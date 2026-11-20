Лесовоз, который заменил дрова дизелем: как ТДТ-40 стал легендой тайги

Завод, который все знают по колесным машинам, на самом деле начинал с лесных тягачей, хлопковых полей и даже снегооболотоходов для Крайнего Севера. Что скрывала гусеничная линейка МТЗ — и почему ее вытеснили шины?

Завод, который все знают по колесным машинам, на самом деле начинал с лесных тягачей, хлопковых полей и даже снегооболотоходов для Крайнего Севера. Что скрывала гусеничная линейка МТЗ — и почему ее вытеснили шины?

Минский тракторный завод вошел в историю не только как производитель колесной сельскохозяйственной техники. В мае 1956 года предприятие запустило в серию ТДТ-40 — машину, которая на долгие годы стала ведущим лесовозом СССР. Этот дизельный трактор заменил газогенераторную технику и выявил проблемы, связанные с освоением завода до того, как его основным направлением стали колесные модели.

Для работы в тайге требовалось оборудование, способное тянуть поваленные деревья там, где доставка природного топлива была затруднена. Предшественник ТДТ-40, трелевочный КТ-12, появился на конвейере МТЗ в 1951 году и работал на древесном топливе. Его газогенераторный двигатель обходился без привычного горючего, но требовал постоянной загрузки дров, дымил и уступал по мощности.

Задача была вполне прикладной: трактор должен был добраться до поваленного леса и доставить его к следующей вывозке. Спереди у КТ-12 лебедка с тяговым усилием до 4,5 тонны, сзади располагался погрузочный щит. Машина тащила деревья в штабеля, а не обрабатывала поле. В отличие от сельскохозяйственного КД-35, КТ-12 относился к специализированной лесозаготовительной технике.

Переход на дизельную машину объяснялся ограничениями схемы газогенератора. ТДТ-40 был разработан в 1954 году под руководством Ивана Дронга, а серийный запуск состоялся в мае 1956-го. Закрытая кабина защищала механизатора от холода и веток; усиленная рама отличала новую модель от предшественника.

На лесных маршрутах имела значение и ходовая часть. Широкие гусеницы с развитыми грунтозацепами приводили к тому, что ТДТ-40 проходил по болотам и глубокому снегу, а также занимал крутые склоны. Для лесозаготовок это было важно для универсальности сельскохозяйственной техники: трактору необходимо уверенно перемещаться по сложному грунту с грузом.

Однако лесная техника появилась не на пустом месте. Минский тракторный завод создан Советом Министров СССР от 29 мая 1946 года для развития послевоенной сельскохозяйственной механизации. Первой серийной гусеничной машиной МТЗ стал сельскохозяйственный трактор КД-35, выпуск которого в Минске начался примерно в 1950 году. Его назначение выделялось среди лесных тягачей: КД-35 был пропашным трактором для сельскохозяйственных работ, а не предшественником ТДТ-40 по назначению.

Первые разработки конструкции и колесной техники: опытный МТЗ-1 предшествовал серийному МТЗ-2, который был запущен на главном конвейере 14 октября 1953 года. В МТЗ-2 использованы двигатель и сцепление, соединенные с агрегатной базой КД-35; доставка также относилась к этой базе.

Первым минским трактором стал «Кировец» КД-35. Его разработка началась ещё во время войны на ленинградском Кировском заводе, прототипом которого является американская Caterpillar R2. Серийное производство в Минске стартовало 4 ноября 1950 года. Дизельный двигатель Д-35 мощностью 37 л.с.

КД-35 предназначен для комплексных сельскохозяйственных работ с прицепной техникой. С плугом он обрабатывал землю; бороны приготовляли почву, а посев — сеялками. По плану завод должен был выпустить по 50 тракторов в день, но до августа 1951 года только 406 машин: цеха еще достраивали, а производственная мощность была собрана. Скоро выпуск передали Липецкому тракторному заводу.

Колесные тракторы в результате определили основную специализацию МТЗ. К 1958 году предприятие выпустило 100-тысячный трактор, а в 1960-е годовой выпуск достиг примерно 90 тысяч машин. Важными моделями стали МТЗ-50 и МТЗ-52, выпущенные в 1961 году.

Позже гусеничная техника МТЗ получила задачу, для которой потребовалась особая компоновка. В 1967 году на базе колесного МТЗ-50 запустили производство Т-54В, варианта для хлопковых полей Средней Азии, иногда называвшегося Т-54В «Хлопок».

Клиренс в 80 см приводил к появлению над тонкими кустами хлопчатника, а узкие гусеницы плавно двигались по междурядьям. Такая машина обрабатывала почву и вносила удобрения там, где колёсная техника пройти обработку не могла. Здесь гусеничный ход решил конкретную задачу, а не просто повторил свет обычного трактора.

В 1970-е и 1980-е годы завод продолжал выпускать гусеничные модификации популярных моделей, хотя всеобщее внимание уже перешло к колесным шасси МТЗ-50 и МТЗ-80. Среди таких машин был МТЗ-80ГП, гусеничный пропашной трактор. Он, как описанный вариант, МТЗ-90 на гусеницах, предназначен прежде всего для переувлажнённых почв, где колесные машины буксовали.

К концу 1980-х на базе узлов МТЗ создан снегооболотоход «Беларус-М». В некоторых источниках он упоминается как проект «Тунгуска». Машину предназначали для экстремальных условий Крайнего Севера и непроходимой тайги; в ее конструкции сочетаются элементы гусеничного трактора и шасси повышенной проходимости. В результате МТЗ сделал установку на пневматические шины, а гусеничная техника осталась важной частью ранней истории предприятия.