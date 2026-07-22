GWM показала Ora 5 GT и GT Sport: агрессивный дизайн и запас хода до 580 км

GWM Ora 5 GT и GT Sport: новые спортивные версии с агрессивным дизайном

GWM расширяет линейку электрокроссоверов Ora 5, выводя на рынок спортивные версии GT и GT Sport с заметно измененным внешним видом. Эти модификации могут заинтересовать тех, кто ищет не только экологичность, но и выразительный стиль.

GWM расширяет линейку электрокроссоверов Ora 5, выводя на рынок спортивные версии GT и GT Sport с заметно измененным внешним видом. Эти модификации могут заинтересовать тех, кто ищет не только экологичность, но и выразительный стиль.

GWM официально представила первые изображения спортивных версий электрокроссовера Ora 5 — GT и GT Sport. Эти модификации сразу привлекли внимание благодаря агрессивному дизайну и новым элементам кузова, которые могут задать тренд в сегменте массовых электромобилей.

Согласно опубликованным тизерам, Ora 5 GT получил переработанную переднюю часть, спортивные бамперы и увеличенные воздухозаборники. Версия GT Sport отличается дополнительным расширенным обвесом, придающим автомобилю более динамичный характер. Внешние изменения делают обе модификации самыми выразительными в линейке Ora 5.

Технические характеристики новых версий пока раскрыты не полностью. Однако, судя по имеющейся информации, Ora 5 GT и GT Sport сохраняют электрическую платформу базовой модели: передний электродвигатель мощностью около 150 кВт и аккумулятор ёмкостью до 58,3 кВт·ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC может достигать 580 км, что соответствует показателям стандартной версии.

Обычный GWM Ora 5 позиционируется как компактный электрокроссовер, занимающий промежуточное место между городскими моделями Ora и более крупными автомобилями концерна. Модель уже доступна на китайском рынке и в ряде зарубежных стран. Появление спортивных версий может привлечь покупателей, для которых важен не только функционал, но и индивидуальный стиль.

Дата старта продаж и стоимость новых комплектаций пока не объявлены. Тем не менее выход Ora 5 GT и GT Sport можно рассматривать как важный шаг GWM в сторону молодых и активных водителей, которые ценят не только экологичность, но и индивидуальность автомобиля.

Для российского рынка такие модификации могут быть особенно интересны на фоне растущего спроса на электрокроссоверы с нестандартным дизайном. Стоит отметить, что GWM активно расширяет присутствие в России, а интерес к электромобилям продолжает расти.

Примечательно, что на фоне повышения интереса к электромобилям производители всё чаще предлагают спортивные версии. Как отмечают эксперты, подобные решения помогают брендам выделяться на рынке. Важно и то, что в других сегментах автопрома внимание к деталям и внешнему виду также становится ключевым фактором при выборе автомобиля, например, новый крупный кроссовер Acura с гибридной установкой также делает акцент на технологии и дизайне.