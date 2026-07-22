Гибридный VTOL-дрон Chaparral запущен в серию в Калифорнии: 227 кг груза, 724 км дальности и 1400 предзаказов на $5 млрд

22 июля 2026, 17:34
Грузовой дрон Elroy Air Chaparral начнет серийное производство в Калифорнии в 2026
Грузовой дрон Elroy Air Chaparral начнет серийное производство в Калифорнии в 2026
В Калифорнии стартует производство уникального грузового дрона Elroy Air Chaparral, который способен перевозить до 227 кг на расстояние до 724 км. Интерес к проекту проявили как крупные логистические компании, так и военные структуры США. Почему эта новинка может изменить рынок доставки - в нашем материале.
Производство грузового дрона Elroy Air Chaparral в Калифорнии — событие, которое может заметно повлиять на рынок экспресс-доставки и военных перевозок. Интерес к этой машине объясняется не только её техническими характеристиками, но и необычным конструктивным решением: у Chaparral нет привычного внутреннего грузового отсека — все грузы размещаются в специальных внешних контейнерах.
Chaparral представляет собой гибридный VTOL-дрон, который сочетает электрические батареи и газотурбинный генератор. Такая схема позволяет перевозить до 500 фунтов (227 кг) на расстояние до 450 миль (724 км) без необходимости в развёрнутой инфраструктуре. Взлёт и посадка возможны практически на любой открытой площадке, что делает дрон особенно привлекательным для регионов с ограниченным доступом к традиционным транспортным сетям.
Вместо стандартного грузового отсека, как у большинства дронов, Chaparral использует внешние грузовые модули, которые крепятся под фюзеляжем. Это решение напоминает подход, реализованный на вертолёте Sikorsky S-64 Skycrane, и позволяет быстро менять контейнеры без участия человека. По заявлению разработчиков, дрон способен самостоятельно приземлиться, сбросить один модуль, забрать другой и снова взлететь — весь процесс занимает считанные минуты.
Технически Chaparral оснащён 12 пропеллерами: восемь вертикальных — для взлёта и посадки, и четыре горизонтальных — для движения вперёд. Такая компоновка обеспечивает устойчивость и манёвренность даже при сильном ветре или в сложных погодных условиях. Управление может быть полностью автономным, но предусмотрена и возможность дистанционного пилотирования.
Производством Chaparral займётся компания Kratos на своём заводе в Сакраменто. Уже сейчас интерес к дрону проявили крупные игроки рынка: Bristow Group, Barq Group, SLI, FedEx, а также три военных ведомства США — армия, морская пехота и ВВС. Совокупный портфель заказов оценивается в 1400 аппаратов на сумму около 5 миллиардов долларов.
Пока не раскрываются детали о стоимости одного дрона и планируемых объёмах ежегодного выпуска, однако очевидно, что спрос на такие решения будет только расти. В условиях, когда логистика сталкивается с нехваткой персонала и необходимостью быстрой доставки в труднодоступные районы, подобные VTOL-системы могут стать новым отраслевым стандартом.
Для российского рынка опыт Elroy Air может быть особенно интересен. В стране множество удалённых территорий, где традиционная доставка затруднена, а внедрение беспилотных грузовых платформ способно снизить издержки и повысить скорость логистики. Кроме того, развитие подобных технологий может подтолкнуть отечественных производителей к созданию собственных аналогов с учётом специфики российских условий.
В целом запуск серийного производства Chaparral — это не просто очередная новинка на рынке дронов, а шаг к формированию новой экосистемы автономных грузоперевозок. Если проект оправдает ожидания, в ближайшие годы можно ожидать появления целого класса подобных аппаратов, способных изменить привычные схемы доставки и военной логистики.
Похожие материалы
-
22.07.2026, 19:54
Автомобильные OLED-панели Samsung с отверстиями 80 мм: новая эра интеграции
На выставке K-Display 2026 в Корее Samsung показала автомобильные OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Эта технология может изменить подход к дизайну центральных консолей и интеграции физических элементов управления в премиальных и электрических автомобилях.Читать далее
-
22.07.2026, 18:56
Какие автомобили реально проходят 400 000 км без капитального ремонта
Новый рейтинг надежности удивил даже опытных водителей. Не все бренды выдерживают долгие пробеги. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Узнайте, кто оказался в лидерах.Читать далее
-
22.07.2026, 18:48
На российских АЗС замечен бензин с параметрами ниже «Евро-5»
В России изменились требования к составу бензина. На заправках появились новые виды топлива стандарта Евро-3. Водителям стоит быть внимательнее при выборе. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.07.2026, 18:37
Почему над российскими трассами устанавливают огромные цветные шары на проводах
Многие водители замечают странные объекты над трассами. Их назначение неочевидно. Они не связаны с контролем скорости. Ответ удивит даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
22.07.2026, 18:14
Американский автопром меняет поставщиков: новые правила и рост цен на детали
Американские власти ужесточили требования к автопроизводителям, ограничив использование китайских компонентов. Это решение уже влияет на стоимость деталей и структуру рынка. Какие последствия ждут отрасль, что меняется для производителей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые правила затрагивают не только крупные концерны, но и небольших поставщиков.Читать далее
-
22.07.2026, 18:05
Volkswagen возвращает Bora в ЕАЭС: новые параметры и неожиданные детали
Volkswagen готовит возвращение на рынок ЕАЭС с моделью Bora, но за знакомым названием скрывается не тот автомобиль, который многие ожидали. В документах обнаружились отличия в размерах и технических характеристиках. Что это значит для покупателей и почему сейчас важно следить за новинкой - объясняем с деталями.Читать далее
