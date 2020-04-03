Губернатор Мурманской области лично объехал все блок-посты на въезде в города
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Фото: Правительство Мурманской области
Фото: Правительство Мурманской области
Фото: Правительство Мурманской области
Фото: Правительство Мурманской области
«Намотав не одну сотню километров за день, убедился, как работают блокпосты на въездах, как соблюдается режим самоизоляции, есть ли продукты на полках в магазинах, маски и антисептики в аптеках. Пообщался с людьми, чтобы понять их настрой и точку зрения на новые ограничения».
По словам губернатора, большинство жителей Мурманской области, с кем удалось побеседовать, отнеслось к принятым мерам с пониманием и ответственностью.
«Самое важное, - пишет Андрей Чибис, - что принятые в оперативном режиме решения по ограничениям работают и в Кировско-Апатитском районе, и в остальных «невъездных» городах. На блокпостах — дежурные группы, термометрия, проверка документов, в городах на улицах не людно, жители соблюдают самоизоляцию, многие в масках, в том числе и сшитых самостоятельно, аптеки и магазины работают, дефицита продуктов нет, полки не пустуют.
Есть проблема с масками и антисептиками, но мы её решаем, в том числе с помощью Минпромторга РФ. Уже на следующей неделе первые макси снова должны появиться в аптеках».
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