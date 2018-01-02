2 января 2018, 17:33
Hankook продолжает менять руководящие кадры
Новым исполнительным директором Hankook в странах Европы и СНГ и главой европейского подразделения с 1 января 2018 года назначен 52-летний Хан-Чжун Ким. Он работает в компании с 2011 года и ранее занимал должность старшего вице-президента по корпоративному управлению в головном офисе Hankook Tire в Сеуле.
Ранее мы писали
Hankook Tire объявила о перестановках в своем руководящем составе. С 1 января 2018 года пост президента и ...Читать далее
На новом для себя посту г-н Хан-Чжун Ким сменит г-на Хо-Йоля Пэ, которому за прошедшие 4 года удалось укрепить позиции Hankook в Европе благодаря, среди прочего, запуску третьей фазы расширения шинного завода в Венгрии и открытию центра тестирования зимних шин в Лапландии. С началом нового года г-н Пэ займет новую должность в головном офисе Hankook Tire в Южной Корее.
Хан-Чжун Ки: «Наша задача на ближайшие годы состоит в том, чтобы повысить уровень узнаваемости бренда, расширить его присутствие и укрепить репутацию в Европе. Это позволит Hankook войти в число ведущих мировых производителей шин в среднесрочной перспективе».
Читайте по теме
На кроссоверах Ford по земле Архангельской
01.01.2018, 15:25
«Глас народа»: пиццу к Новому году заказывали?
31.12.2017, 12:10
По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили
29.12.2017, 21:29
С кем встретим 2018-й? Итоги года, часть III
29.12.2017, 09:00
Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год
28.12.2017, 07:37
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
26.12.2017, 19:30
Читайте по теме
На кроссоверах Ford по земле Архангельской
01.01.2018, 15:25
«Глас народа»: пиццу к Новому году заказывали?
31.12.2017, 12:10
По Поклонногорскому путепроводу поехали автомобили
29.12.2017, 21:29
С кем встретим 2018-й? Итоги года, часть III
29.12.2017, 09:00
Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год
28.12.2017, 07:37
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
26.12.2017, 19:30
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
На днях столкнулась с тем, что машина не заводилась на холодную, когда выезжала из своего гаража. Ситуация получилась сложная. Скажите, в чем может быть причина?
На работающем двигателе при нажатии на педаль сцепления появляется немного гудящий звук, очевидно он идет от выжимного подшипника. Если педаль отпустить - звук исчезает. Автомобиль ВАЗ 21063, пробег 48 тыс. км. (езжу очень редко) . Звук появился не сразу, видимо со временем, поскольку на него обратил ...
Люблю скорость и поэтому в свое время сделал правильный выбор при покупке машины в пользу Субару Импреза, которая очень приёмистая и набирает мгновенно высокие обороты, что позволяет мне достигать на дороге хороших скоростей. Но так как скорости у меня бывают запредельными, то для меня очень важно иметь ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное