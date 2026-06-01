Killer Custom из Литвы создали уникальный Starscream на базе Fat Boy - детали и стоимость

Harley-Davidson Fat Boy превратили в Starscream: тюнинг на $5600 и темный стиль

Harley-Davidson Fat Boy в исполнении Killer Custom получил радикальный облик и множество доработок, вдохновленных персонажем Starscream. Проект выделяется не только внешним видом, но и подходом к кастомизации, что актуально для рынка тюнинга в 2026 году.

Harley-Davidson Fat Boy в исполнении Killer Custom получил радикальный облик и множество доработок, вдохновленных персонажем Starscream. Проект выделяется не только внешним видом, но и подходом к кастомизации, что актуально для рынка тюнинга в 2026 году.

В мире кастомных мотоциклов всё чаще создаются проекты, которые ломают привычные представления о стиле и возможностях техники. Один из таких примеров — Harley-Davidson Fat Boy, превращённый литовской мастерской Killer Custom в уникального Старскрима. Этот байк сразу привлекает внимание не только фанатов «Трансформеров», но и всех, кто следит за трендами в тюнинге.

Вдохновившись образом лидера десептиконов Starscream (Старскрима), мастера Killer Custom не стали менять раму или двигатель, а сосредоточились на деталях, которые полностью изменили характер мотоцикла. Главная ставка — в стиле: практически все хромированные элементы уступили место глубокому чёрному цвету, включая массивные диски, крышку двигателя и выхлопную систему. Топливный бак с новым лючком остался с лёгким намёком на блеск, но это лишь не нарушает общую концепцию.

В передней части появился агрессивный спойлер, который не только защитил раму, но и добавил байку дерзости. Оба крыла укоротили и изменили форму, чтобы добиться массивности и посадки. Сиденье теперь идеально сочетается с задним крылом, а благодаря комплекту для управления мотоцикл выглядит приземистым и собранным. Важную роль играют и новые светодиодные фары, руль, грипсы, а также дополнительные декоративные накладки.

Двигатель остался стандартным, но выхлопная система теперь направлена вверх, что визуально приближает байк к эстетике Decepticon. Такой подход позволяет обеспечить надёжность техники, но при этом добиться яркого визуального результата. По информации Killer Custom, комплект деталей для Starscream стоил около 5600 долларов, не считая стоимости самой базы (Fat Boy 2021 года на рынке оценивается от 11 000 до 18 000 долларов, новая версия — уже дороже). В эту сумму не входят покраска и трудозатраты, которые являются неотъемлемой частью кастом-проектов соответствующего уровня.

Старскрим от Killer Custom — это не просто очередной кастом, а пример того, как современные мастерские могут создавать проекты, сочетающие узнаваемый образ, продуманный дизайн и практичность. Для российского рынка такие решения могут быть особенно актуальны: спрос на мотоциклы растёт, а опыт европейских тюнеров часто становится ориентиром для отечественных энтузиастов. Важно помнить, что подобные проекты требуют не только финансовых вложений, но и глубокого понимания техники и стиля, что делает их современными достижениями на фоне массовых технологий.

Интересно, что такие проекты вызывают растущий интерес к индивидуализации техники и поиску новых форм самовыражения среди владельцев мотоциклов. В Европе и Китае изменения наблюдаются и в сегменте автомобилей: например, появились подробности о недавно вышедшем трёхрядном внедорожнике Freelander 8, который также ориентирован на уникальность и современные технологии — подробнее об этом можно узнать в другом материале о новых деталях Freelander 8 для европейского рынка .