2 января 2018, 17:33

Hankook продолжает менять руководящие кадры

Новым исполнительным директором Hankook в странах Европы и СНГ и главой европейского подразделения с 1 января 2018 года назначен 52-летний Хан-Чжун Ким. Он работает в компании с 2011 года и ранее занимал должность старшего вице-президента по корпоративному управлению в головном офисе Hankook Tire в Сеуле.
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Hankook продолжает менять руководящие кадры

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Хан-Чжун Ким много лет проработал на руководящих позициях в известных международных компаниях и имеет обширный опыт работы в автомобильной сфере: до прихода в Hankook он на протяжении почти 9 лет работал на разных руководящих должностях в MAN Truck&Bus Group.

На новом для себя посту г-н Хан-Чжун Ким сменит г-на Хо-Йоля Пэ, которому за прошедшие 4 года удалось укрепить позиции Hankook в Европе благодаря, среди прочего, запуску третьей фазы расширения шинного завода в Венгрии и открытию центра тестирования зимних шин в Лапландии. С началом нового года г-н Пэ займет новую должность в головном офисе Hankook Tire в Южной Корее.

Хан-Чжун Ки: «Наша задача на ближайшие годы состоит в том, чтобы повысить уровень узнаваемости бренда, расширить его присутствие и укрепить репутацию в Европе. Это позволит Hankook войти в число ведущих мировых производителей шин в среднесрочной перспективе».

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Hankook продолжает менять руководящие кадры
{{material_122059}} Хан-Чжун Ким много лет проработал на руководящих позициях в известных международных компаниях и имеет обширный опыт работы в автомобильной сфере: до прихода в Hankook он на протяжении почти 9 лет работал на разных руководящих должностях в MAN Truck&Bus Group. На новом для себя посту г-н Хан-Чжун Ким сменит г-на Хо-Йоля Пэ, которому за прошедшие 4 года удалось укрепить позиции Hankook в Европе благодаря, среди прочего, запуску третьей фазы расширения шинного завода в Венгрии и открытию центра тестирования зимних шин в Лапландии. С началом нового года г-н Пэ займет новую должность в головном офисе Hankook Tire в Южной Корее. Хан-Чжун Ки: «Наша задача на ближайшие годы состоит в том, чтобы повысить уровень узнаваемости бренда, расширить его присутствие и укрепить репутацию в Европе. Это позволит Hankook войти в число ведущих мировых производителей шин в среднесрочной перспективе».
2018-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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