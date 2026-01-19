Почему дилеры не справляются с наплывом клиентов: неожиданные подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

19 января 2026, 13:26

GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто

GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто

Почему дилеры не справляются с наплывом клиентов: неожиданные подробности

GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто

GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.

GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.

В 2025 году российский авторынок стал ареной для настоящего прорыва: GWM и его дочерние бренды буквально взорвали статистику продаж. Как сообщает abiznews, за двенадцать месяцев россияне приобрели более 198 тысяч автомобилей концерна. HAVAL, TANK, WEY, ORA и GWM Pickup - каждый из этих брендов внес свой вклад в ошеломляющий итог. Но что скрывается за этим успехом?

HAVAL вновь оказался на вершине среди иностранных марок. Более 173 тысяч проданных машин - результат, который сложно было предсказать еще пару лет назад. Особенно выделился кроссовер HAVAL JOLION: его выбрали свыше 65 тысяч покупателей. Модель не просто удержала позиции, а укрепила статус одного из главных бестселлеров страны. HAVAL M6, стартовавший в полном цикле на калужском заводе, тоже не остался в тени - 36 тысяч реализованных авто и шестое место в общем рейтинге продаж.

Интересно, что спрос на кроссоверы F-серии не ослаб: HAVAL F7 разошелся тиражом более 23 тысяч, а свежий F7x, только появившийся на рынке, уже нашел 4 тысячи владельцев. HAVAL DARGO, несмотря на конкуренцию, продолжает удерживать внимание благодаря внедорожным возможностям - 12,5 тысячи проданных машин.

Внедорожники и пикапы: новые лидеры и неожиданные фавориты

Рынок рамных внедорожников и кроссоверов повышенной проходимости в 2025 году буквально заиграл новыми красками. HAVAL H3, обновленный в начале года, показал рост продаж на 60% по сравнению с прошлым годом - 16 тысяч реализованных авто. HAVAL H7, дебютировавший весной, сразу же привлек внимание - почти 5,6 тысячи машин ушли к новым владельцам.

Флагманский HAVAL H9 не сдает позиций: 5,7 тысячи проданных внедорожников - это на треть больше, чем годом ранее. HAVAL H5, большой и практичный, тоже удивил: 3,9 тысячи машин, что в три раза превышает прошлогодний результат. Все эти модели доступны как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, что явно подогревает интерес покупателей.

Пикапы GWM, несмотря на жесткую конкуренцию, сохранили свои позиции. 3,6 тысячи реализованных автомобилей - стабильный результат для сегмента. GWM POER, универсальный и выносливый, стал главным драйвером: более 2,6 тысячи машин нашли своих владельцев. KingKong, ориентированный на коммерцию, тоже не остался без внимания - около тысячи проданных авто.

Премиум-сегмент: TANK, WEY и ORA - новые правила игры

Премиальные внедорожники TANK продолжают набирать обороты. Более 18,6 тысячи проданных машин - серьезная заявка на лидерство в сегменте. TANK 300, обновленный в 2025 году, стал настоящим хитом: 9,4 тысячи автомобилей ушли в руки россиян. Модель предлагает два типа полного привода, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любых условий.

Новинка года - TANK 400 - сразу же укрепила позиции бренда: 2,4 тысячи проданных авто за несколько месяцев. TANK 500, получивший гибридную версию Hi-Charge, разошелся тиражом более 5,5 тысячи экземпляров. А флагман TANK 700, с премиальным оснащением и гибридными установками, выбрали 1,3 тысячи покупателей.

Бренд WEY, специализирующийся на гибридных кроссоверах и минивэнах, тоже не остался в стороне. Почти 2,2 тысячи реализованных автомобилей - достойный результат для премиального сегмента. WEY 05 и WEY 07, оба с подключаемыми гибридными установками, нашли по 700-750 новых владельцев. Минивэн WEY 80, дебютировавший в России, тоже быстро обрел популярность.

Электромобили ORA пока не могут похвастаться большими объемами, но 400 проданных машин - это уже заявка на будущее. Российский рынок постепенно начинает принимать новые форматы транспорта, и ORA 03 - яркое тому подтверждение.

Дилерская сеть и цифровые сервисы: масштабирование без границ

Один из ключевых факторов успеха GWM - стремительное расширение дилерской сети. По итогам года в России работает уже 328 официальных дилеров концерна. HAVAL CITY, специализирующийся на интеллектуальных кроссоверах и пикапах, представлен в 98 городах и насчитывает 165 центров. HAVAL PRO, объединяющий внедорожники и кроссоверы повышенной проходимости, представлен в 62 городах с 96 центрами. TANK и WEY, отвечающие за премиум-сегмент, охватили 49 городов и 67 дилерских центров.

В 2025 году GWM сделал ставку на цифровизацию. Запуск единого приложения для владельцев всех брендов концерна позволил стандартизировать пользовательский опыт. Теперь клиенты могут не только записаться на сервис онлайн, но и получить доступ к истории обслуживания, а также воспользоваться гидом по возможностям автомобиля. Это не просто удобно - это новый стандарт для рынка.

Масштабирование дилерской сети и развитие цифровых сервисов говорят о серьезных намерениях концерна закрепиться в России. GWM не просто продает автомобили - он формирует экосистему, где каждый клиент чувствует себя частью большого сообщества.

Технологии и стратегия: ставка на локализацию и инновации

Вторая половина 2025 года ознаменовалась для GWM проведением первой в России технологической конференции TECH DAY. Мероприятие прошло в Москве и стало площадкой для демонстрации новых инженерных решений, платформ и интеллектуальных систем. Концерн четко дал понять: Россия - стратегически важный рынок, и продукты будут адаптироваться под местные условия.

В рамках глобальной стратегии ONE GWM компания объединила все свои бренды под единым подходом: быть ближе к рынку, учитывать локальные особенности и интегрироваться в местное сообщество. В 2025 году дистрибьютор GWM в России сменил юридическое название, что подчеркивает долгосрочные планы концерна.

Если Вы не знали, GWM (Great Wall Motor) - один из крупнейших китайских автопроизводителей, специализирующийся на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. Компания активно развивает собственные технологические платформы и гибридные силовые установки, а также инвестирует в цифровые сервисы для владельцев. В России бренд представлен с 2015 года и за это время сумел занять лидирующие позиции среди иностранных марок.

Упомянутые марки: Haval, TANK, WEY, ORA, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Тэнк, Вэй, ОРА, Грейт Вол

Похожие материалы Хавейл, Тэнк, Вэй, ОРА, Грейт Вол

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Владивосток Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться