в Дэвисвилл, штат Род-Айленд, утром 23 февраля.
«Felicity Ace» был построен в 2005 году, его длина составляет почти 200 метров, ширина – 31 метр, а грузоподъемность около 18 тысяч тонн. Полностью загруженный корабль мог перевозить почти четыре тысячи автомобилей. В настоящее время нет никаких подробностей о причине пожара, кроме того, что он вспыхнул в грузовом отсеке судна.
Сообщается, что судно регулярно перевозило автомобили Volkswagen, а также другие его бренды, включая Lamborghini, Audi и Porsche.
Мэтт Фара, ведущий YouTube канала Smoking Tire, рассказал о своем Porsche, который находился на борту корабля. «Я заказал Boxster Spyder в августе, и надеялся получить его в конце этого месяца», - сказал Фара. Он планировал оснастить автомобиль 6-цилиндровым двигателем DeMan объемом 4,5 литра.
Некоторые клиенты Porsche могут лишиться эксклюзивных автомобилей, выпущенных ограниченным тиражом. Мировой автопром в настоящее время испытывает проблемы с поставками, а инцидент с уничтоженным огнем судном, перевозящим тысячи авто, станет еще одним ударом.
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