Hankook открыл дополнительный склад в Новосибирске
Новый склад, как надеются, повысит уровень клиентского сервиса благодаря минимизации сроков поставки продукции, а также более высоким уровням товарных запасов. Таким образом, открытие склада поможет повысить доступность продукции для клиентов и удовлетворить спрос на отечественном рынке.
Площадь склада равна 5896 кв. м. Он оснащен профессиональными системами хранения и погрузочной техникой, которые позволяют быстро производить складские операции. Открытие склада поможет реализовать систему отгрузок в более короткие сроки.
Ким Джонг У, генеральный директор ООО «Ханкук Тайр Рус»: «В перспективе компания планирует развивать и совершенствовать логистическую сеть для эффективной работы в регионе».
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