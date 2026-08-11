GT U2 PRO: Мощный электроскутер с запасом хода 80 км и аккумулятором, работающим при -25°C — надежная альтернатива авто для российских дорог

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 15:29

GT U2 PRO: электроскутер для города и трассы с мотором 1500 Вт и дальностью до 80 км

GT U2 PRO: электроскутер для города и трассы с мотором 1500 Вт и дальностью до 80 км

GT U2 PRO: Мощный электроскутер с запасом хода 80 км и аккумулятором, работающим при -25°C — надежная альтернатива авто для российских дорог

GT U2 PRO: электроскутер для города и трассы с мотором 1500 Вт и дальностью до 80 км

GT U2 PRO - электроскутер с мотором 1500 Вт, рассчитанный на эксплуатацию при -25°C и дальностью до 80 км. Модель выделяется надежностью и адаптацией к российскому климату, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

GT U2 PRO - электроскутер с мотором 1500 Вт, рассчитанный на эксплуатацию при -25°C и дальностью до 80 км. Модель выделяется надежностью и адаптацией к российскому климату, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

В условиях плотного городского движения и постоянного роста цен на топливо, все больше россиян задумываются о переходе на альтернативные виды транспорта. GT U2 PRO - электроскутер, который может служить заменой автомобилю для ежедневных поездок как по городу, так и по трассе. 

Главное отличие GT U2 PRO — электромотор мощностью 1500 Вт, который позволяет развивать скорость до 70 км/ч. Такой показатель обеспечивает уверенное движение даже на загруженных дорогах и при необходимости преодоления подъемов. Прочная рама рассчитана на нагрузку до 200 кг, а пассажирские подножки делают поездку комфортной для второго человека. Вес самого скутера - 78 кг.

18-дюймовые колеса устойчивы как на асфальте, так и на проселочных дорогах. Особое внимание уделено аккумулятору: литий-железо-фосфатная батарея емкостью 45 Ач и напряжением 60 В обеспечивает запас хода до 80 км. Важно, что аккумулятор сохраняет рабочие характеристики даже при температуре -25°C, что критично для российской зимы. Съемная конструкция батареи позволяет заряжать ее вне гаража или квартиры, что удобно для жителей многоэтажек.

Для повышения комфорта и безопасности в GT U2 PRO установлены передняя и задняя подвески, эффективно гасящие колебания на неровностях, а также гидравлические дисковые тормоза, обеспечивающие стабильное торможение даже на мокром покрытии. Мощная фара позволяет безопасно передвигаться в темное время суток. Все эти решения делают модель универсальной для круглогодичной эксплуатации.

Покупателям стоит учитывать, что заявленные характеристики могут меняться в зависимости от веса райдера, рельефа, погодных условий и температуры.

Спрос на электроскутеры в России растет. По мнению специалистов, такие модели, как GT U2 PRO, могут стать удачным выбором для тех, кто ищет баланс между мобильностью и экологичностью. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Свердловская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться