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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 17:34

Грузовой дрон Elroy Air Chaparral начнет серийное производство в Калифорнии в 2026

Грузовой дрон Elroy Air Chaparral начнет серийное производство в Калифорнии в 2026

Гибридный VTOL-дрон Chaparral запущен в серию в Калифорнии: 227 кг груза, 724 км дальности и 1400 предзаказов на $5 млрд

Грузовой дрон Elroy Air Chaparral начнет серийное производство в Калифорнии в 2026

В Калифорнии стартует производство уникального грузового дрона Elroy Air Chaparral, который способен перевозить до 227 кг на расстояние до 724 км. Интерес к проекту проявили как крупные логистические компании, так и военные структуры США. Почему эта новинка может изменить рынок доставки - в нашем материале.

В Калифорнии стартует производство уникального грузового дрона Elroy Air Chaparral, который способен перевозить до 227 кг на расстояние до 724 км. Интерес к проекту проявили как крупные логистические компании, так и военные структуры США. Почему эта новинка может изменить рынок доставки - в нашем материале.

Производство грузового дрона Elroy Air Chaparral в Калифорнии — событие, которое может заметно повлиять на рынок экспресс-доставки и военных перевозок. Интерес к этой машине объясняется не только её техническими характеристиками, но и необычным конструктивным решением: у Chaparral нет привычного внутреннего грузового отсека — все грузы размещаются в специальных внешних контейнерах.

Chaparral представляет собой гибридный VTOL-дрон, который сочетает электрические батареи и газотурбинный генератор. Такая схема позволяет перевозить до 500 фунтов (227 кг) на расстояние до 450 миль (724 км) без необходимости в развёрнутой инфраструктуре. Взлёт и посадка возможны практически на любой открытой площадке, что делает дрон особенно привлекательным для регионов с ограниченным доступом к традиционным транспортным сетям.

Вместо стандартного грузового отсека, как у большинства дронов, Chaparral использует внешние грузовые модули, которые крепятся под фюзеляжем. Это решение напоминает подход, реализованный на вертолёте Sikorsky S-64 Skycrane, и позволяет быстро менять контейнеры без участия человека. По заявлению разработчиков, дрон способен самостоятельно приземлиться, сбросить один модуль, забрать другой и снова взлететь — весь процесс занимает считанные минуты.

Технически Chaparral оснащён 12 пропеллерами: восемь вертикальных — для взлёта и посадки, и четыре горизонтальных — для движения вперёд. Такая компоновка обеспечивает устойчивость и манёвренность даже при сильном ветре или в сложных погодных условиях. Управление может быть полностью автономным, но предусмотрена и возможность дистанционного пилотирования.

Производством Chaparral займётся компания Kratos на своём заводе в Сакраменто. Уже сейчас интерес к дрону проявили крупные игроки рынка: Bristow Group, Barq Group, SLI, FedEx, а также три военных ведомства США — армия, морская пехота и ВВС. Совокупный портфель заказов оценивается в 1400 аппаратов на сумму около 5 миллиардов долларов.

Пока не раскрываются детали о стоимости одного дрона и планируемых объёмах ежегодного выпуска, однако очевидно, что спрос на такие решения будет только расти. В условиях, когда логистика сталкивается с нехваткой персонала и необходимостью быстрой доставки в труднодоступные районы, подобные VTOL-системы могут стать новым отраслевым стандартом.

Для российского рынка опыт Elroy Air может быть особенно интересен. В стране множество удалённых территорий, где традиционная доставка затруднена, а внедрение беспилотных грузовых платформ способно снизить издержки и повысить скорость логистики. Кроме того, развитие подобных технологий может подтолкнуть отечественных производителей к созданию собственных аналогов с учётом специфики российских условий.

В целом запуск серийного производства Chaparral — это не просто очередная новинка на рынке дронов, а шаг к формированию новой экосистемы автономных грузоперевозок. Если проект оправдает ожидания, в ближайшие годы можно ожидать появления целого класса подобных аппаратов, способных изменить привычные схемы доставки и военной логистики.

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