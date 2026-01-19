Toyota меняет правила игры — что ждет команду Haas?

Haas показала новую ливрею VF-26 для сезона Формулы-1 2026 года

Команда Haas удивила болельщиков свежим обликом болида для 2026 года. Toyota усилила свое влияние, а дизайн стал ярче. Впереди новые испытания, обновленный состав и амбициозные цели. Интрига сезона только начинается.

Команда Haas представила ливрею своего нового болида VF-26 для сезона 2026 года, который знаменует её десятилетие в Формуле-1. Особенностью сезона стало расширение партнёрства с Toyota Gazoo Racing, ставшей титульным спонсором, что отразилось в новой цветовой гамме с преобладанием белого и красного цветов. Кроме того, впервые в своей истории команда получила собственный пилотский симулятор, что является серьёзным шагом вперёд в подготовке к новым техническим регламентам.

Пилотский состав остаётся неизменным: Эстебан Окон и Оливер Бирман. Окону предстоит реабилитироваться после сложного предыдущего сезона, в то время как Бирман, показавший яркие результаты в дебютном году, теперь рассматривается как потенциальный кандидат в Ferrari на 2027 год. Руководитель команды Аяо Комацу признаёт, что подготовка была напряжённой, но коллектив готов к предсезонным тестам.

Сезон-2026 станет эпохальным для Формулы-1 из-за масштабных технических изменений, включая новые шасси и силовые установки. Межсезонье оказалось крайне сжатым, вынуждая инженеров всех команд работать без перерыва, чтобы успеть с доработками перед началом чемпионата.

После презентации Haas свои новинки представят и другие команды, включая Audi и Ferrari. Уже 26 января стартуют первые тесты в Испании, а сезон начнётся 8 марта в Мельбурне. В этих условиях быстрое освоение новых технологий станет ключевым преимуществом.

Таким образом, Haas, усилив партнёрство с Toyota и сохранив стабильный состав, намерен быть конкурентоспособным в новой эре Формулы-1. Предстоящий сезон обещает напряжённую борьбу, где преимущество может получить тот, кто эффективнее адаптируется к революционным изменениям.