Механика вместо автомата: чем отличается новый GWM Poer и почему это хорошая новость для российских автолюбителей

GWM Poer с механикой: старт продаж в России и снижение цены на 250 тысяч рублей

На российском рынке появляется долгожданная новинка - GWM Poer с механической коробкой передач. Теперь базовая версия стала дешевле на 250 тысяч рублей, а комплектация «Комфорт» включает все необходимое для работы и отдыха. Почему это событие может изменить выбор многих автолюбителей и что еще важно знать о новом предложении - разбираемся подробно.

На российском рынке появляется долгожданная новинка - GWM Poer с механической коробкой передач. Теперь базовая версия стала дешевле на 250 тысяч рублей, а комплектация «Комфорт» включает все необходимое для работы и отдыха. Почему это событие может изменить выбор многих автолюбителей и что еще важно знать о новом предложении - разбираемся подробно.

Российские автомобилисты получили возможность приобрести популярный рамный пикап GWM Poer с механической коробкой передач, что стало заметным событием для рынка. Это решение не только расширяет выбор, но и делает модель более доступной: базовая цена снизилась сразу на 250 тысяч рублей, что особенно актуально в условиях роста цен на новые автомобили.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь 6-ступенчатая механика доступна для обеих версий - с бензиновым и дизельным двигателем. Независимо от выбранного мотора, стоимость автомобиля составляет 3 449 000 рублей. В комплектации «Комфорт» уже есть 17-дюймовые легкосплавные диски, регулировка руля по высоте и вылету, сиденья с отделкой из экокожи, климат- и круиз-контроль, а также система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Это делает пикап привлекательным не только для бизнеса, но и для активного отдыха.

Ранее GWM Poer в России предлагался исключительно с автоматическими коробками: бензиновый 2-литровый турбомотор сочетался с 8-ступенчатым автоматом, а 2,4-литровый турбодизель - с 9-ступенчатым. Новая механика рассчитана на более интенсивную эксплуатацию и работу под нагрузкой. Бензиновый двигатель Евро-6 выдает 218 л.с. и 380 Нм, расходуя 10,3 литра АИ-92 на 100 км в смешанном цикле. Дизельная версия мощностью 163 л.с. обеспечивает 400 Нм крутящего момента и расходует не более 7,6 литра на 100 км. Грузоподъемность достигает 975 кг, а буксировать можно прицеп до 750 кг без тормозов и до 2250 кг с тормозной системой.

Для российских условий важна и зимняя подготовка: в стандартный пакет входит обогрев передних сидений, руля, зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя. Безопасность обеспечивают система курсовой устойчивости, фронтальные подушки и камера заднего вида. Внедорожные возможности поддерживаются полным приводом Part-Time, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Внешне обновленный Poer с механикой отличается новой решеткой радиатора с крупной серебристой эмблемой, противотуманками и защитной накладкой на бампере.

Интересно, что на рынке все чаще появляются уникальные предложения в сегменте пикапов и внедорожников. Например, недавно был выставлен на продажу необычный УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и трансмиссией Porsche - подробнее об этом случае можно узнать в материале о редком тюнингованном внедорожнике. Это подтверждает, что спрос на практичные и универсальные автомобили в России остается высоким, а производители и частные мастера ищут новые решения для разных задач.

В целом, появление GWM Poer с механической коробкой передач может стать важным шагом для тех, кто ценит надежность, простоту обслуживания и экономию. В условиях, когда многие бренды ушли с рынка, а цены на новые авто продолжают расти, такие предложения выглядят особенно актуально. По имеющимся данным, продажи стартуют уже в конце июня, и можно ожидать, что интерес к новинке будет высоким среди предпринимателей, фермеров и любителей активного отдыха.