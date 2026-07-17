Harley-Davidson Deadwood: классический боббер с мотором Milwaukee-Eight 117 и электроникой XXI века

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 05:44

Harley-Davidson Deadwood: новый боббер с ABS и легким шасси для рынка США

Harley-Davidson Deadwood: новый боббер с ABS и легким шасси для рынка США

Harley-Davidson Deadwood: классический боббер с мотором Milwaukee-Eight 117 и электроникой XXI века

Harley-Davidson Deadwood: новый боббер с ABS и легким шасси для рынка США

Harley-Davidson вывел на рынок США мотоцикл Deadwood - ретро-боббер с современными системами безопасности и облегченной конструкцией. Новинка сочетает классический стиль с актуальными технологиями, что может изменить подход к выбору круизеров в 2026 году.

Harley-Davidson вывел на рынок США мотоцикл Deadwood - ретро-боббер с современными системами безопасности и облегченной конструкцией. Новинка сочетает классический стиль с актуальными технологиями, что может изменить подход к выбору круизеров в 2026 году.

Harley-Davidson вновь обращает внимание на американский рынок, выпустив серийный мотоцикл Deadwood. Эта модель представляет собой сочетание классического дизайна и современных технологий, что особенно актуально на фоне растущего интереса к безопасным и лёгким круизерам. Deadwood ориентирован на тех, кто ценит стиль ретро-боббера, но не готов жертвовать комфортом и функциональностью.

В основе конструкции — облегчённая рама, избавленная от лишних деталей. Короткие крылья, одноместное сиденье и спицованные колёса подчёркивают характер модели. За динамику отвечает двигатель Milwaukee-Eight 117, объёмом 1923 кубических сантиметра, выдающий 98 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Такой двигатель гарантированно обеспечивает тягу на низких и средних скоростях, что важно для сложных и загородных дорог.

Безопасность — один из ключевых акцентов Deadwood. В комплектации установлена угловая ABS, а также датчики давления в шинах, которые постоянно информируют водителя через приборную панель. Бортовой компьютер предлагает три режима движения, позволяющие адаптировать мотоцикл под разные условия эксплуатации.

Модель относится к семейству Softail, где сочетаются классические линии и жёсткая отделка задней подвески. Пока Deadwood доступен только в США, стоимость держится в секрете. Однако, если ориентироваться на цены аналогичных моделей Harley-Davidson, можно ожидать около 22 000 долларов. Это подтверждает, что производитель рассчитывает на аудиторию, готовую платить за уникальный стиль и современные технологии.

Для российских байкеров важно учитывать, что официальные поставки Deadwood пока не объявлены. Однако интерес к моделям Harley-Davidson в России стабильно высок, особенно среди сторонников классического мотостиля. Если судить по тенденциям последних лет, появление Deadwood может стать ориентиром для локальных кастомайзеров и дилеров, а также способствовать развитию рынка ретро-круизеров с современными технологиями.

Интересно, что Harley-Davidson недавно зарегистрировал торговую марку Low Bob, что может указывать на планы по расширению линейки бобберов. В целом, появление Deadwood отражает тенденцию к возвращению классических форм с интеграцией новых систем безопасности. Для сравнения, в сегменте компактных автодомов аналогичный подход к сочетанию традиций и инноваций недавно продемонстрировала компания Airstream — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новом автодоме World Traveler 17RB .

Упомянутые марки: Harley-Davidson
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Харлей Дэвидсон

Похожие материалы Харлей Дэвидсон

XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Симферополь Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться