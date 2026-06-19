25 тысяч машин уходят на пенсию: «Гомсельмаш» представил преемника легендарного комбайна

19 июня 2026, 09:18
GS600 сменит GS12A1: новая глава для белорусских комбайнов
GS600 сменит GS12A1: новая глава для белорусских комбайнов
На «Гомсельмаше» готовят к запуску преемника самого массового комбайна завода. Модель GS600 обещает не только сохранить проверенную конструкцию, но и получить ряд доработок, которых давно ждали аграрии. Чем это обернется для рынка и почему новинка вызывает интерес - разбираемся в деталях.
Для российских аграриев и владельцев техники новость о появлении GS600 - не просто очередная смена модели. Речь идет о замене одного из самых узнаваемых и массовых зерноуборочных комбайнов последних лет, который стал рабочей лошадкой на полях и определял стандарты надежности для всего сегмента.
GS12A1, выпущенный в количестве более 25 тысяч экземпляров, долгое время считался эталоном среди машин своего класса. В 2025 году он был отмечен Государственным знаком качества, что подчеркивало его производительность, аккуратную работу с урожаем и удобство для механизаторов. Однако время требует перемен, и инженеры «Гомсельмаша» решили не останавливаться на достигнутом.
Как пояснил belta.by генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения Сергей Кузменков, новая модель GS600 сохранит классическую схему с клавишным соломосепаратором и двумя барабанами. Но при этом в тракте машины появятся технологические решения, которых давно добивались аграрии. Внешний вид комбайна также полностью переработан - теперь он выглядит современнее и функциональнее, что важно для работы в поле и обслуживания.
Сейчас GS600 проходит этап испытаний и обкатки в экспериментальном цеху. По словам Кузменкова, именно здесь рождается будущий серийный образец: инженеры буквально учат машину ездить, выявляют слабые места и дорабатывают детали, чтобы к моменту запуска в серию техника была максимально готова к реальным условиям эксплуатации.
Для рынка это событие может означать не только обновление парка техники, но и повышение эффективности уборки урожая. Новая модель обещает снизить простои, упростить обслуживание и повысить комфорт для механизаторов. Важно, что GS600 разрабатывается с учетом обратной связи от пользователей - многие доработки появились именно по их просьбам.
Если смотреть шире, смена поколения комбайнов на «Гомсельмаше» может стать сигналом для других производителей: рынок техники становится все более требовательным к качеству и функциональности. По имеющимся данным, GS600 должен сохранить доступность по цене, что особенно актуально для хозяйств с ограниченным бюджетом. Важно отметить, что белорусские комбайны традиционно востребованы не только в России, но и в странах СНГ, а значит, новинка может повлиять на расстановку сил в сегменте.
В завершение стоит напомнить: GS12A1 был одним из самых массовых комбайнов в истории завода, а его преемник GS600 уже на старте вызывает интерес у специалистов. Ожидается, что новая модель не только продолжит традиции надежности, но и задаст новые стандарты для техники этого класса. Для аграриев это шанс получить современный инструмент, который поможет справляться с задачами быстрее и эффективнее.
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