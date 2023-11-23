Хамы за рулем: названы автомобили самых невоспитанных водителей

Cервис «Мои Штрафы» спросил своих пользователей, водителей каких автомобилей они считают наиболее грубыми и невоспитанными. В опросе приняли участие 1 200 человек. С большим отрывом от остальных лидируют три марки. Чаще всего хамы ездят за рулем автомобилей Lada, так считают 44% процента опрошенных. Второе место досталось водителям BMW (36%), третье – Mercedes-Benz (24%). Дальше с внушительным оставанием от тройки лидеров идут водители Lexus (15%), Toyota (13%) и Audi (9%). Реже всего грубые водители встречаются за рулем Suzuki, их упомянули только 10 человек из всей группы.

По собственным данным онлайн-сервиса, чаще всего в 2023 году штрафы за нарушения ПДД получали водители Lada (12%), Toyota (11%) и Kia (9%). Самыми распространенными нарушениями стали: превышение скорости (89% ) и несоблюдение требований знаков и разметки (19%). Реже всего штрафовали за непропуск пешехода на переходе и поворот налево или разворот в неположенном месте – по 1%.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах