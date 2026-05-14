Killer Custom из Литвы создали уникальный Fat Boy - детали, которые удивляют и вызывают споры

14 мая 2026, 04:26
Harley-Davidson Fat Daddy: литовский тюнинг с экстремальными колесами и новым взглядом на классику
Harley-Davidson Fat Daddy: литовский тюнинг с экстремальными колесами и новым взглядом на классику
Harley-Davidson Fat Daddy от Killer Custom - это не просто очередной кастом, а смелый эксперимент с культовой моделью. В центре внимания - массивные колеса и множество доработок, которые меняют привычный облик мотоцикла. Почему этот проект обсуждают эксперты и чем он отличается от других - разбираемся в деталях.
Harley-Davidson Fat Boy давно стал символом среди поклонников мотоциклов, а его узнаваемые литые колёса — визитная карточка модели. Однако литовская мастерская Killer Custom решила пойти дальше и создала Fat Daddy — проект, который буквально переворачивает представление о классике. В 2026 году, когда оригинальный Fat Boy по-прежнему доступен у дилеров, подобные эксперименты с производством вызывают особый интерес: они показывают, насколько далеко может зайти индивидуализация даже самых узнаваемых байков.
Главная «фишка» Fat Daddy — это, конечно, колёса. Если стандартный Fat Boy оснащён 18-дюймовыми дисками Lakester, то в версии Killer Custom переднее колесо увеличено до 23 дюймов и скрыто под массивным кастомным крылом. Заднее колесо имеет тот же диаметр, но заметно шире, что делает мотоцикл более агрессивным. Точные параметров мастерская не даёт, но визуальная разница очевидна даже для неспециалиста.
Помимо колёс, литовцы основательно поработали над внешним обликом: на мотоцикле появились декоративные накладки, по всему периметру установлены светодиодные элементы, а также обновлены такие детали, как сиденье, рукоятки, зеркала и крепление номерного знака. Всё это создаёт впечатление цельного, продуманного образа, где каждая мелочь работает на индивидуальность байка.
Что касается технической части, то двигатель Milwaukee-Eight 114 и выхлопная система остались без изменений. Это означает, что Fat Daddy сохранил заводские характеристики по мощности и динамике: всё внимание сосредоточено на визуальных и эргономических доработках. Стоимость традиционных доработок, по данным Killer Custom, составляет 3 485 евро (около 4 000 долларов по текущему курсу), но сюда не входят затраты на покраску, работу мастеров и сам мотоцикл, который в 2026 году стоит минимум 22 599 долларов.
Интересно, что подобные проекты становятся всё популярнее в Европе, где кастомайзинг воспринимается не только как способ выделиться, но и как форма самовыражения. Впрочем, эксперты отмечают, что столь радикальные изменения могут вызвать споры среди приверженцев классики: одни восхищаются смелостью, другие считают, что подобные модификации разрушают дух оригинала. В любом случае, Fat Daddy — это пример того, как традиции и современные тенденции могут сосуществовать на одной платформе.
Тема индивидуализации техники и её последствий для безопасности и наблюдения на дорогах обсуждается не только среди байкеров — например, в материалах о росте числа аварий с питбайками и о новых штрафах для родителей несовершеннолетних водителей рассматриваются вопросы ответственности и регулирования нестандартных мер .
Похожие материалы Харлей Дэвидсон
-
14.05.2026, 04:33
Почему МАЗ теряет позиции: технологическое отставание и давление конкурентов
Минский автомобильный завод оказался в сложной ситуации: его грузовики уже не соответствуют ожиданиям европейских клиентов, а на азиатском рынке проигрывают по цене и оснащению. Конкуренты из Китая и Европы усиливают давление, а у МАЗа не хватает ресурсов для модернизации.Читать далее
-
13.05.2026, 20:51
Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни
АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:43
Двухэтажный поезд AIRSCP с панорамными окнами: новый стандарт комфорта на российских железных дорогах
В России представлен концепт поезда AIRSCP с уникальными панорамными окнами и двумя этажами. Проект обещает изменить привычный взгляд на железнодорожные путешествия, делая их более комфортными и привлекательными для пассажиров. Почему именно сейчас такие инновации важны для отрасли - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:37
Электромотоциклы и бензиновые мотоциклы в 2026: что изменилось и почему это важно
В 2026 году рынок мотоциклов переживает переломный момент: электромотоциклы становятся все доступнее, а ограничения для бензиновых моделей ужесточаются. Разбираемся, как изменились технологии, на что обратить внимание при выборе и какие нюансы эксплуатации могут стать решающими.Читать далее
-
13.05.2026, 20:23
Почему «Москвич-2141» уступил «Девятке»: неожиданные причины провала
В конце 80-х на советском рынке столкнулись два переднеприводных автомобиля - ВАЗ-2109 и «Москвич-2141». Несмотря на простор и современные решения, «Москвич» не смог стать народным авто. В чем кроется причина такого исхода и почему это важно для понимания ошибок автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 20:12
