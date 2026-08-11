GT U2 PRO: Мощный электроскутер с запасом хода 80 км и аккумулятором, работающим при -25°C — надежная альтернатива авто для российских дорог

11 августа 2026, 15:29
GT U2 PRO: электроскутер для города и трассы с мотором 1500 Вт и дальностью до 80 км
GT U2 PRO: электроскутер для города и трассы с мотором 1500 Вт и дальностью до 80 км
GT U2 PRO - электроскутер с мотором 1500 Вт, рассчитанный на эксплуатацию при -25°C и дальностью до 80 км. Модель выделяется надежностью и адаптацией к российскому климату, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.
В условиях плотного городского движения и постоянного роста цен на топливо, все больше россиян задумываются о переходе на альтернативные виды транспорта. GT U2 PRO - электроскутер, который может служить заменой автомобилю для ежедневных поездок как по городу, так и по трассе.
Главное отличие GT U2 PRO — электромотор мощностью 1500 Вт, который позволяет развивать скорость до 70 км/ч. Такой показатель обеспечивает уверенное движение даже на загруженных дорогах и при необходимости преодоления подъемов. Прочная рама рассчитана на нагрузку до 200 кг, а пассажирские подножки делают поездку комфортной для второго человека. Вес самого скутера - 78 кг.
18-дюймовые колеса устойчивы как на асфальте, так и на проселочных дорогах. Особое внимание уделено аккумулятору: литий-железо-фосфатная батарея емкостью 45 Ач и напряжением 60 В обеспечивает запас хода до 80 км. Важно, что аккумулятор сохраняет рабочие характеристики даже при температуре -25°C, что критично для российской зимы. Съемная конструкция батареи позволяет заряжать ее вне гаража или квартиры, что удобно для жителей многоэтажек.
Для повышения комфорта и безопасности в GT U2 PRO установлены передняя и задняя подвески, эффективно гасящие колебания на неровностях, а также гидравлические дисковые тормоза, обеспечивающие стабильное торможение даже на мокром покрытии. Мощная фара позволяет безопасно передвигаться в темное время суток. Все эти решения делают модель универсальной для круглогодичной эксплуатации.
Покупателям стоит учитывать, что заявленные характеристики могут меняться в зависимости от веса райдера, рельефа, погодных условий и температуры.
Спрос на электроскутеры в России растет. По мнению специалистов, такие модели, как GT U2 PRO, могут стать удачным выбором для тех, кто ищет баланс между мобильностью и экологичностью.
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