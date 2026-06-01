Killer Custom из Литвы создали уникальный Starscream на базе Fat Boy - детали и стоимость

1 июня 2026, 18:03
Harley-Davidson Fat Boy превратили в Starscream: тюнинг на $5600 и темный стиль
Harley-Davidson Fat Boy превратили в Starscream: тюнинг на $5600 и темный стиль
Harley-Davidson Fat Boy в исполнении Killer Custom получил радикальный облик и множество доработок, вдохновленных персонажем Starscream. Проект выделяется не только внешним видом, но и подходом к кастомизации, что актуально для рынка тюнинга в 2026 году.
В мире кастомных мотоциклов всё чаще создаются проекты, которые ломают привычные представления о стиле и возможностях техники. Один из таких примеров — Harley-Davidson Fat Boy, превращённый литовской мастерской Killer Custom в уникального Старскрима. Этот байк сразу привлекает внимание не только фанатов «Трансформеров», но и всех, кто следит за трендами в тюнинге.
Вдохновившись образом лидера десептиконов Starscream (Старскрима), мастера Killer Custom не стали менять раму или двигатель, а сосредоточились на деталях, которые полностью изменили характер мотоцикла. Главная ставка — в стиле: практически все хромированные элементы уступили место глубокому чёрному цвету, включая массивные диски, крышку двигателя и выхлопную систему. Топливный бак с новым лючком остался с лёгким намёком на блеск, но это лишь не нарушает общую концепцию.
В передней части появился агрессивный спойлер, который не только защитил раму, но и добавил байку дерзости. Оба крыла укоротили и изменили форму, чтобы добиться массивности и посадки. Сиденье теперь идеально сочетается с задним крылом, а благодаря комплекту для управления мотоцикл выглядит приземистым и собранным. Важную роль играют и новые светодиодные фары, руль, грипсы, а также дополнительные декоративные накладки.
Двигатель остался стандартным, но выхлопная система теперь направлена вверх, что визуально приближает байк к эстетике Decepticon. Такой подход позволяет обеспечить надёжность техники, но при этом добиться яркого визуального результата. По информации Killer Custom, комплект деталей для Starscream стоил около 5600 долларов, не считая стоимости самой базы (Fat Boy 2021 года на рынке оценивается от 11 000 до 18 000 долларов, новая версия — уже дороже). В эту сумму не входят покраска и трудозатраты, которые являются неотъемлемой частью кастом-проектов соответствующего уровня.
Старскрим от Killer Custom — это не просто очередной кастом, а пример того, как современные мастерские могут создавать проекты, сочетающие узнаваемый образ, продуманный дизайн и практичность. Для российского рынка такие решения могут быть особенно актуальны: спрос на мотоциклы растёт, а опыт европейских тюнеров часто становится ориентиром для отечественных энтузиастов. Важно помнить, что подобные проекты требуют не только финансовых вложений, но и глубокого понимания техники и стиля, что делает их современными достижениями на фоне массовых технологий.
Интересно, что такие проекты вызывают растущий интерес к индивидуализации техники и поиску новых форм самовыражения среди владельцев мотоциклов. В Европе и Китае изменения наблюдаются и в сегменте автомобилей: например, появились подробности о недавно вышедшем трёхрядном внедорожнике Freelander 8, который также ориентирован на уникальность и современные технологии — подробнее об этом можно узнать в другом материале о новых деталях Freelander 8 для европейского рынка .
Похожие материалы Харлей Дэвидсон
-
02.06.2026, 20:32
Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины
В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
02.06.2026, 19:25
Панорамные крыши в китайских авто: почему стекло вытесняет металл на рынке России
Панорамные крыши стали почти обязательным элементом в новых китайских автомобилях, поступающих на российский рынок. Эта тенденция меняет представления о комфорте и статусе, а также влияет на стоимость и эксплуатацию машин в условиях российского климата.Читать далее
-
02.06.2026, 19:09
Belgee X50: реальные минусы и неожиданные детали новой модели на российском рынке
Новый кроссовер Belgee X50 активно обсуждается среди российских автолюбителей. Владелецам уже удалось выявить ряд особенностей и недостатков, которые не всегда заметны на тест-драйве. Разбираемся, стоит ли рассматривать эту модель для города и трассы.Читать далее
-
02.06.2026, 18:58
Как пара из Кунгура построила мотодом на базе трицикла и проехала 2500 км до моря
Молодые энтузиасты из Кунгура за два месяца создали мотодом на базе трицикла и отправились в самостоятельное путешествие к Черному морю. Их проект - пример того, как можно реализовать мечту о свободе и мобильности даже с ограниченным бюджетом.Читать далее
-
02.06.2026, 17:42
Exeed показал первый снимок нового кроссовера: свежий дизайн и технологии
Компания Exeed раскрыла первое фото своей новой модели, которая обещает задать тренд в сегменте семейных кроссоверов. Мало кто знает, какие технологии и решения скрыты в деталях экстерьера. Почему этот дебют важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.06.2026, 17:19
Бронированный Lexus LX за 45 млн рублей: что скрывает самый дорогой внедорожник на рынке
