Грузовые троллейбусы: оказывается, бывают и такие
Больше всего «грузовики с рожками» были распространены в СССР. Хотя существовали они и в других странах, в том числе, Германии и США. Сейчас троллейвозы уже практически не используются. Всё-таки это не очень целесообразно, да и стоимость эксплуатации в итоге получается выше, чем у обычных грузовиков. А вот во время Второй мировой войны переделывали под «троллейбусы» самую разную грузовую технику. Это делалось для экономии горючего, которое было нужно для фронта.
В России первый троллейвоз появился ещё до революции: в 1902 году. Были проведены испытания, но развития идея тогда не получила. В 1936 году в Москве попытались переоборудовать под троллейвоз обычный грузовик ЯГ-4. Машина должна была использовать те же провода, что и обычные пассажирские троллейбусы, причём это планировалось делать только в ночное время, когда перевозки пассажиров не осуществлялись. Но из-за установки электродвигателя и прочего необходимо оборудования ЯГ оказался перегружен, в результате резко снизилась грузоподъёмность. В итоге попытку признали неудачной.
Зато стали появляться троллейвозы, созданные на базах классических троллейбусов. И они оказались вполне пригодными для практического использования. А впоследствии всё же были разработаны и запущены в мелкосерийное производство троллейвозы, имеющие мало общего со своими пассажирскими собратьями.
Многие троллейвозы использовались для внутренних нужд троллейбусных депо. Но варианты применения были разные: от работы на карьерах и шахтах до перевозки по городам какой-либо продукции со складов на железнодорожные станции, где она грузилась в вагоны.
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