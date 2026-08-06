Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 11:25

Harley-Davidson Fat Boy 2021: как литовский тюнинг превратил классику в «Evil Boy»

Harley-Davidson Fat Boy 2021: как литовский тюнинг превратил классику в «Evil Boy»

Harley-Davidson Fat Boy «Evil Boy»: Черная матовоя магия за €3565 и золотые детали от Killer Custom

Harley-Davidson Fat Boy 2021: как литовский тюнинг превратил классику в «Evil Boy»

Harley-Davidson Fat Boy 2021 в исполнении Killer Custom - пример того, как грамотный тюнинг способен полностью изменить характер мотоцикла. Важно понять, какие решения делают кастом уникальным и почему такие проекты вызывают интерес на рынке именно сейчас.

Harley-Davidson Fat Boy 2021 в исполнении Killer Custom - пример того, как грамотный тюнинг способен полностью изменить характер мотоцикла. Важно понять, какие решения делают кастом уникальным и почему такие проекты вызывают интерес на рынке именно сейчас.

Harley-Davidson Fat Boy 2021 в версии «Evil Boy» - не просто очередной кастом, а наглядный пример того, как современные взгляды меняют восприятие классических моделей. Литовская команда Killer Custom, известная десятками проектов, неожиданно удивила производителей мотоциклов.

В отличие от многих других тюнинг-ателье, Killer Custom не влиял на техническую часть: двигатель и трансмиссия остались заводскими. Главные изменения коснулись внешности. Благодаря комплектам для занижения подвески, мотоцикл стал заметно ниже, что сразу бросилось в глаза даже тем, кто далёк от мира кастомайзинга.

Практически все хромированные элементы были заменены на черные матовые детали: специальные накладки на боковины, оси и радиатор полностью скрывают заводской блеск. Для устранения визуальных пустот добавлены спойлер на заднюю раму и заглушки на переднюю часть. Новые крылья выглядят легче и современнее, зеркало, одиночное сиденье и тумба номера выполнены по индивидуальному заказу.

Светотехника тоже подверглась доработке: сзади теперь короткое крыло со встроенными светодиодами, а сбоку - особая светодиодная оптика. Все это создает цельный образ, в котором нет случайных деталей.

Стоимость всех дополнительных компонентов сборки всего около 333 000 рублей по актуальному курсу. Однако сюда не включается работа мастеров и покраска, где золотые акценты явно удорожают проект. Базовый мотоцикл 2021 года на вторичном рынке стоит от 15 000 (1,2 млн. руб) до 18 500 долларов (1,5 млн руб), новая версия 2026 года — 22 599 долларов (1,8 млн руб) без опций.

Проекты Killer Custom вызывают интерес не только у поклонников Harley-Davidson, но и у тех, кто следит за тенденциями в мире кастомайзинга. В последние годы спрос на концептуальные решения растет, что подтверждается и появлением новых электрических моделей, таких как Nissan Interstar-e Relax, который недавно изучался экспертами в материале о перспективах электрокемперов .

Упомянутые модели: Harley-Davidson Fat Boy
Упомянутые марки: Harley-Davidson
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