На рынке появился уникальный Lexus LX с бронированием, который стоит как две столичные квартиры. Почему цена настолько высока, какие технологии применили и что это значит для покупателей - разбираемся, что скрывается за громкой суммой. Мало кто знает, что такие авто встречаются крайне редко.Читать далее
-
02.06.2026, 16:57
Редкий Урал М-67 с мотором Lifan продают за 5 млн рублей в Омске
В Омске выставлен на продажу необычный Урал М-67 1983 года с мотором Lifan. Цена - 5 000 000 рублей. Почему такие мотоциклы становятся объектом внимания коллекционеров и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие подводные камни скрываются за громкой ценой.Читать далее
-
02.06.2026, 15:58
7 моторов, которые способны пройти 500 000 км и больше без капитального ремонта
В условиях, когда автомобиль стал незаменимым помощником, надежность двигателя выходит на первый план. Мы собрали семь моторов, которые при грамотном обслуживании способны проехать полмиллиона километров и даже больше - это редкость на современном рынке. Разбираемся, что делает их такими живучими и почему они до сих пор ценятся среди автолюбителей.Читать далее
-
02.06.2026, 12:09
Новый плацкарт РЖД: капсульные места, душевые и больше пространства для пассажиров
РЖД готовят к запуску принципиально новые плацкартные вагоны с капсульными местами, душевыми и увеличенным пространством. Это решение может изменить стандарт комфорта на российских железных дорогах и повлиять на привычный опыт миллионов пассажиров.Читать далее
-
02.06.2026, 09:58
В Хорватии решили ограничивать ночную продажу алкоголя
Власти Хорватии разрешили городам самостоятельно вводить ограничения на ночную продажу алкоголя в магазинах и на заправках. Новые правила уже обсуждают в популярных туристических точках. Какие последствия ждут отдыхающих и почему это решение вызвало споры - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Харлей Дэвидсон
-
02.06.2026, 20:32
Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины
В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
02.06.2026, 19:25
Панорамные крыши в китайских авто: почему стекло вытесняет металл на рынке России
Панорамные крыши стали почти обязательным элементом в новых китайских автомобилях, поступающих на российский рынок. Эта тенденция меняет представления о комфорте и статусе, а также влияет на стоимость и эксплуатацию машин в условиях российского климата.Читать далее
-
02.06.2026, 19:09
Belgee X50: реальные минусы и неожиданные детали новой модели на российском рынке
Новый кроссовер Belgee X50 активно обсуждается среди российских автолюбителей. Владелецам уже удалось выявить ряд особенностей и недостатков, которые не всегда заметны на тест-драйве. Разбираемся, стоит ли рассматривать эту модель для города и трассы.Читать далее
-
02.06.2026, 18:58
Как пара из Кунгура построила мотодом на базе трицикла и проехала 2500 км до моря
Молодые энтузиасты из Кунгура за два месяца создали мотодом на базе трицикла и отправились в самостоятельное путешествие к Черному морю. Их проект - пример того, как можно реализовать мечту о свободе и мобильности даже с ограниченным бюджетом.Читать далее
-
02.06.2026, 17:42
Exeed показал первый снимок нового кроссовера: свежий дизайн и технологии
Компания Exeed раскрыла первое фото своей новой модели, которая обещает задать тренд в сегменте семейных кроссоверов. Мало кто знает, какие технологии и решения скрыты в деталях экстерьера. Почему этот дебют важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.06.2026, 17:19
Бронированный Lexus LX за 45 млн рублей: что скрывает самый дорогой внедорожник на рынке
На рынке появился уникальный Lexus LX с бронированием, который стоит как две столичные квартиры. Почему цена настолько высока, какие технологии применили и что это значит для покупателей - разбираемся, что скрывается за громкой суммой. Мало кто знает, что такие авто встречаются крайне редко.Читать далее
-
02.06.2026, 16:57
Редкий Урал М-67 с мотором Lifan продают за 5 млн рублей в Омске
В Омске выставлен на продажу необычный Урал М-67 1983 года с мотором Lifan. Цена - 5 000 000 рублей. Почему такие мотоциклы становятся объектом внимания коллекционеров и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие подводные камни скрываются за громкой ценой.Читать далее
-
02.06.2026, 15:58
7 моторов, которые способны пройти 500 000 км и больше без капитального ремонта
В условиях, когда автомобиль стал незаменимым помощником, надежность двигателя выходит на первый план. Мы собрали семь моторов, которые при грамотном обслуживании способны проехать полмиллиона километров и даже больше - это редкость на современном рынке. Разбираемся, что делает их такими живучими и почему они до сих пор ценятся среди автолюбителей.Читать далее
-
02.06.2026, 12:09
Новый плацкарт РЖД: капсульные места, душевые и больше пространства для пассажиров
РЖД готовят к запуску принципиально новые плацкартные вагоны с капсульными местами, душевыми и увеличенным пространством. Это решение может изменить стандарт комфорта на российских железных дорогах и повлиять на привычный опыт миллионов пассажиров.Читать далее
-
02.06.2026, 09:58
В Хорватии решили ограничивать ночную продажу алкоголя
Власти Хорватии разрешили городам самостоятельно вводить ограничения на ночную продажу алкоголя в магазинах и на заправках. Новые правила уже обсуждают в популярных туристических точках. Какие последствия ждут отдыхающих и почему это решение вызвало споры - разбираемся подробно.Читать далее