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Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 06:31

GT U2 PRO: электроскутер с мотором 1500 Вт и дальностью хода до 80 км для города и трассы

GT U2 PRO: электроскутер с мотором 1500 Вт и дальностью хода до 80 км для города и трассы

GT U2 PRO: Мощный электроскутер с запасом хода 80 км и аккумулятором, работающим при -25°C — надежная альтернатива авто для российских дорог

GT U2 PRO: электроскутер с мотором 1500 Вт и дальностью хода до 80 км для города и трассы

GT U2 PRO - электроскутер с мощным мотором, высокой грузоподъемностью и всесезонным аккумулятором. Модель выделяется запасом хода до 80 км и возможностью эксплуатации даже при низких температурах, что актуально для российских условий.

GT U2 PRO - электроскутер с мощным мотором, высокой грузоподъемностью и всесезонным аккумулятором. Модель выделяется запасом хода до 80 км и возможностью эксплуатации даже при низких температурах, что актуально для российских условий.

Электроскутеры становятся все более востребованными в России, особенно в условиях плотного городского движения и необходимости мобильности на пригородных маршрутах. GT U2 PRO выделяется среди конкурентов лучшим сочетанием производительности, надежности и адаптации к российскому климату. Модель рассчитана на ежедневное использование и подходит как для города, так и для поездок за его пределами.

В основе GT U2 PRO - электромотор мощностью 1500 Вт, который позволяет развивать скорость до 70 км/ч. Это дает возможность уверенно передвигаться даже по загруженным дорогам и преодолевать участки с уклоном. Прочная рама выдерживает вес до 200 кг, а специальные подножки для пассажира делают поездку комфортной для двоих. Вес скутера составляет 78 кг. 18-дюймовые колеса обеспечивают устойчивость как на асфальте, так и на проселочных дорогах.

Особое внимание к аккумулятору - литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея емкостью 45 Ач, 60 В. обеспечивает запас хода до 80 км и сохраняет рабочие характеристики даже при -25°C, что особенно важно для российской зимы. Аккумулятор съемный, удобный для зарядки вне гаража или квартиры. Благодаря этому, GT U2 PRO можно эксплуатировать круглый год, не опасаясь снижения дальности в холодное время.

Для повышения комфорта и безопасности предусмотрены передняя и задняя подвески, эффективно гасящие вибрации на неровностях, а также гидравлические дисковые тормоза, которые обеспечивают стабильное торможение даже на мокром асфальте. Мощная фара позволяет уверенно передвигаться в темное время суток. 

Покупателям важно учитывать, что заявленные характеристики могут меняться в зависимости от веса райдера, рельефа, погодных условий и температуры. Производитель оставляет за собой право на изменение параметров и внешнего вида без предварительного уведомления, поэтому перед покупкой стоит уточнить детали в магазине.

В России GT U2 PRO доступен в черном цвете с официальной гарантией и доставкой по всей стране. Для тех, кто делает выбор между различными видами транспорта, будет полезно ознакомиться с опытом эксплуатации других моделей, например, мопеда Alpha V 12 (125), о котором подробно рассказано в материале о тонкостях городской эксплуатации и технических особенностях .

GT U2 PRO выглядит как сбалансированное решение для российских условий: мощность, большой всесезонный аккумулятор, надежная подвеска и тормоза. Модель может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу автомобилю или общественному транспорту, особенно в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. 

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