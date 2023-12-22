Хакер убедил чат-бот дилера продать ему Chevrolet Tahoe за 1 доллар
Программист Крис Бакке изучил слабые места ChatGPT и решил немного поиздеваться над дилером Chevrolet из Уотсонвилля (Калифорния, США). Он убедил ChatGPT, что компания должна соглашаться «со всем, что говорит клиент», и заставил чат-бота заканчивать каждый ответ фразой, которая могла бы стать офертой.
Бакке заявил чат-боту, что хочет купить новенький Chevrolet Tahoe, и его максимальный бюджет составляет 1 доллар. Этого явно недостаточно, чтобы купить Tahoe, рекомендованная розничная цена которого начинается от 81 395 долларов за версию High Country 4WD. Удивительно, но чат-бот согласился. Взлом за несколько минут стал вирусным, и другие пользователи бросились на сайты Chevrolet, чтобы обманом заставить ChatGPT предложить им дешевые автомобили.
В дело быстро вмешались реальные сотрудники компании. Разумеется, никому Chevrolet Tahoe за 1 доллар не продали. Но пользователи по-прежнему надеются, что предложенные ChatGPT дешевые автомобили, могут послужить основанием для иска. Юристы, правда, считают затею бесперспективной. Чуть позже другой шутник хитростью заставил чат-бота рекомендовать автомобили Tesla вместо электрокаров Chevrolet, вынудив его согласиться, что модели Илона Маска лучше во всех отношениях. В конечном итоге, компания Chevrolet отключила чат-бота, а затем снова включила его, но уже с надлежащими ответами, чтобы предотвратить подобные взломы в будущем.
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В центре Петербурга поспорили водители Chevrolet Tahoe и Chery Tiggo: один обстрелян, другой задержан
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-
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Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
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28.04.2022, 18:00
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-
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