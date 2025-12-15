Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 13:59

GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров

Экономичный дизель, девятиступенчатый автомат и премиум-оснащение – что скрывает новый Poer

Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.

В редакционном автопарке журнала За рулем появился обновленный GWM Poer – пикап, который сразу привлек внимание сочетанием мощного дизеля и девятиступенчатого автомата. Новый мотор объемом 2,4 литра выдает 184 лошадиные силы, а коробка передач собственной разработки GWM уже знакома по внедорожнику Haval H9. В максимальной комплектации Premium стоимость машины достигает 4 миллионов рублей, что вызывает вопросы: оправдана ли такая цена для пикапа и насколько он надежен?

С первых дней эксплуатации пришлось столкнуться с ограничениями: из-за полной массы свыше трех тонн Poer не может двигаться по левому ряду на дорогах с четырьмя и более полосами. Однако ощущения от автомобиля далеки от утилитарных – салон отделан качественными материалами, а водительское место продумано до мелочей. Даже руль регулируется по углу наклона, что редко встретишь в этом классе.

Инженеры не обошлись без спорных решений. Например, заливная горловина бачка омывателя расположена так, что часть жидкости неизбежно проливается мимо. Но задний диван приятно удивил: вместо привычной скамейки здесь полноценное сиденье с подлокотником и дефлекторами, а под подушкой и спинкой нашлось место для инструментов и дорожного набора. В багажнике разместились гидравлический домкрат и лопата – все, что нужно для хозяйственного водителя.

Кузов стандартного размера – полтора на полтора метра, покрыт прочным составом. Погрузку облегчает выдвижная подножка и газовые доводчики на борту. Шумоизоляция оказалась на высоте: на скорости 100 км/ч уровень шума не превышает 70 дБА, что редко встречается даже среди кроссоверов.

Автоматическая система переключения дальнего света работает стабильно, а обогрев руля греет весь обод. USB-разъем под зеркалом избавляет от лишних проводов в салоне. Краска на кузове держится хорошо – толщина слоя около 130 мкм, а все панели, кроме крыши, оцинкованы.

Однако не обошлось без мелких проблем. Уже к 10 тысячам километров начала сбоить система контроля давления в шинах: сначала пропадал сигнал с одного колеса, затем с других. Теперь ошибка горит постоянно, хотя давление в норме. Еще раздражает сложный доступ к меню трипкомпьютера – чтобы попасть в нужный раздел, приходится долго удерживать кнопку на руле, что отвлекает от дороги.

В остальном Poer радует. Автомат работает плавно, не дергается и не задумывается при ускорениях. О заправках вспоминаешь редко: средний расход дизеля составил всего 7,98 литра на 100 км, а с 80-литровым баком запас хода приближается к тысяче километров. Постоянный полный привод с многодисковой муфтой пока не подводил, а опыт эксплуатации аналогичных систем на других моделях GWM внушает доверие.

На бездорожье мешают разве что асфальтовые шины и окрашенные бамперы – черный пластиковый обвес был бы практичнее. Геометрия и подвеска позволяют уверенно чувствовать себя вне асфальта. Система мониторинга слепых зон реализована удобно: индикатор хорошо виден даже при грязных зеркалах.

Расходы на содержание за 4 тысячи километров составили чуть более 22 тысяч рублей – исключительно на топливо. Впереди первое плановое ТО и испытание морозами. В целом, Poer оставляет впечатление не утилитарного грузовика, а комфортного и современного автомобиля, который по уровню удобства ближе к американским тракам, чем к японским конкурентам.

Технические характеристики GWM Poer, 2,4 (184 л.с.), А9: производитель – GWM, Китай; год выпуска – 2024; пробег на момент отчета – 11 300 км. Средний расход топлива – 7,98 л/100 км, стоимость 1 км пробега – 5,63 рубля. В расчетах не учитывались транспортный налог и страховки.

Упомянутые модели: Great Wall Poer
Упомянутые марки: Great Wall
