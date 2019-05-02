2 мая 2019, 22:54

Гуляем по Мцхете: вот, что «Столб Животворящий» делает!

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Говоря об историческом прошлом нашей родины, мы часто именуем ее Святая Русь. Нечто подобное практикуется и в Грузии. Свою древнюю отчизну грузины называют Сакартвело. И тому есть множество объективных причин. Чтобы понять это, достаточно приехать в Мцхету, что в нескольких километрах севернее Тбилиси.
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает

Из столицы – в деревню

Мцхета - один из древнейших городов не только Грузии, но и вообще на планете - ей более 3000 лет. До V века н.э. она была столицей Иверии (современной Грузии). Но царь Вахтанг Горгасали перенес ее в Тбилиси. Грузия к тому времени уже была христианской страной (с 326 года), и тогдашняя власть патриарха сильно распространялась на политическую жизнь государства. Патриарх хотел завладеть троном Вахтанга и даже строил против него разные козни. Перенеся столицу, царь смог избежать влияния патриарха и тут же провел церковную реформу, поставив во главе церкви верного и угодного ему человека.

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В христианском мире Мцхета занимает 2 место по значимости и количеству святынь - после Иерусалима. Об этом мы скажем чуть ниже, и для самих грузин это крайне важно, поскольку религиозность населения высока, как нигде в мире.

После V века Мцхета утратила столичный статус и стала уменьшаться в народонаселении и своем политическом влиянии. В XIX веке, то есть после вхождения Грузии в состав Российской империи, а также во времена СССР Мцхета стала почти что деревушкой. Дороги изобиловали ухабами, и на них нередко бегали свиньи. В середине 2000-х Грузия взяла курс на активное развитие туризма; многие города, включая Мцхету, были облагорожены. Сегодня мы видим мцехтские улочки и домики свеженькими и пригоженькими. Населения в городе по-прежнему немного, а туристов пруд пруди.

Три в одном

Сакартвело – это в честь правителя Картлоса, у которого было много сыновей. После его смерти жена разделила между ними земли Грузии. И край Мцхета достался Мцхетосу, одному из сыновей. Отсюда и название. Надо заметить, имя очень оригинальное, поскольку 90% грузинских городов так или иначе заканчиваются на «и». 

Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Жемчужина городка с населением менее 10 тыс. человек - собор Светицховели. По своей значимости он был и остается главным в стране, притом, что кафедра патриарха расположена в Троицком соборе Тбилиси. Светицховели переводится как «Животворящий Столб». Объяснение простое: в древней Мцхете жил некто Илиос, зажиточный купец-еврей. Он прославился тем, что со своей торговой миссией присутствовал при распятии Иисуса Христа.

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Илиос смог выкупить у одного из стражников хитон Господа, с которым вернулся в Мцхету. У него была Сидония, сестра 16 лет от роду. Однажды она в потоке чувств прижала хитон к своей груди и мгновенно умерла от избытка чувств. Ее похоронили вместе с хитоном в храме  Светицховели. По определенным причинам, это захоронение осталось незамеченным для большинства людей. Но так оставалось до того момента, когда над захоронением вдруг начал расти кедр. И к означенной нами выше дате (326-й – год крещения Грузии) кедр достиг большой высоты.

Первый грузинский царь по имени Мириан, тот, при котором была крещена Грузия, приказал срубить кедр и изготовить из него несколько колонн для строительства первой христианской церкви на территории страны. Изучавшие храм во времена СССР ученые пришли к выводу, что в настоящее время Светицховели предстает перед нами в виде этакой матрешки. «Внутренние» стены самые древние (IV век). В правление Вахтанга Горгасали (V век) церковь «заковывают» в камень. Наконец, в 1010-1029 г.г. был построен  большой собор, то есть базилику вмещают в еще более крупный храм. Получилось «три в одном».

Главные святыни собора

В XX веке ученые констатировали отклонение от центральной оси купола Светицховели точно такое же, как и у египетских пирамид. Ни у кого нет сомнений, что это не простое совпадение. Древние фрески XI века, увы, не сохранились – их погубили мусульманские завоеватели. «Поработала» и советская власть, банально замазав многие святые лики. Поэтому сегодня паломникам и туристам показывают лишь то, что осталось - фрески XVII века. Они, признаться, хороши. 

Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
*** Икона в виде креста - самый дорогой подарок в истории Грузии. Византийский император Константин сделал этот подарок грузинскому царю Мириану за то, что тот принял христианство. В нижней части соборного креста – частичка Животворящего креста, того самого, на котором был распят Иисус Христос.

Чурчхела, которая продается на рынке, за стенами Светицховели, самая вкусная. Во всяком случае, так утверждают местные знатоки. Вообще чурчхела - изобретение грузинских воинов. Она очень питательная (мука, виноградный мок и орехи). Ее удобно брать с собой в горные вылазки (84% территории Грузии – горы). Она не портится, главное – ее правильно хранить (завернуть в бумажку - и в шкаф, никак не в холодильник), она запросто пролежит там год и даже более. С недавнего времени чурчхела запатентована государством.
*** По преданию, при строительстве собора один столб вознесся над землей и после того, как святая Нина, крестительница Грузии, произнесла молитву, он опустился на землю. После чего и было начато строительство собора. Животворящий Столп («Свети Цховели») находится почти в центре храма при переходе от центрального нефа в боковой южный неф. Над Столпом построена каменная сень, расписанная фресками XVII века. Большинство сохранившихся фрагментов иллюстрируют историю Хитона Господня и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия чудотворного мира, истекавшего из Столпа (мироточение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I в начале XVII века).

*** На полу много надгробий  – там действительно захоронены люди. Правда, не простые, а знатные и вельможные - представители царского рода и князи. В том числе семьи Багратиони. Есть плита царя Вахтанга Горгасали и Ираклия II – одного из последних царей Грузии. Он скончался 1798 году, а через 3,5 года в Грузии упразднили монархию, так как страна вошла в состав Российской империи. 

*** Икона Иисус Моргающий. С нее Господь смотрит вам прямо в глаза. Если вы с чистой душой, мы увидим глаза Спасителя, если, пардон, с «запятнанной» – глаза у Него будут закрытыми. 

*** В соборе два предела. Правый посвящен пророку Божиему Илье. При вознесении на небо он, как известно, уронил красную мантию (милоть). Ученики эту мантию подобрали, сохранили и привезли в Грузию. Она находится здесь, в алтаре. Кстати, грузинские храмы стали «наряжаться» алтарями сравнительно недавно, после вхождения в состав Российской империи. Надо признаться, традиция прижилась. И все вновь возводимые церкви сегодня сооружают с алтарем. Мантию Ильи Пророка выносят на всеобщее поклонение 2 августа, так сказать, в его День.

Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает
Гуляем по Мцхете вот что Столб Животворящий делает

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*** Колодец VI века. Он находится прямо в соборе, имеет глубину 15 метров, и в нем всегда есть вода. В старину храмы выполняли роль мест, где люди держали оборону от неприятельских войск. Колодец давал осажденным воду, его хранили как зеницу ока. В стенах - лазы, в них прятались  монахи, закрываясь от захватчиков камнями. Враг, как правило, знал о наличии потаенных ходов в стенах и занимал выжидательную позицию: когда голод брал свое, монахи выходили из укрытия и сразу попадали в лапы врагов. Те обид не прощали - замуровывали монахов вновь и сжигали заживо.

*** Список с Иверской иконы Божией Матери. Очень почитаемый грузинами образ Пречистой, ведь, как мы сказали в начале, в древности Грузия называлась Иверией (равно как и Испания). Грузия считается уделом Божией Матери. Как известно, именно Ей выпал жребий просвещать местных жителей. Но по каким-то причинам Богородица сюда не пришла, а вместо себя прислала  Андрея Первозванного. Левый предел Светицховели  - в честь него. За святыми вратами хранится часть ноги святого апостола. Прикоснуться к мощевику может любой желающий. 

*** Купель для крещения. Каменная, самая древняя на территории Грузии - VI век н.э. На удивление, используется по прямому назначению и по сей день. И тут резонно вспомнить грузинского Католикоса-Патриарха Илию II. Это самый уважаемый человек в стране, с рейтингом доверия более 90%. 5 лет назад он заявил, лично станет крестить малыша, ставшего третьим в той или иной семье. Это лучше денег оказало влияние на демографическую ситуацию в Грузии. На сегодняшний день у Илии II более 50 000 крестников.

