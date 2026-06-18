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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 09:07

GWM Poer с механикой выходит на рынок: старт продаж и новая цена

GWM Poer с механикой выходит на рынок: старт продаж и новая цена

Минус 250 тысяч за три педали: GWM Poer на механике меняет расстановку сил на рынке пикапов

GWM Poer с механикой выходит на рынок: старт продаж и новая цена

Китайский пикап GWM Poer теперь доступен с механической коробкой передач, и это сразу снизило цену на модель. В России стартуют продажи новой версии, которая оказалась заметно дешевле автоматической. Почему это важно для покупателей, какие опции доступны и что изменилось в комплектациях - разбираемся подробно. Мало кто знает, что дизельные версии продаются только в топе, а бензиновые - в разных вариантах.

Китайский пикап GWM Poer теперь доступен с механической коробкой передач, и это сразу снизило цену на модель. В России стартуют продажи новой версии, которая оказалась заметно дешевле автоматической. Почему это важно для покупателей, какие опции доступны и что изменилось в комплектациях - разбираемся подробно. Мало кто знает, что дизельные версии продаются только в топе, а бензиновые - в разных вариантах.

Для российских автолюбителей, которые ищут надежный и доступный пикап, появление GWM Poer с механической коробкой передач - событие, которое может изменить расстановку сил на рынке. Теперь у покупателей есть возможность выбрать более бюджетную версию популярного рамного пикапа, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.

Как сообщает пресс-служба компании, GWM Poer в комплектации «Комфорт» с шестиступенчатой механикой поступит в продажу до конца июня по цене от 3 449 000 рублей. Это на 250 тысяч дешевле самой доступной версии с автоматической трансмиссией. Для многих это станет решающим фактором при выборе, ведь экономия на старте покупки - весомый аргумент в нынешних условиях.

Внешне новая версия отличается обновленной решеткой радиатора, 17-дюймовыми колесными дисками и полностью светодиодной оптикой. В технической части изменений не произошло: покупателям доступны два двигателя - бензиновый объемом 2,0 литра (218 л.с.) и дизельный 2,4 литра (163 л.с.). Оба варианта оснащаются системой подключаемого полного привода Part-Time с жесткой блокировкой заднего дифференциала, что делает Poer подходящим для сложных дорожных условий.

Комплектация «Комфорт» включает климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, систему курсовой устойчивости, а также подогрев сидений и руля. Такой набор опций редко встречается в базовых версиях пикапов, что выделяет Poer среди конкурентов.

Для тех, кто предпочитает автомат, GWM Poer в комплектации «Оптимум» с восьмиступенчатой коробкой стоит от 3 699 000 рублей, но доступен только с бензиновым мотором. Дизельная версия предлагается исключительно в топовой комплектации «Премиум» за 3 999 000 рублей. Это создает интересную ситуацию: любителям дизеля придется выбирать между максимальным оснащением и более высокой ценой.

Интересно, что по итогам 2025 года GWM Poer стал самым продаваемым дизельным автомобилем в России - за год реализовано 1 938 пикапов. Такой результат подтверждает высокий спрос на утилитарные и надежные машины, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями. Для сравнения, на рынке встречаются и другие необычные предложения: например, недавно на продажу выставили УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой передач Porsche, что наглядно показывает, как меняются предпочтения покупателей и какие неожиданные решения появляются на рынке (подробнее о редких модификациях).

Если рассматривать ситуацию в целом, появление механической версии GWM Poer может стать важным сигналом для других производителей: спрос на доступные и простые по конструкции пикапы остается высоким. В условиях, когда многие бренды уходят с рынка или сокращают модельный ряд, такие новинки способны поддержать интерес к сегменту и дать покупателям больше свободы выбора. Кроме того, наличие полного привода и современных опций в базовой версии делает Poer привлекательным не только для бизнеса, но и для частных владельцев, которым важна универсальность и надежность.

В итоге, GWM Poer с механикой - это не просто новая комплектация, а ответ на запрос рынка, где цена и практичность выходят на первый план. Для тех, кто ищет рабочий инструмент или семейный автомобиль с возможностью выезда за город, эта новинка может стать оптимальным выбором. Судя по динамике продаж и интересу к подобным моделям, конкуренция в сегменте пикапов в России только усилится.

Упомянутые модели: Great Wall Poer
Упомянутые марки: Great Wall
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