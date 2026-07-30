Не просто кемпер, а ставка на роскошь: чем GXV WILD от Storyteller Overland лучше грузовиков-экспедиционников

GXV WILD: новый экспедиционный кемпер на базе Ram 3500 с внедорожным потенциалом

Экспедиционный кемпер GXV WILD, на платформе Ram 3500, выходит на рынок с акцентом на автономность и комфорт. Модель сочетает компактные размеры с возможностями крупных автодомов, что отражает новый тренд среди современных домов на колесах.

Экспедиционный кемпер GXV WILD, на платформе Ram 3500, выходит на рынок с акцентом на автономность и комфорт. Модель сочетает компактные размеры с возможностями крупных автодомов, что отражает новый тренд среди современных домов на колесах.

GXV WILD от Storyteller Overland - заметное событие для рынка домов на колесах. Новинка построена на базе полноприводного Ram 3500 и ориентирована на тех, кто ищет не просто кемпер, а полноценный мобильный дом для сложных маршрутов и длительных автономных поездок. В условиях растущего интереса к экспедиционным путешествиям, появление такой модели выглядит как ответ на запросы опытных автотуристов.

В основе GXV WILD лежит шасси Ram 3500 4x4 с бензиновым 6,4-литровым HEMI V8, что обеспечивает запас мощности и надежность на пересеченной местности. Для повышения проходимости внедрена модернизированная подвеска AEV с увеличенным клиренсом и усиленными компонентами. Это позволяет уверенно двигаться по бездорожью, сохраняя при этом управляемость и комфорт на трассе.

Жилой модуль кемпера спроектирован для длительного автономного пребывания. Внутри размещены спальные места, полноценная ванная комната, кухня с холодильником, морозильной камерой, индукционной плитой и духовкой. Дополнительная рабочая поверхность и продуманная система хранения делают GXV WILD пригодным для жизни вдали от инфраструктуры. Для отдыха на природе предусмотрена задняя открытая площадка и навес, а также оборудование для автономной эксплуатации.

Внутреннее пространство оснащено современными системами освещения, электропитания и бытовыми удобствами, что позволяет использовать его как настоящий дом на колесах. Такой подход к компоновке отражает тенденцию к созданию компактных, но функциональных экспедиционных машин, которые не уступают по возможностям крупным грузовым платформам, но остаются удобными для повседневного использования.

Стоимость GXV WILD стартует с отметки 299 898 долларов, что делает его одним из самых дорогих серийных внедорожных кемперов на рынке. Производитель уже принимает заказы на модель. Интересно, что аналогичный сдвиг в сторону технологичных и автономных транспортных средств наблюдается и в других сегментах: например, туристические мотоциклы также становятся все более технологичными, как это видно на примере CFMOTO 800MT ES, о котором недавно рассказывалось в материале о новых возможностях для путешествий.

GXV WILD может заинтересовать российских автолюбителей, увлеченных экспедициями и путешествиями по труднодоступным регионам. В условиях российских дорог и климата такие машины способны обеспечить автономность и комфорт там, где обычные автодома не справляются. Важно отметить, что тренд на компактные, но проходимые экспедиционные кемперы может в ближайшие годы изменить структуру спроса на рынке домов на колесах, а также повлиять на развитие инфраструктуры для автотуризма.