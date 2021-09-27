Хаос на АЗС в Великобритании: паника, очереди и драки (видео)
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Ситуация начала усугубляться после того, как британская Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Часть работавших ранее водителей-иностранцев покинула страну из-за Brexit и пандемии. Подготовить новые кадры оказалось сложно опять-таки из-за коронавирусных ограничений.
Власти заверяют, что бензина в стране много, хватит на всех, но его некому подвозить на АЗС. Граждане не верят и предпочитают запастить впрок. Там и тут на заправках вспыхивают драки.
Правительство уже объявило о планах выдать временные разрешения на работу 5 000 водителей из других стран. Кроме того, власти страны намерены привлечь военных к доставке топлива на АЗС и приостановить действие закона о конкуренции, чтобы поставщики могли оперативно получать информацию о нехватке топлива в том или ином регионе.
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