Светицховели стоит в красавице Мцхете как живое напоминание об истории грузинского народа и будет стоять до тех пор, пока есть на земле праведники. Таково предание.

Иван Братуха
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Гуляем по Мцхете: вот, что «Столб Животворящий» делает!
Из столицы – в деревню Мцхета - один из древнейших городов не только Грузии, но и вообще на планете - ей более 3000 лет. До V века н.э. она была столицей Иверии (современной Грузии). Но царь Вахтанг Горгасали перенес ее в Тбилиси. Грузия к тому времени уже была христианской страной (с 326 года), и тогдашняя власть патриарха сильно распространялась на политическую жизнь государства. Патриарх хотел завладеть троном Вахтанга и даже строил против него разные козни. Перенеся столицу, царь смог избежать влияния патриарха и тут же провел церковную реформу, поставив во главе церкви верного и угодного ему человека. {{material_125569}} В христианском мире Мцхета занимает 2 место по значимости и количеству святынь - после Иерусалима. Об этом мы скажем чуть ниже, и для самих грузин это крайне важно, поскольку религиозность населения высока, как нигде в мире. После V века Мцхета утратила столичный статус и стала уменьшаться в народонаселении и своем политическом влиянии. В XIX веке, то есть после вхождения Грузии в состав Российской империи, а также во времена СССР Мцхета стала почти что деревушкой. Дороги изобиловали ухабами, и на них нередко бегали свиньи. В середине 2000-х Грузия взяла курс на активное развитие туризма; многие города, включая Мцхету, были облагорожены. Сегодня мы видим мцехтские улочки и домики свеженькими и пригоженькими. Населения в городе по-прежнему немного, а туристов пруд пруди. Три в одномСакартвело – это в честь правителя Картлоса, у которого было много сыновей. После его смерти жена разделила между ними земли Грузии. И край Мцхета достался Мцхетосу, одному из сыновей. Отсюда и название. Надо заметить, имя очень оригинальное, поскольку 90% грузинских городов так или иначе заканчиваются на «и».  {{gallery_1502}} Жемчужина городка с населением менее 10 тыс. человек - собор Светицховели. По своей значимости он был и остается главным в стране, притом, что кафедра патриарха расположена в Троицком соборе Тбилиси. Светицховели переводится как «Животворящий Столб». Объяснение простое: в древней Мцхете жил некто Илиос, зажиточный купец-еврей. Он прославился тем, что со своей торговой миссией присутствовал при распятии Иисуса Христа. {{material_125665}} Илиос смог выкупить у одного из стражников хитон Господа, с которым вернулся в Мцхету. У него была Сидония, сестра 16 лет от роду. Однажды она в потоке чувств прижала хитон к своей груди и мгновенно умерла от избытка чувств. Ее похоронили вместе с хитоном в храме  Светицховели. По определенным причинам, это захоронение осталось незамеченным для большинства людей. Но так оставалось до того момента, когда над захоронением вдруг начал расти кедр. И к означенной нами выше дате (326-й – год крещения Грузии) кедр достиг большой высоты.Первый грузинский царь по имени Мириан, тот, при котором была крещена Грузия, приказал срубить кедр и изготовить из него несколько колонн для строительства первой христианской церкви на территории страны. Изучавшие храм во времена СССР ученые пришли к выводу, что в настоящее время Светицховели предстает перед нами в виде этакой матрешки. «Внутренние» стены самые древние (IV век). В правление Вахтанга Горгасали (V век) церковь «заковывают» в камень. Наконец, в 1010-1029 г.г. был построен  большой собор, то есть базилику вмещают в еще более крупный храм. Получилось «три в одном».Главные святыни собораВ XX веке ученые констатировали отклонение от центральной оси купола Светицховели точно такое же, как и у египетских пирамид. Ни у кого нет сомнений, что это не простое совпадение. Древние фрески XI века, увы, не сохранились – их погубили мусульманские завоеватели. «Поработала» и советская власть, банально замазав многие святые лики. Поэтому сегодня паломникам и туристам показывают лишь то, что осталось - фрески XVII века. Они, признаться, хороши.  {{gallery_1503}} *** Икона в виде креста - самый дорогой подарок в истории Грузии. Византийский император Константин сделал этот подарок грузинскому царю Мириану за то, что тот принял христианство. В нижней части соборного креста – частичка Животворящего креста, того самого, на котором был распят Иисус Христос. {{photo_text_219}} *** По преданию, при строительстве собора один столб вознесся над землей и после того, как святая Нина, крестительница Грузии, произнесла молитву, он опустился на землю. После чего и было начато строительство собора. Животворящий Столп («Свети Цховели») находится почти в центре храма при переходе от центрального нефа в боковой южный неф. Над Столпом построена каменная сень, расписанная фресками XVII века. Большинство сохранившихся фрагментов иллюстрируют историю Хитона Господня и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия чудотворного мира, истекавшего из Столпа (мироточение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I в начале XVII века).*** На полу много надгробий  – там действительно захоронены люди. Правда, не простые, а знатные и вельможные - представители царского рода и князи. В том числе семьи Багратиони. Есть плита царя Вахтанга Горгасали и Ираклия II – одного из последних царей Грузии. Он скончался 1798 году, а через 3,5 года в Грузии упразднили монархию, так как страна вошла в состав Российской империи.  *** Икона Иисус Моргающий. С нее Господь смотрит вам прямо в глаза. Если вы с чистой душой, мы увидим глаза Спасителя, если, пардон, с «запятнанной» – глаза у Него будут закрытыми.  *** В соборе два предела. Правый посвящен пророку Божиему Илье. При вознесении на небо он, как известно, уронил красную мантию (милоть). Ученики эту мантию подобрали, сохранили и привезли в Грузию. Она находится здесь, в алтаре. Кстати, грузинские храмы стали «наряжаться» алтарями сравнительно недавно, после вхождения в состав Российской империи. Надо признаться, традиция прижилась. И все вновь возводимые церкви сегодня сооружают с алтарем. Мантию Ильи Пророка выносят на всеобщее поклонение 2 августа, так сказать, в его День. {{gallery_1504}} {{material_126258}} *** Колодец VI века. Он находится прямо в соборе, имеет глубину 15 метров, и в нем всегда есть вода. В старину храмы выполняли роль мест, где люди держали оборону от неприятельских войск. Колодец давал осажденным воду, его хранили как зеницу ока. В стенах - лазы, в них прятались  монахи, закрываясь от захватчиков камнями. Враг, как правило, знал о наличии потаенных ходов в стенах и занимал выжидательную позицию: когда голод брал свое, монахи выходили из укрытия и сразу попадали в лапы врагов. Те обид не прощали - замуровывали монахов вновь и сжигали заживо. *** Список с Иверской иконы Божией Матери. Очень почитаемый грузинами образ Пречистой, ведь, как мы сказали в начале, в древности Грузия называлась Иверией (равно как и Испания). Грузия считается уделом Божией Матери. Как известно, именно Ей выпал жребий просвещать местных жителей. Но по каким-то причинам Богородица сюда не пришла, а вместо себя прислала  Андрея Первозванного. Левый предел Светицховели  - в честь него. За святыми вратами хранится часть ноги святого апостола. Прикоснуться к мощевику может любой желающий.  *** Купель для крещения. Каменная, самая древняя на территории Грузии - VI век н.э. На удивление, используется по прямому назначению и по сей день. И тут резонно вспомнить грузинского Католикоса-Патриарха Илию II. Это самый уважаемый человек в стране, с рейтингом доверия более 90%. 5 лет назад он заявил, лично станет крестить малыша, ставшего третьим в той или иной семье. Это лучше денег оказало влияние на демографическую ситуацию в Грузии. На сегодняшний день у Илии II более 50 000 крестников. Светицховели стоит в красавице Мцхете как живое напоминание об истории грузинского народа и будет стоять до тех пор, пока есть на земле праведники. Таково предание.
2019-05-02
Автор: Иван Братуха
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