Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 04:26

Harley-Davidson Fat Daddy: литовский тюнинг с экстремальными колесами и новым взглядом на классику

Killer Custom из Литвы создали уникальный Fat Boy - детали, которые удивляют и вызывают споры

Harley-Davidson Fat Daddy от Killer Custom - это не просто очередной кастом, а смелый эксперимент с культовой моделью. В центре внимания - массивные колеса и множество доработок, которые меняют привычный облик мотоцикла. Почему этот проект обсуждают эксперты и чем он отличается от других - разбираемся в деталях.

Harley-Davidson Fat Boy давно стал символом среди поклонников мотоциклов, а его узнаваемые литые колёса — визитная карточка модели. Однако литовская мастерская Killer Custom решила пойти дальше и создала Fat Daddy — проект, который буквально переворачивает представление о классике. В 2026 году, когда оригинальный Fat Boy по-прежнему доступен у дилеров, подобные эксперименты с производством вызывают особый интерес: они показывают, насколько далеко может зайти индивидуализация даже самых узнаваемых байков.

Главная «фишка» Fat Daddy — это, конечно, колёса. Если стандартный Fat Boy оснащён 18-дюймовыми дисками Lakester, то в версии Killer Custom переднее колесо увеличено до 23 дюймов и скрыто под массивным кастомным крылом. Заднее колесо имеет тот же диаметр, но заметно шире, что делает мотоцикл более агрессивным. Точные параметров мастерская не даёт, но визуальная разница очевидна даже для неспециалиста.

Помимо колёс, литовцы основательно поработали над внешним обликом: на мотоцикле появились декоративные накладки, по всему периметру установлены светодиодные элементы, а также обновлены такие детали, как сиденье, рукоятки, зеркала и крепление номерного знака. Всё это создаёт впечатление цельного, продуманного образа, где каждая мелочь работает на индивидуальность байка.

Что касается технической части, то двигатель Milwaukee-Eight 114 и выхлопная система остались без изменений. Это означает, что Fat Daddy сохранил заводские характеристики по мощности и динамике: всё внимание сосредоточено на визуальных и эргономических доработках. Стоимость традиционных доработок, по данным Killer Custom, составляет 3 485 евро (около 4 000 долларов по текущему курсу), но сюда не входят затраты на покраску, работу мастеров и сам мотоцикл, который в 2026 году стоит минимум 22 599 долларов.

Интересно, что подобные проекты становятся всё популярнее в Европе, где кастомайзинг воспринимается не только как способ выделиться, но и как форма самовыражения. Впрочем, эксперты отмечают, что столь радикальные изменения могут вызвать споры среди приверженцев классики: одни восхищаются смелостью, другие считают, что подобные модификации разрушают дух оригинала. В любом случае, Fat Daddy — это пример того, как традиции и современные тенденции могут сосуществовать на одной платформе.

Тема индивидуализации техники и её последствий для безопасности и наблюдения на дорогах обсуждается не только среди байкеров — например, в материалах о росте числа аварий с питбайками и о новых штрафах для родителей несовершеннолетних водителей рассматриваются вопросы ответственности и регулирования нестандартных мер

Упомянутые марки: Harley-Davidson
