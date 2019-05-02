Гуляем по Мцхете: вот, что «Столб Животворящий» делает!
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Из столицы – в деревню
Мцхета - один из древнейших городов не только Грузии, но и вообще на планете - ей более 3000 лет. До V века н.э. она была столицей Иверии (современной Грузии). Но царь Вахтанг Горгасали перенес ее в Тбилиси. Грузия к тому времени уже была христианской страной (с 326 года), и тогдашняя власть патриарха сильно распространялась на политическую жизнь государства. Патриарх хотел завладеть троном Вахтанга и даже строил против него разные козни. Перенеся столицу, царь смог избежать влияния патриарха и тут же провел церковную реформу, поставив во главе церкви верного и угодного ему человека.
После V века Мцхета утратила столичный статус и стала уменьшаться в народонаселении и своем политическом влиянии. В XIX веке, то есть после вхождения Грузии в состав Российской империи, а также во времена СССР Мцхета стала почти что деревушкой. Дороги изобиловали ухабами, и на них нередко бегали свиньи. В середине 2000-х Грузия взяла курс на активное развитие туризма; многие города, включая Мцхету, были облагорожены. Сегодня мы видим мцехтские улочки и домики свеженькими и пригоженькими. Населения в городе по-прежнему немного, а туристов пруд пруди.
Три в одном
Сакартвело – это в честь правителя Картлоса, у которого было много сыновей. После его смерти жена разделила между ними земли Грузии. И край Мцхета достался Мцхетосу, одному из сыновей. Отсюда и название. Надо заметить, имя очень оригинальное, поскольку 90% грузинских городов так или иначе заканчиваются на «и».
Первый грузинский царь по имени Мириан, тот, при котором была крещена Грузия, приказал срубить кедр и изготовить из него несколько колонн для строительства первой христианской церкви на территории страны. Изучавшие храм во времена СССР ученые пришли к выводу, что в настоящее время Светицховели предстает перед нами в виде этакой матрешки. «Внутренние» стены самые древние (IV век). В правление Вахтанга Горгасали (V век) церковь «заковывают» в камень. Наконец, в 1010-1029 г.г. был построен большой собор, то есть базилику вмещают в еще более крупный храм. Получилось «три в одном».
Главные святыни собора
В XX веке ученые констатировали отклонение от центральной оси купола Светицховели точно такое же, как и у египетских пирамид. Ни у кого нет сомнений, что это не простое совпадение. Древние фрески XI века, увы, не сохранились – их погубили мусульманские завоеватели. «Поработала» и советская власть, банально замазав многие святые лики. Поэтому сегодня паломникам и туристам показывают лишь то, что осталось - фрески XVII века. Они, признаться, хороши.
*** На полу много надгробий – там действительно захоронены люди. Правда, не простые, а знатные и вельможные - представители царского рода и князи. В том числе семьи Багратиони. Есть плита царя Вахтанга Горгасали и Ираклия II – одного из последних царей Грузии. Он скончался 1798 году, а через 3,5 года в Грузии упразднили монархию, так как страна вошла в состав Российской империи.
*** Икона Иисус Моргающий. С нее Господь смотрит вам прямо в глаза. Если вы с чистой душой, мы увидим глаза Спасителя, если, пардон, с «запятнанной» – глаза у Него будут закрытыми.
*** В соборе два предела. Правый посвящен пророку Божиему Илье. При вознесении на небо он, как известно, уронил красную мантию (милоть). Ученики эту мантию подобрали, сохранили и привезли в Грузию. Она находится здесь, в алтаре. Кстати, грузинские храмы стали «наряжаться» алтарями сравнительно недавно, после вхождения в состав Российской империи. Надо признаться, традиция прижилась. И все вновь возводимые церкви сегодня сооружают с алтарем. Мантию Ильи Пророка выносят на всеобщее поклонение 2 августа, так сказать, в его День.
*** Список с Иверской иконы Божией Матери. Очень почитаемый грузинами образ Пречистой, ведь, как мы сказали в начале, в древности Грузия называлась Иверией (равно как и Испания). Грузия считается уделом Божией Матери. Как известно, именно Ей выпал жребий просвещать местных жителей. Но по каким-то причинам Богородица сюда не пришла, а вместо себя прислала Андрея Первозванного. Левый предел Светицховели - в честь него. За святыми вратами хранится часть ноги святого апостола. Прикоснуться к мощевику может любой желающий.
*** Купель для крещения. Каменная, самая древняя на территории Грузии - VI век н.э. На удивление, используется по прямому назначению и по сей день. И тут резонно вспомнить грузинского Католикоса-Патриарха Илию II. Это самый уважаемый человек в стране, с рейтингом доверия более 90%. 5 лет назад он заявил, лично станет крестить малыша, ставшего третьим в той или иной семье. Это лучше денег оказало влияние на демографическую ситуацию в Грузии. На сегодняшний день у Илии II более 50 000 крестников.
Светицховели стоит в красавице Мцхете как живое напоминание об истории грузинского народа и будет стоять до тех пор, пока есть на земле праведники. Таково предание.
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