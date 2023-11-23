Хамы за рулем: названы автомобили самых невоспитанных водителей
По собственным данным онлайн-сервиса, чаще всего в 2023 году штрафы за нарушения ПДД получали водители Lada (12%), Toyota (11%) и Kia (9%). Самыми распространенными нарушениями стали: превышение скорости (89% ) и несоблюдение требований знаков и разметки (19%). Реже всего штрафовали за непропуск пешехода на переходе и поворот налево или разворот в неположенном месте – по 1%.
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23.11.2023, 13:54
В России стартуют продажи нового китайского кроссовера
Китайская марка Kaiyi анонсировала скорое начало продаж нового среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор: мощностью 186 и 238 лошадиных сил.Читать далее
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23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
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23.11.2023, 09:49
В России появился китайский Honda Civic: сколько он стоит?
У российских дилеров появились седаны Honda, оснащенные 1,5-литровыми турбомоторами, с которых удалось снять 182 л.с. Машины доступны с «механикой» или вариатором.Читать далее
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23.11.2023, 09:10
Финский гонщик Формулы-1 разделся для фото на календарь
Нынешний сезон для финского пилота Формулы-1 складывается неважно. Пока ему удалось набрать лишь десять очков (у Макса Ферстаппена – 549), хотя еще три-четыре года назад он всерьез претендовал на чемпионский титул.Читать далее
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23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
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23.11.2023, 07:36
Стало известно, когда начнут продавать новый «Москвич 5»: что это за машина?
Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков подвел предварительные итоги продаж в 2023 году и рассказал о ближайших планах предприятия. Покупателям предложат новую модель – «Москвич 5».Читать далее
-
23.11.2023, 13:54
В России стартуют продажи нового китайского кроссовера
Китайская марка Kaiyi анонсировала скорое начало продаж нового среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор: мощностью 186 и 238 лошадиных сил.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
23.11.2023, 09:49
В России появился китайский Honda Civic: сколько он стоит?
У российских дилеров появились седаны Honda, оснащенные 1,5-литровыми турбомоторами, с которых удалось снять 182 л.с. Машины доступны с «механикой» или вариатором.Читать далее
-
23.11.2023, 09:10
Финский гонщик Формулы-1 разделся для фото на календарь
Нынешний сезон для финского пилота Формулы-1 складывается неважно. Пока ему удалось набрать лишь десять очков (у Макса Ферстаппена – 549), хотя еще три-четыре года назад он всерьез претендовал на чемпионский титул.Читать далее
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
23.11.2023, 07:36
Стало известно, когда начнут продавать новый «Москвич 5»: что это за машина?
Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков подвел предварительные итоги продаж в 2023 году и рассказал о ближайших планах предприятия. Покупателям предложат новую модель – «Москвич 5».Читать далее
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