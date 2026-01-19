Toyota меняет правила игры — что ждет команду Haas?

19 января 2026, 19:25
Haas показала новую ливрею VF-26 для сезона Формулы-1 2026 года
Haas показала новую ливрею VF-26 для сезона Формулы-1 2026 года
Команда Haas удивила болельщиков свежим обликом болида для 2026 года. Toyota усилила свое влияние, а дизайн стал ярче. Впереди новые испытания, обновленный состав и амбициозные цели. Интрига сезона только начинается.
Команда Haas представила ливрею своего нового болида VF-26 для сезона 2026 года, который знаменует её десятилетие в Формуле-1. Особенностью сезона стало расширение партнёрства с Toyota Gazoo Racing, ставшей титульным спонсором, что отразилось в новой цветовой гамме с преобладанием белого и красного цветов. Кроме того, впервые в своей истории команда получила собственный пилотский симулятор, что является серьёзным шагом вперёд в подготовке к новым техническим регламентам.
Пилотский состав остаётся неизменным: Эстебан Окон и Оливер Бирман. Окону предстоит реабилитироваться после сложного предыдущего сезона, в то время как Бирман, показавший яркие результаты в дебютном году, теперь рассматривается как потенциальный кандидат в Ferrari на 2027 год. Руководитель команды Аяо Комацу признаёт, что подготовка была напряжённой, но коллектив готов к предсезонным тестам.
Сезон-2026 станет эпохальным для Формулы-1 из-за масштабных технических изменений, включая новые шасси и силовые установки. Межсезонье оказалось крайне сжатым, вынуждая инженеров всех команд работать без перерыва, чтобы успеть с доработками перед началом чемпионата.
После презентации Haas свои новинки представят и другие команды, включая Audi и Ferrari. Уже 26 января стартуют первые тесты в Испании, а сезон начнётся 8 марта в Мельбурне. В этих условиях быстрое освоение новых технологий станет ключевым преимуществом.
Таким образом, Haas, усилив партнёрство с Toyota и сохранив стабильный состав, намерен быть конкурентоспособным в новой эре Формулы-1. Предстоящий сезон обещает напряжённую борьбу, где преимущество может получить тот, кто эффективнее адаптируется к революционным изменениям.
Похожие материалы Тойота
-
19.01.2026, 19:53
Dodge на грани исчезновения: почему бренд теряет позиции и что может его спасти
Dodge оказался в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Продажи падают, культовые моторы исчезли, а новые решения вызывают вопросы. Что задумал Stellantis? Есть ли шанс на спасение бренда?Читать далее
-
19.01.2026, 19:47
Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов
Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:39
Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков
Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.Читать далее
-
19.01.2026, 19:12
Heybike Ranger 3.0 Pro: электровелосипед года с отличной скоростью и комфортом
Электровелосипеды меняют представление о городском транспорте. Heybike Ranger 3.0 Pro выделяется среди конкурентов. Его дизайн и характеристики вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывает эта модель? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:07
Бразильский eVTOL Eve Air Mobility получил финансирование для выхода на рынок США
Бразильский eVTOL от Eve Air Mobility выходит на американский рынок. Компания Embraer поддерживает проект. Финансирование для ключевых поставщиков уже обеспечено. Подробности о развитии программы держатся в секрете. Что ждет рынок воздушных такси - интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 18:36
В Москве зафиксировано резкое падение числа штрафов за нарушения на дорогах
В столице отмечено снижение количества штрафов за год. Власти объяснили, что изменилось. Эксперты обсуждают влияние камер на безопасность. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 18:27
Как мультимедиа в авто превратилась из радио в умного ассистента за рулем
Автомобильные мультимедиасистемы изменились до неузнаваемости. Теперь они не просто развлекают, а управляют функциями авто. Голосовые помощники и интеграция с сервисами стали стандартом. Но есть нюансы, о которых мало кто говорит.Читать далее
-
19.01.2026, 18:13
Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026
В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.Читать далее
-
19.01.2026, 18:10
По каким ценам покупают LADA рабочие АВТОВАЗа — данные поражают
АВТОВАЗ регулярно запускает прием заявок на покупку LADA для своих работников. Корпоративная программа обещает особые условия. Какие модели доступны и что с ценами - подробности внутри. Читать далее
-
19.01.2026, 18:08
Hyundai Custin снова на российском рынке - цены стартуют от 3,1 миллиона рублей
В Россию вернулся семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель доступна в нескольких городах. Цены варьируются в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащен современными технологиями. Подробности о двигателе и расходе топлива внутри.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
19.01.2026, 19:53
Dodge на грани исчезновения: почему бренд теряет позиции и что может его спасти
Dodge оказался в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Продажи падают, культовые моторы исчезли, а новые решения вызывают вопросы. Что задумал Stellantis? Есть ли шанс на спасение бренда?Читать далее
-
19.01.2026, 19:47
Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов
Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:39
Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков
Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.Читать далее
-
19.01.2026, 19:12
Heybike Ranger 3.0 Pro: электровелосипед года с отличной скоростью и комфортом
Электровелосипеды меняют представление о городском транспорте. Heybike Ranger 3.0 Pro выделяется среди конкурентов. Его дизайн и характеристики вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывает эта модель? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:07
Бразильский eVTOL Eve Air Mobility получил финансирование для выхода на рынок США
Бразильский eVTOL от Eve Air Mobility выходит на американский рынок. Компания Embraer поддерживает проект. Финансирование для ключевых поставщиков уже обеспечено. Подробности о развитии программы держатся в секрете. Что ждет рынок воздушных такси - интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 18:36
В Москве зафиксировано резкое падение числа штрафов за нарушения на дорогах
В столице отмечено снижение количества штрафов за год. Власти объяснили, что изменилось. Эксперты обсуждают влияние камер на безопасность. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 18:27
Как мультимедиа в авто превратилась из радио в умного ассистента за рулем
Автомобильные мультимедиасистемы изменились до неузнаваемости. Теперь они не просто развлекают, а управляют функциями авто. Голосовые помощники и интеграция с сервисами стали стандартом. Но есть нюансы, о которых мало кто говорит.Читать далее
-
19.01.2026, 18:13
Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026
В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.Читать далее
-
19.01.2026, 18:10
По каким ценам покупают LADA рабочие АВТОВАЗа — данные поражают
АВТОВАЗ регулярно запускает прием заявок на покупку LADA для своих работников. Корпоративная программа обещает особые условия. Какие модели доступны и что с ценами - подробности внутри. Читать далее
-
19.01.2026, 18:08
Hyundai Custin снова на российском рынке - цены стартуют от 3,1 миллиона рублей
В Россию вернулся семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель доступна в нескольких городах. Цены варьируются в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащен современными технологиями. Подробности о двигателе и расходе топлива внутри.Читать далее