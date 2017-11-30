30 ноября 2017, 15:22

Hankook открыл дополнительный склад в Новосибирске

Российское представительство Hankook Tire расширило свои складские площади. Как говорят в столичном офисе компании, сделано это для удовлетворения потребительского спроса на легковые и грузовые шины. Выбор дополнительной площадки пал на Новосибирск.
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Новый склад, как надеются, повысит уровень клиентского сервиса благодаря минимизации сроков поставки продукции, а также более высоким уровням товарных запасов. Таким образом, открытие склада поможет повысить доступность продукции для клиентов и удовлетворить спрос на отечественном рынке.

Площадь склада равна 5896 кв. м. Он оснащен профессиональными системами хранения и погрузочной техникой, которые позволяют быстро производить складские операции. Открытие склада поможет реализовать систему отгрузок в более короткие сроки.

Ким Джонг У, генеральный директор ООО «Ханкук Тайр Рус»: «В перспективе компания планирует развивать и совершенствовать логистическую сеть для эффективной работы в регионе».

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Hankook открыл дополнительный склад в Новосибирске
Новый склад, как надеются, повысит уровень клиентского сервиса благодаря минимизации сроков поставки продукции, а также более высоким уровням товарных запасов. Таким образом, открытие склада поможет повысить доступность продукции для клиентов и удовлетворить спрос на отечественном рынке. Площадь склада равна 5896 кв. м. Он оснащен профессиональными системами хранения и погрузочной техникой, которые позволяют быстро производить складские операции. Открытие склада поможет реализовать систему отгрузок в более короткие сроки. Ким Джонг У, генеральный директор ООО «Ханкук Тайр Рус»: «В перспективе компания планирует развивать и совершенствовать логистическую сеть для эффективной работы в регионе».
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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