-
22.07.2026, 17:59
Skywell начал выпуск такси для Гонконга после ухода с российского рынка
Skywell, недавно покинувший Россию, неожиданно запускает производство автомобилей для такси в Гонконге. Мало кто знает, что этот шаг может повлиять на рынок перевозок и конкуренцию среди китайских брендов. Какие последствия ждут водителей и пассажиров, и что стоит за этим решением - объясняем подробно. Не прошли мимо и другие марки, ушедшие из России. Эксперты отмечают: перемены могут быть значимыми именно сейчас.Читать далее
-
22.07.2026, 17:54
Редкая Lada Signet с автоматом продается в США по цене новой Granta
В США на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, который когда-то был доработан специально для канадского рынка. Модель сохранила оригинальную окраску и минимальный пробег, а цена сопоставима с новой Lada Granta. Что это значит для коллекционеров и почему интерес к таким авто растет - объясняют специалисты.Читать далее
-
22.07.2026, 14:58
Китайские гибриды стремительно увеличивают долю на вторичном рынке России
В июне спрос на подержанные гибридные автомобили в России вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Мало кто знает, что китайские бренды заняли треть сегмента, а средний возраст машин снизился. Что это значит для покупателей и какие модели оказались в топе - объясняем подробно.Читать далее
-
22.07.2026, 14:37
ИИ в автосалонах: как меняется процесс выбора машины в 2026 году
Автодилеры все чаще внедряют нейросети для подбора автомобилей, обещая ускорить и упростить процесс покупки. Но действительно ли алгоритмы способны учесть все нюансы и риски? Мало кто знает, что даже при современных технологиях есть детали, которые ИИ пока не способен оценить. Что советуют специалисты и какие подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
22.07.2026, 19:54
Автомобильные OLED-панели Samsung с отверстиями 80 мм: новая эра интеграции
На выставке K-Display 2026 в Корее Samsung показала автомобильные OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Эта технология может изменить подход к дизайну центральных консолей и интеграции физических элементов управления в премиальных и электрических автомобилях.Читать далее
-
22.07.2026, 18:56
Какие автомобили реально проходят 400 000 км без капитального ремонта
Новый рейтинг надежности удивил даже опытных водителей. Не все бренды выдерживают долгие пробеги. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Узнайте, кто оказался в лидерах.Читать далее
-
22.07.2026, 18:48
На российских АЗС замечен бензин с параметрами ниже «Евро-5»
В России изменились требования к составу бензина. На заправках появились новые виды топлива стандарта Евро-3. Водителям стоит быть внимательнее при выборе. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.07.2026, 18:37
Почему над российскими трассами устанавливают огромные цветные шары на проводах
Многие водители замечают странные объекты над трассами. Их назначение неочевидно. Они не связаны с контролем скорости. Ответ удивит даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
22.07.2026, 18:14
Американский автопром меняет поставщиков: новые правила и рост цен на детали
Американские власти ужесточили требования к автопроизводителям, ограничив использование китайских компонентов. Это решение уже влияет на стоимость деталей и структуру рынка. Какие последствия ждут отрасль, что меняется для производителей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые правила затрагивают не только крупные концерны, но и небольших поставщиков.Читать далее
-
22.07.2026, 18:05
Volkswagen возвращает Bora в ЕАЭС: новые параметры и неожиданные детали
Volkswagen готовит возвращение на рынок ЕАЭС с моделью Bora, но за знакомым названием скрывается не тот автомобиль, который многие ожидали. В документах обнаружились отличия в размерах и технических характеристиках. Что это значит для покупателей и почему сейчас важно следить за новинкой - объясняем с деталями.Читать далее
-
22.07.2026, 17:59
Skywell начал выпуск такси для Гонконга после ухода с российского рынка
Skywell, недавно покинувший Россию, неожиданно запускает производство автомобилей для такси в Гонконге. Мало кто знает, что этот шаг может повлиять на рынок перевозок и конкуренцию среди китайских брендов. Какие последствия ждут водителей и пассажиров, и что стоит за этим решением - объясняем подробно. Не прошли мимо и другие марки, ушедшие из России. Эксперты отмечают: перемены могут быть значимыми именно сейчас.Читать далее
-
22.07.2026, 17:54
Редкая Lada Signet с автоматом продается в США по цене новой Granta
В США на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, который когда-то был доработан специально для канадского рынка. Модель сохранила оригинальную окраску и минимальный пробег, а цена сопоставима с новой Lada Granta. Что это значит для коллекционеров и почему интерес к таким авто растет - объясняют специалисты.Читать далее
-
22.07.2026, 14:58
Китайские гибриды стремительно увеличивают долю на вторичном рынке России
В июне спрос на подержанные гибридные автомобили в России вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Мало кто знает, что китайские бренды заняли треть сегмента, а средний возраст машин снизился. Что это значит для покупателей и какие модели оказались в топе - объясняем подробно.Читать далее
-
22.07.2026, 14:37
ИИ в автосалонах: как меняется процесс выбора машины в 2026 году
Автодилеры все чаще внедряют нейросети для подбора автомобилей, обещая ускорить и упростить процесс покупки. Но действительно ли алгоритмы способны учесть все нюансы и риски? Мало кто знает, что даже при современных технологиях есть детали, которые ИИ пока не способен оценить. Что советуют специалисты и какие подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.Читать далее