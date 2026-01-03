Английский мастер создал эффектный чоппер на платформе Harley-Davidson Shovelhead – как ему это удалось

3 января 2026, 20:00
Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии
В мире кастомных мотоциклов еще встречаются настоящие шедевры. Один из них появился в Дорсете, Англия. Автор - энтузиаст, не уступающий профи. Его проект удивляет деталями и стилем. Узнайте, чем выделяется этот Harley-Davidson FXE Chopper.
Хотя мода на чопперы уже прошла свой пик, на кастомной сцене по-прежнему появляются выдающиеся экземпляры. Одним из таких стал мотоцикл, созданный в английском Дорсете. Своим безупречным исполнением и дерзким обликом он сразу привлек внимание знатоков. Автором проекта является энтузиаст Грэм Биллингтон. Не имея профессионального опыта, он проявил мастерство, достойное признанных мэтров кастомайзинга.
Биллингтон посвятил много времени и сил созданию этого Harley-Davidson FXE Chopper. За основу была взята культовая для поклонников марки платформа Shovelhead. Однако автор пошел дальше простого обновления, полностью переработав как внешний вид, так и техническую часть, чтобы придать байку уникальный характер и индивидуальность.
Каждая деталь здесь тщательно продумана и исполнена вручную. Рама модифицирована для более агрессивной посадки, а бензобак получил новую форму, гармонирующую с канонами стиля чоппер. Хромированные элементы эффектно контрастируют с матовыми поверхностями. Вся электрика и проводка аккуратно скрыты, что подчеркивает чистоту и четкость линий силуэта.
Двигатель Shovelhead был отреставрирован и слегка доработан, что позволило сохранить аутентичность, добавив при этом немного мощности. Глубокий, насыщенный звук издает изготовленная на заказ выхлопная система. Не остались без внимания подвеска и тормоза — они были модернизированы в соответствии с современными стандартами управляемости и безопасности.
В результате родился мотоцикл, который не только завораживает взгляд, но и дарит настоящее удовольствие от езды. Подобный проект — достижение даже для опытных мастеров, а для энтузиаста-любителя это и вовсе редкий успех. Как отмечает Autoevolution, этот Harley-Davidson FXE Chopper из Дорсета по праву стал одним из ярчайших явлений года в мире кастома, доказывая, что страсть и талант способны творить чудеса.
