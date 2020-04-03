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3 апреля 2020, 21:03

Губернатор Мурманской области лично объехал все блок-посты на въезде в города

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Фото: Правительство Мурманской области
41-летний губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей страничке в социальных сетях поведал о своем объезде крупных городов региона - Апатитов, Кировска, Мончегорска и Оленегорска — тех, в которых введены ограничения на въезд по причине пандемии коронавируса.
Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города

Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города

Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города

Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города

Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города
Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города
Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города
Губернатор Мурманской области лично объехал все блок посты на въезде в города

«Намотав не одну сотню километров за день, убедился, как работают блокпосты на въездах, как соблюдается режим самоизоляции, есть ли продукты на полках в магазинах, маски и антисептики в аптеках. Пообщался с людьми, чтобы понять их настрой и точку зрения на новые ограничения».

По словам губернатора, большинство жителей Мурманской области, с кем удалось побеседовать, отнеслось к принятым мерам с пониманием и ответственностью.

«Самое важное, - пишет Андрей Чибис, - что принятые в оперативном режиме решения по ограничениям работают и в Кировско-Апатитском районе, и в остальных «невъездных» городах. На блокпостах — дежурные группы, термометрия, проверка документов, в городах на улицах не людно, жители соблюдают самоизоляцию, многие в масках, в том числе и сшитых самостоятельно, аптеки и магазины работают, дефицита продуктов нет, полки не пустуют.

Есть проблема с масками и антисептиками, но мы её решаем, в том числе с помощью Минпромторга РФ. Уже на следующей неделе первые макси снова должны появиться в аптеках».


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Губернатор Мурманской области лично объехал все блок-посты на въезде в города
«Намотав не одну сотню километров за день, убедился, как работают блокпосты на въездах, как соблюдается режим самоизоляции, есть ли продукты на полках в магазинах, маски и антисептики в аптеках. Пообщался с людьми, чтобы понять их настрой и точку зрения на новые ограничения». По словам губернатора, большинство жителей Мурманской области, с кем удалось побеседовать, отнеслось к принятым мерам с пониманием и ответственностью.«Самое важное, - пишет Андрей Чибис, - что принятые в оперативном режиме решения по ограничениям работают и в Кировско-Апатитском районе, и в остальных «невъездных» городах. На блокпостах — дежурные группы, термометрия, проверка документов, в городах на улицах не людно, жители соблюдают самоизоляцию, многие в масках, в том числе и сшитых самостоятельно, аптеки и магазины работают, дефицита продуктов нет, полки не пустуют. Есть проблема с масками и антисептиками, но мы её решаем, в том числе с помощью Минпромторга РФ. Уже на следующей неделе первые макси снова должны появиться в аптеках».⠀
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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