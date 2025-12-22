Экологичный транспорт для бизнеса и стройки — стоит ли брать? Все плюсы и минусы

Грузовой квадрицикл GreenCamel X1200: электротяга, кабина и до 210 км на одном заряде

GreenCamel X1200 - новый электрический квадрицикл для перевозки грузов. Модель оснащена закрытой кабиной и разными вариантами батарей. Максимальная скорость - 45 км/ч. Подходит для логистики и стройки. Узнайте, чем он выделяется среди конкурентов.

В 2025 году на российском рынке коммерческого транспорта появилась новинка — электрический грузовой квадрицикл GreenCamel X1200 Квадро. Модель привлекла внимание логистических и строительных компаний благодаря своей экологичности, практичности и гибкой комплектации аккумуляторов.

Это полноценный грузовой электромобиль с закрытой кабиной и вместительным кузовом, способный перевозить до 300 кг груза и развивать скорость до 45 км/ч. Он идеально подходит для работы на складах, стройплощадках и в городских условиях, где важны маневренность и низкий уровень шума.

Производитель предлагает четыре варианта источников питания. Базовая гелевая батарея (52 А·ч) обеспечивает до 60 км пробега. Для интенсивной эксплуатации доступны литиевые аккумуляторы емкостью до 165 А·ч, увеличивающие запас хода до 210 км и рассчитанные на ресурс до 230 тысяч километров.

Конструкция предусматривает возможность быстрой замены батареи и поддержку зарядных устройств разной мощности. Время полной зарядки составляет от 5 до 8 часов. Литиевые аккумуляторы сохраняют работоспособность при низких температурах, что важно для российского климата.

Квадрицикл оснащен электромотором мощностью 2500 Вт с крутящим моментом 45 Н·м и приводом на заднюю ось через дифференциал. Для комфорта и безопасности установлены масляные амортизаторы, дисковые тормоза на всех колесах и светодиодное освещение. Дорожный просвет в 130 мм позволяет уверенно передвигаться по неровным поверхностям.

Кабина оборудована электроотопителем и эргономичным рабочим местом. Габариты машины — 270×117×187 см, объем грузового отсека — 1090×955×1195 мм. Снаряженная масса без батареи — 338 кг. GreenCamel X1200 Квадро представляет собой современное и надежное решение для различных задач.