Curtiss Autoplane: первый опыт создания автомобиля, который мог взлететь
Curtiss Autoplane стал одним из самых необычных экспериментов в истории техники. В начале XX века инженеры пытались создать транспорт, способный ездить по дорогам и подниматься в небо. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и что он изменил в подходе к разработке летающих машин - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:06
Советские автомобили, которые разочаровали: неожиданные провалы автопрома
Некоторые советские автомобили, несмотря на дефицит и отсутствие конкурентов, не смогли завоевать доверие ни покупателей, ни инженеров. Почему эти машины стали символами неудач, и как их судьба повлияла на развитие автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 19:36
РАФ-2203: как советский микроавтобус стал символом эпохи и массового транспорта
РАФ-2203 «Латвия» - не просто микроавтобус, а часть культурного кода советской эпохи. Почему именно эта модель стала незаменимой для городов и сёл, и как её конструкция повлияла на развитие транспорта в СССР - рассказываем в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 19:25
РЖД обновляет плацкарт: новые решения для комфорта и приватности пассажиров
РЖД раскрыла детали масштабной реновации плацкартных вагонов: сохранение привычной планировки, но с внедрением современных удобств и повышением уровня приватности. Новые решения призваны сделать поездки комфортнее и безопаснее для всех категорий пассажиров. Почему эти перемены важны именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:27
Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию
Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Харлей Дэвидсон
-
14.05.2026, 04:33
Почему МАЗ теряет позиции: технологическое отставание и давление конкурентов
Минский автомобильный завод оказался в сложной ситуации: его грузовики уже не соответствуют ожиданиям европейских клиентов, а на азиатском рынке проигрывают по цене и оснащению. Конкуренты из Китая и Европы усиливают давление, а у МАЗа не хватает ресурсов для модернизации.Читать далее
-
13.05.2026, 20:51
Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни
АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:43
Двухэтажный поезд AIRSCP с панорамными окнами: новый стандарт комфорта на российских железных дорогах
В России представлен концепт поезда AIRSCP с уникальными панорамными окнами и двумя этажами. Проект обещает изменить привычный взгляд на железнодорожные путешествия, делая их более комфортными и привлекательными для пассажиров. Почему именно сейчас такие инновации важны для отрасли - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:37
Электромотоциклы и бензиновые мотоциклы в 2026: что изменилось и почему это важно
В 2026 году рынок мотоциклов переживает переломный момент: электромотоциклы становятся все доступнее, а ограничения для бензиновых моделей ужесточаются. Разбираемся, как изменились технологии, на что обратить внимание при выборе и какие нюансы эксплуатации могут стать решающими.Читать далее
-
13.05.2026, 20:23
Почему «Москвич-2141» уступил «Девятке»: неожиданные причины провала
В конце 80-х на советском рынке столкнулись два переднеприводных автомобиля - ВАЗ-2109 и «Москвич-2141». Несмотря на простор и современные решения, «Москвич» не смог стать народным авто. В чем кроется причина такого исхода и почему это важно для понимания ошибок автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 20:12
Curtiss Autoplane: первый опыт создания автомобиля, который мог взлететь
Curtiss Autoplane стал одним из самых необычных экспериментов в истории техники. В начале XX века инженеры пытались создать транспорт, способный ездить по дорогам и подниматься в небо. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и что он изменил в подходе к разработке летающих машин - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:06
Советские автомобили, которые разочаровали: неожиданные провалы автопрома
Некоторые советские автомобили, несмотря на дефицит и отсутствие конкурентов, не смогли завоевать доверие ни покупателей, ни инженеров. Почему эти машины стали символами неудач, и как их судьба повлияла на развитие автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 19:36
РАФ-2203: как советский микроавтобус стал символом эпохи и массового транспорта
РАФ-2203 «Латвия» - не просто микроавтобус, а часть культурного кода советской эпохи. Почему именно эта модель стала незаменимой для городов и сёл, и как её конструкция повлияла на развитие транспорта в СССР - рассказываем в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 19:25
РЖД обновляет плацкарт: новые решения для комфорта и приватности пассажиров
РЖД раскрыла детали масштабной реновации плацкартных вагонов: сохранение привычной планировки, но с внедрением современных удобств и повышением уровня приватности. Новые решения призваны сделать поездки комфортнее и безопаснее для всех категорий пассажиров. Почему эти перемены важны именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:27
Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию
Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.Читать далее