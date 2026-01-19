Почему дилеры не справляются с наплывом клиентов: неожиданные подробности

19 января 2026, 13:26
GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто
GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.
В 2025 году российский авторынок стал ареной для настоящего прорыва: GWM и его дочерние бренды буквально взорвали статистику продаж. Как сообщает abiznews, за двенадцать месяцев россияне приобрели более 198 тысяч автомобилей концерна. HAVAL, TANK, WEY, ORA и GWM Pickup - каждый из этих брендов внес свой вклад в ошеломляющий итог. Но что скрывается за этим успехом?
HAVAL вновь оказался на вершине среди иностранных марок. Более 173 тысяч проданных машин - результат, который сложно было предсказать еще пару лет назад. Особенно выделился кроссовер HAVAL JOLION: его выбрали свыше 65 тысяч покупателей. Модель не просто удержала позиции, а укрепила статус одного из главных бестселлеров страны. HAVAL M6, стартовавший в полном цикле на калужском заводе, тоже не остался в тени - 36 тысяч реализованных авто и шестое место в общем рейтинге продаж.
Интересно, что спрос на кроссоверы F-серии не ослаб: HAVAL F7 разошелся тиражом более 23 тысяч, а свежий F7x, только появившийся на рынке, уже нашел 4 тысячи владельцев. HAVAL DARGO, несмотря на конкуренцию, продолжает удерживать внимание благодаря внедорожным возможностям - 12,5 тысячи проданных машин.
Внедорожники и пикапы: новые лидеры и неожиданные фавориты
Рынок рамных внедорожников и кроссоверов повышенной проходимости в 2025 году буквально заиграл новыми красками. HAVAL H3, обновленный в начале года, показал рост продаж на 60% по сравнению с прошлым годом - 16 тысяч реализованных авто. HAVAL H7, дебютировавший весной, сразу же привлек внимание - почти 5,6 тысячи машин ушли к новым владельцам.
Флагманский HAVAL H9 не сдает позиций: 5,7 тысячи проданных внедорожников - это на треть больше, чем годом ранее. HAVAL H5, большой и практичный, тоже удивил: 3,9 тысячи машин, что в три раза превышает прошлогодний результат. Все эти модели доступны как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, что явно подогревает интерес покупателей.
Пикапы GWM, несмотря на жесткую конкуренцию, сохранили свои позиции. 3,6 тысячи реализованных автомобилей - стабильный результат для сегмента. GWM POER, универсальный и выносливый, стал главным драйвером: более 2,6 тысячи машин нашли своих владельцев. KingKong, ориентированный на коммерцию, тоже не остался без внимания - около тысячи проданных авто.
Премиум-сегмент: TANK, WEY и ORA - новые правила игры
Премиальные внедорожники TANK продолжают набирать обороты. Более 18,6 тысячи проданных машин - серьезная заявка на лидерство в сегменте. TANK 300, обновленный в 2025 году, стал настоящим хитом: 9,4 тысячи автомобилей ушли в руки россиян. Модель предлагает два типа полного привода, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любых условий.
Новинка года - TANK 400 - сразу же укрепила позиции бренда: 2,4 тысячи проданных авто за несколько месяцев. TANK 500, получивший гибридную версию Hi-Charge, разошелся тиражом более 5,5 тысячи экземпляров. А флагман TANK 700, с премиальным оснащением и гибридными установками, выбрали 1,3 тысячи покупателей.
Бренд WEY, специализирующийся на гибридных кроссоверах и минивэнах, тоже не остался в стороне. Почти 2,2 тысячи реализованных автомобилей - достойный результат для премиального сегмента. WEY 05 и WEY 07, оба с подключаемыми гибридными установками, нашли по 700-750 новых владельцев. Минивэн WEY 80, дебютировавший в России, тоже быстро обрел популярность.
Электромобили ORA пока не могут похвастаться большими объемами, но 400 проданных машин - это уже заявка на будущее. Российский рынок постепенно начинает принимать новые форматы транспорта, и ORA 03 - яркое тому подтверждение.
Дилерская сеть и цифровые сервисы: масштабирование без границ
Один из ключевых факторов успеха GWM - стремительное расширение дилерской сети. По итогам года в России работает уже 328 официальных дилеров концерна. HAVAL CITY, специализирующийся на интеллектуальных кроссоверах и пикапах, представлен в 98 городах и насчитывает 165 центров. HAVAL PRO, объединяющий внедорожники и кроссоверы повышенной проходимости, представлен в 62 городах с 96 центрами. TANK и WEY, отвечающие за премиум-сегмент, охватили 49 городов и 67 дилерских центров.
В 2025 году GWM сделал ставку на цифровизацию. Запуск единого приложения для владельцев всех брендов концерна позволил стандартизировать пользовательский опыт. Теперь клиенты могут не только записаться на сервис онлайн, но и получить доступ к истории обслуживания, а также воспользоваться гидом по возможностям автомобиля. Это не просто удобно - это новый стандарт для рынка.
Масштабирование дилерской сети и развитие цифровых сервисов говорят о серьезных намерениях концерна закрепиться в России. GWM не просто продает автомобили - он формирует экосистему, где каждый клиент чувствует себя частью большого сообщества.
Технологии и стратегия: ставка на локализацию и инновации
Вторая половина 2025 года ознаменовалась для GWM проведением первой в России технологической конференции TECH DAY. Мероприятие прошло в Москве и стало площадкой для демонстрации новых инженерных решений, платформ и интеллектуальных систем. Концерн четко дал понять: Россия - стратегически важный рынок, и продукты будут адаптироваться под местные условия.
В рамках глобальной стратегии ONE GWM компания объединила все свои бренды под единым подходом: быть ближе к рынку, учитывать локальные особенности и интегрироваться в местное сообщество. В 2025 году дистрибьютор GWM в России сменил юридическое название, что подчеркивает долгосрочные планы концерна.
Если Вы не знали, GWM (Great Wall Motor) - один из крупнейших китайских автопроизводителей, специализирующийся на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. Компания активно развивает собственные технологические платформы и гибридные силовые установки, а также инвестирует в цифровые сервисы для владельцев. В России бренд представлен с 2015 года и за это время сумел занять лидирующие позиции среди иностранных марок.
