Внезапная остановка Haomo.AI: что случилось с проектом Great Wall – интрига продолжается

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 10:49

Haomo.AI приостановила работу: сотрудники остались без зарплаты и объяснений

Haomo.AI неожиданно прекратила деятельность. Сотрудники не получили зарплату и не знают, что будет дальше. Официальных комментариев от Great Wall Motor нет. Причины происходящего остаются неясными. Ситуация вызывает вопросы о будущем автопилота.

В конце ноября 2025 года на рынке автотехнологий разразился неожиданный скандал: Haomo.AI, стартап, который развивал системы автономного вождения при поддержке Great Wall Motor, внезапно прекратил работу. Как сообщает Sina, сотрудники получили устное уведомление от отдела кадров о том, что с 24 ноября им не нужно выходить на работу. При этом никаких разъяснений, официальных заявлений или информации о дальнейших планах не последовало.

Офисы компании в Пекине и Шанхае опустели буквально за сутки: рабочие места оказались пустыми, техника отключена, а связь с руководством прервалась. По словам работников, задержки по зарплате длились несколько месяцев, счета компании были заморожены, а внутренние коммуникации заблокированы. Многие сотрудники оказались в подвешенном состоянии, не понимая, что делать дальше и как получить причитающиеся выплаты.

Haomo.AI появилась на рынке в ноябре 2019 года, когда была выделена из внутреннего подразделения Great Wall, занимавшегося интеллектуальными системами для автомобилей. Основным инвестором и заказчиком выступал сам автогигант, а ключевым продуктом стала система HPilot, которую устанавливали более чем на 20 моделей Great Wall. В лучшие времена стартап оценивался в сумму, превышающую миллиард долларов, и пользовался поддержкой инвесторов. Однако в последние месяцы появились признаки финансовых трудностей: сокращения, отток топ-менеджеров и проблемы с денежными потоками.

Внутри компании обсуждали, что технологии не удалось масштабировать до массового производства и стабильных коммерческих контрактов. Это привело к тому, что проект оказался на грани выживания. Сейчас ни Haomo.AI, ни Great Wall Motor не дали официальных комментариев о том, идет ли речь о временной приостановке, полном закрытии или реструктуризации. Несколько сотен сотрудников остались без зарплаты, социальных выплат и ясных перспектив.

Ситуация с Haomo.AI ставит под сомнение стратегию Great Wall Motor в области интеллектуальных систем для автомобилей. Теперь автопроизводителю, возможно, придется искать новых партнеров или пересматривать подход к внедрению автопилота в будущих моделях. Вопросы о будущем автономных технологий в компании остаются открытыми, а рынок внимательно следит за развитием событий.

Упомянутые марки: Great Wall
