Harley-Davidson Deadwood: классический боббер с мотором Milwaukee-Eight 117 и электроникой XXI века

17 июля 2026, 05:44
Harley-Davidson Deadwood: новый боббер с ABS и легким шасси для рынка США
Harley-Davidson Deadwood: новый боббер с ABS и легким шасси для рынка США
Harley-Davidson вывел на рынок США мотоцикл Deadwood - ретро-боббер с современными системами безопасности и облегченной конструкцией. Новинка сочетает классический стиль с актуальными технологиями, что может изменить подход к выбору круизеров в 2026 году.
Harley-Davidson вновь обращает внимание на американский рынок, выпустив серийный мотоцикл Deadwood. Эта модель представляет собой сочетание классического дизайна и современных технологий, что особенно актуально на фоне растущего интереса к безопасным и лёгким круизерам. Deadwood ориентирован на тех, кто ценит стиль ретро-боббера, но не готов жертвовать комфортом и функциональностью.
В основе конструкции — облегчённая рама, избавленная от лишних деталей. Короткие крылья, одноместное сиденье и спицованные колёса подчёркивают характер модели. За динамику отвечает двигатель Milwaukee-Eight 117, объёмом 1923 кубических сантиметра, выдающий 98 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Такой двигатель гарантированно обеспечивает тягу на низких и средних скоростях, что важно для сложных и загородных дорог.
Безопасность — один из ключевых акцентов Deadwood. В комплектации установлена угловая ABS, а также датчики давления в шинах, которые постоянно информируют водителя через приборную панель. Бортовой компьютер предлагает три режима движения, позволяющие адаптировать мотоцикл под разные условия эксплуатации.
Модель относится к семейству Softail, где сочетаются классические линии и жёсткая отделка задней подвески. Пока Deadwood доступен только в США, стоимость держится в секрете. Однако, если ориентироваться на цены аналогичных моделей Harley-Davidson, можно ожидать около 22 000 долларов. Это подтверждает, что производитель рассчитывает на аудиторию, готовую платить за уникальный стиль и современные технологии.
Для российских байкеров важно учитывать, что официальные поставки Deadwood пока не объявлены. Однако интерес к моделям Harley-Davidson в России стабильно высок, особенно среди сторонников классического мотостиля. Если судить по тенденциям последних лет, появление Deadwood может стать ориентиром для локальных кастомайзеров и дилеров, а также способствовать развитию рынка ретро-круизеров с современными технологиями.
Интересно, что Harley-Davidson недавно зарегистрировал торговую марку Low Bob, что может указывать на планы по расширению линейки бобберов. В целом, появление Deadwood отражает тенденцию к возвращению классических форм с интеграцией новых систем безопасности. Для сравнения, в сегменте компактных автодомов аналогичный подход к сочетанию традиций и инноваций недавно продемонстрировала компания Airstream — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новом автодоме World Traveler 17RB .
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