GT U2 PRO серый: 70 км/ч, 70 км хода и стальная рама за цену до 90 000 ₽ — стоит ли брать

25 августа 2026, 21:07
GT U2 PRO: электроскутер с запасом хода 70 км и скоростью до 70 км/ч
GT U2 PRO: электроскутер с запасом хода 70 км и скоростью до 70 км/ч
GT U2 PRO - электроскутер, который выделяется сочетанием мощности, дальности и надежности. Модель рассчитана на российских пользователей, ищущих транспорт для города и пригорода. Важно знать, чем он отличается от конкурентов и на что обратить внимание при покупке.
Электроскутеры становятся всё более востребованными в России, а GT U2 PRO — один из ярких представителей этого сегмента. Модель привлекает внимание не только стильным дизайном, но и техническими характеристиками, которые редко встречаются в этом ценовом сегменте. Максимальная скорость 70 км/ч и запас хода до 70 км на одной зарядке делают её интересным вариантом для тех, кто ищет альтернативу автомобилю или общественному транспорту.
Стальная рама, задний привод, дисковые гидравлические тормоза и двухподвесная амортизация – всё это создаёт ощущение монолитности и уверенности на дороге. В отзывах владельцы отмечают, что скутер не люфтит даже после первых поездок, а подвеска эффективно справляется с неровностями. Мощность двигателя 1500 Вт и аккумулятор 30 Ач 60 В позволяют не только быстро разгоняться, но и преодолевать значительные расстояния без подзарядки. Время полной зарядки составляет 5–7 часов, что удобно для ежедневного использования.
GT U2 PRO рассчитан на нагрузку до 160 кг, что расширяет круг пользователей. Диаметр колёс 16 дюймов обеспечивает устойчивость, а система старт-стоп упрощает эксплуатацию. Среди плюсов владельцы называют стильный внешний вид, надёжную сборку и то, что скутер без проблем помещается в стандартном лифте – важный момент для жителей многоэтажек.
Однако не обошлось и без замечаний. Некоторые пользователи отмечают, что скутер довольно тяжёлый (78 кг), и поднимать его на этаж вручную не всегда удобно. В отзывах также встречается пожелание к производителю добавить заводскую гидроизоляцию – для российских погодных условий это стало бы полезным улучшением. Тем не менее, большинство отзывов положительные, сборка и качество вызывают доверие.
Судя по комплектациям и отзывам, GT U2 PRO выглядит как сбалансированное решение для российских условий. Важно помнить, что такие стильные электроскутеры редко встречаются по цене ниже 90 000 рублей. Для тех, кто задумывается о переходе на электротранспорт, GT U2 PRO может стать удачным выбором благодаря сочетанию скорости, дальности и надёжности. При этом следует помнить о некоторых нюансах эксплуатации: весе, необходимости регулярной зарядки и возможной доработке гидроизоляции. В целом, модель подтверждает тенденцию роста интереса к электроскутерам в России и может стать одним из лидеров сегмента в ближайшие годы.
Heybike Titan также предлагает достойный запас хода и подвеску, но GT U2 PRO выигрывает по максимальной скорости и грузоподъемности. Это может быть решающим фактором для тех, кто ищет универсальный транспорт для города и пригорода.
Похожие материалы
-
25.08.2026, 20:17
МарсБайк ULTRA: электромотоцикл с запасом хода 80 км и скоростью до 45 км/ч
МарсБайк ULTRA сочетает в себе черты мотоцикла и электровелосипеда, предлагая легкость, мобильность и отсутствие бюрократических ограничений. Модель выделяется компактностью, мощным мотором и возможностью передвижения по велодорожкам, что особенно актуально для городских жителей.Читать далее
-
25.08.2026, 16:33
Yokamura Combo 16 Grey Black: запас хода 50 км, мотор 500 Вт и легкая рама
Городской электровелосипед Yokamura Combo 16 Grey Black сочетает легкость, мощность и современный дизайн. Модель выделяется запасом хода до 50 км, прочной рамой из магниевого сплава и тремя режимами езды, что делает ее актуальной для ежедневных поездок в мегаполисе.Читать далее
-
25.08.2026, 14:09
Ninebot M95C+: запас хода до 120 км и скорость 55 км/ч в новой версии
Обновленный Ninebot M95C+ выходит на рынок с увеличенным запасом хода и расширенными функциями безопасности. Модель ориентирована на городских пользователей, которым важны не только скорость и автономность, но и современные технологии. Сейчас это особенно актуально на фоне роста интереса к электроскутерам.Читать далее
-
25.08.2026, 13:31
Heybike Titan: электровелосипед с двумя аккумуляторами и скоростью до 45 км/ч
Heybike Titan выходит на рынок с возможностью разгона до 45 км/ч, двумя аккумуляторами и полной подвеской. Модель обещает изменить представление о комфорте и дальности поездок на электровелосипедах, что особенно актуально для российских дорог.Читать далее
-
25.08.2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Электровелосипед Minako Titan 2.0 выделяется на фоне аналогов благодаря мощному мотору, стальной раме и аккумулятору LiFePO4 на 30 Ач. Модель рассчитана на дальние поездки и выдерживает до 150 кг нагрузки.Читать далее
-
25.08.2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Электровелосипед Minako M.1 - новинка для российских городов, рассчитанная на взрослых и подростков. Модель выделяется складной рамой, мощным мотором и возможностью проехать до 40 км без подзарядки. Важно знать, чем она отличается от других решений на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 09:34
Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км
Электровелосипед Minako F10 Lite выделяется складной конструкцией, мощным мотором и возможностью перевозки двух человек. Модель сочетает в себе надежность, высокую скорость и большой запас хода, что особенно актуально для современных городских условий.Читать далее
-
25.08.2026, 08:03
ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями
ZEEHO, дочерний бренд CFMOTO, вывел на рынок обновленную линейку электроскутеров AE6. Новинки отличаются не только дизайном, но и техническими решениями, которые могут повлиять на развитие городского электротранспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
25.08.2026, 00:36
Электрический Kawasaki Ninja e-1: 12 л.с., 41 км пробега и цена почти 8 тысяч долларов
Kawasaki Ninja e-1 2027 года - электробайк с мощностью всего 12 л.с. и запасом хода 41 миля, но ценой почти 8 тысяч долларов. В США он конкурирует с более мощными бензиновыми аналогами, что вызывает вопросы о его востребованности на рынке.Читать далее
-
24.08.2026, 23:01
Maikaolin Пушка (XGP): электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг
Maikaolin Пушка (XGP) - электроскутер с мощным мотором, увеличенной емкостью аккумулятора и высокой грузоподъемностью. Модель выделяется сочетанием дальнего пробега, надежной подвески и практичности для города и загорода. Важно понять, как эти характеристики влияют на повседневную эксплуатацию.Читать далее
Похожие материалы
-
25.08.2026, 20:17
МарсБайк ULTRA: электромотоцикл с запасом хода 80 км и скоростью до 45 км/ч
МарсБайк ULTRA сочетает в себе черты мотоцикла и электровелосипеда, предлагая легкость, мобильность и отсутствие бюрократических ограничений. Модель выделяется компактностью, мощным мотором и возможностью передвижения по велодорожкам, что особенно актуально для городских жителей.Читать далее
-
25.08.2026, 16:33
Yokamura Combo 16 Grey Black: запас хода 50 км, мотор 500 Вт и легкая рама
Городской электровелосипед Yokamura Combo 16 Grey Black сочетает легкость, мощность и современный дизайн. Модель выделяется запасом хода до 50 км, прочной рамой из магниевого сплава и тремя режимами езды, что делает ее актуальной для ежедневных поездок в мегаполисе.Читать далее
-
25.08.2026, 14:09
Ninebot M95C+: запас хода до 120 км и скорость 55 км/ч в новой версии
Обновленный Ninebot M95C+ выходит на рынок с увеличенным запасом хода и расширенными функциями безопасности. Модель ориентирована на городских пользователей, которым важны не только скорость и автономность, но и современные технологии. Сейчас это особенно актуально на фоне роста интереса к электроскутерам.Читать далее
-
25.08.2026, 13:31
Heybike Titan: электровелосипед с двумя аккумуляторами и скоростью до 45 км/ч
Heybike Titan выходит на рынок с возможностью разгона до 45 км/ч, двумя аккумуляторами и полной подвеской. Модель обещает изменить представление о комфорте и дальности поездок на электровелосипедах, что особенно актуально для российских дорог.Читать далее
-
25.08.2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Электровелосипед Minako Titan 2.0 выделяется на фоне аналогов благодаря мощному мотору, стальной раме и аккумулятору LiFePO4 на 30 Ач. Модель рассчитана на дальние поездки и выдерживает до 150 кг нагрузки.Читать далее
-
25.08.2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Электровелосипед Minako M.1 - новинка для российских городов, рассчитанная на взрослых и подростков. Модель выделяется складной рамой, мощным мотором и возможностью проехать до 40 км без подзарядки. Важно знать, чем она отличается от других решений на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 09:34
Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км
Электровелосипед Minako F10 Lite выделяется складной конструкцией, мощным мотором и возможностью перевозки двух человек. Модель сочетает в себе надежность, высокую скорость и большой запас хода, что особенно актуально для современных городских условий.Читать далее
-
25.08.2026, 08:03
ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями
ZEEHO, дочерний бренд CFMOTO, вывел на рынок обновленную линейку электроскутеров AE6. Новинки отличаются не только дизайном, но и техническими решениями, которые могут повлиять на развитие городского электротранспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
25.08.2026, 00:36
Электрический Kawasaki Ninja e-1: 12 л.с., 41 км пробега и цена почти 8 тысяч долларов
Kawasaki Ninja e-1 2027 года - электробайк с мощностью всего 12 л.с. и запасом хода 41 миля, но ценой почти 8 тысяч долларов. В США он конкурирует с более мощными бензиновыми аналогами, что вызывает вопросы о его востребованности на рынке.Читать далее
-
24.08.2026, 23:01
Maikaolin Пушка (XGP): электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг
Maikaolin Пушка (XGP) - электроскутер с мощным мотором, увеличенной емкостью аккумулятора и высокой грузоподъемностью. Модель выделяется сочетанием дальнего пробега, надежной подвески и практичности для города и загорода. Важно понять, как эти характеристики влияют на повседневную эксплуатацию.Читать далее