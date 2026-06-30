Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 08:36

Halfbike Pro: вертикальный велосипед без сиденья и складной конструкцией из Болгарии

Halfbike Pro: вертикальный велосипед без сиденья и складной конструкцией из Болгарии

Halfbike Pro: авиационная рама, 4 скорости и 11 кг веса — почему необычный велосипед без сиденья набирает популярность в России

Halfbike Pro: вертикальный велосипед без сиденья и складной конструкцией из Болгарии

Halfbike Pro - свежий взгляд на городскую мобильность: болгарская компания выпустила велосипед без сиденья, который управляется стоя и складывается для перевозки. Новинка уже вызвала интерес у любителей необычного транспорта и может изменить подход к активным поездкам по городу.

Halfbike Pro - свежий взгляд на городскую мобильность: болгарская компания выпустила велосипед без сиденья, который управляется стоя и складывается для перевозки. Новинка уже вызвала интерес у любителей необычного транспорта и может изменить подход к активным поездкам по городу.

Halfbike Pro — это не просто очередная новинка на рынке велосипедов, а попытка переосмыслить саму идею передвижения по городу. Болгарские инженеры предложили необычную конструкцию: велосипед без сиденья, на котором ездят стоя, управляя корпусом и руками. Такой подход сразу бросается в глаза на фоне привычных решений и может заинтересовать тех, кто ищет новые ощущения от поездки.

Вместо привычного руля здесь установлена V-образная опора, а для поворота достаточно наклонить тело в нужную сторону. Педали расположены так, чтобы движение было максимально эффективным, а управление напоминает смесь бега, катания на лыжах и езды на обычном велосипеде. По замыслу разработчиков, такая форма опоры задействует не только ноги, но и корпус с руками, что делает процесс езды более динамичным и спортивным.

Halfbike Pro получил обновлённую раму из авиационных материалов, увеличенную колёсную базу и четырёхскоростную втулку. Важным преимуществом является возможность быстро сложить велосипед для перевозки в общественном транспорте или хранения в багажнике. Модель весит чуть больше 11 кг, а максимальная нагрузка составляет до 150 кг, что позволяет использовать её людям разной комплекции.

Покупатели могут выбрать одну из двух расцветок; стоимость модели — 1299 долларов. При этом производитель не отказывается от предыдущей версии, оставляя её в продаже для тех, кто предпочитает менее спортивный стиль езды. Halfbike Pro позиционируется как вариант для активных и опытных пользователей, для которых важна не только мобильность, но и визуальная составляющая.

Судя по тенденциям последних лет, интерес к альтернативным видам городского транспорта в Европе и России стабильно растёт. Компактные складные велосипеды и электрокаты становятся всё популярнее, а необычные решения вроде Halfbike Pro могут занять свою нишу среди энтузиастов. Важно отметить, что подобные устройства требуют определённой физической подготовки и навыков балансировки, но взамен дарят новые впечатления и позволяют разнообразить привычные маршруты. Новинка уже вызвала дискуссию среди сторонников нестандартных транспортных средств и может стать перспективным явлением на рынке.

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