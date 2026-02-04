Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 21:23

GSP представил 17 новых позиций приводных валов и ШРУСов для Haval Jolion

Расширение ассортимента GSP: какие детали теперь доступны для популярных кроссоверов Haval Jolion 2021 года

Вышло обновление ассортимента: GSP добавил 17 новых артикулов приводных валов и ШРУСов для Haval Jolion. Какие детали появились, для каких версий они подходят и почему это важно для владельцев - разбираемся в деталях.

Российские владельцы кроссоверов Haval Jolion получили долгожданную новость: на рынке появились новые детали для обслуживания и ремонта их автомобилей. GSP, один из ведущих производителей автокомпонентов, расширил свою линейку приводных валов и ШРУСов, добавив сразу 17 новых позиций, что особенно актуально на фоне растущего спроса на качественные запчасти для китайских автомобилей.

По информации пресс-службы бренда, ассортимент GSP пополнился деталями, предназначенными для послепродажного обслуживания Haval Jolion 2021 модельного года. Новинки охватывают версии с двигателем 1.5 и коробками передач 7DCT 4WD, 1.5 MT 2WD и 7DCT 2WD. Это решение закрывает сразу несколько болевых точек для владельцев, которые сталкивались с ограниченным выбором оригинальных и аналоговых комплектующих.

В каталоге появились приводные валы для передней оси (артикулы 256137, 256141, 256180, 256181, 256968, 256969), а также для задней оси (256138, 256139). Кроме того, теперь доступны внутренние ШРУСы (603100, 603101, 603102, 603181, 603182) и наружные ШРУСы (803163, 803168, 803169, 804435). Все эти позиции уже поступили на склады официальных дистрибьюторов, что позволяет быстро закрывать потребности сервисных центров и частных мастеров.

Важно отметить, что расширение ассортимента GSP - не просто очередное обновление каталога. Это ответ на реальные запросы рынка, где владельцы Haval Jolion часто сталкивались с задержками поставок и дефицитом качественных деталей. Теперь ситуация меняется: новые артикулы позволяют не только ускорить ремонт, но и снизить риски, связанные с установкой неоригинальных или сомнительных комплектующих.

Как сообщает пресс-служба GSP, все новые детали прошли необходимые испытания и соответствуют стандартам качества, что особенно важно для автомобилей, эксплуатируемых в российских условиях. Учитывая популярность Haval Jolion, появление новых позиций в каталоге GSP может стать заметным событием для рынка автозапчастей и сервисных центров по всей стране.

Таким образом, владельцы Haval Jolion 2021 года теперь могут рассчитывать на более широкий выбор качественных приводных валов и ШРУСов, что существенно упрощает обслуживание и повышает надежность эксплуатации автомобиля.

Упомянутые марки: Haval
