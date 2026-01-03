Английский мастер создал эффектный чоппер на платформе Harley-Davidson Shovelhead – как ему это удалось

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 января 2026, 20:00

Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии

Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии

Английский мастер создал эффектный чоппер на платформе Harley-Davidson Shovelhead – как ему это удалось

Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии

В мире кастомных мотоциклов еще встречаются настоящие шедевры. Один из них появился в Дорсете, Англия. Автор - энтузиаст, не уступающий профи. Его проект удивляет деталями и стилем. Узнайте, чем выделяется этот Harley-Davidson FXE Chopper.

В мире кастомных мотоциклов еще встречаются настоящие шедевры. Один из них появился в Дорсете, Англия. Автор - энтузиаст, не уступающий профи. Его проект удивляет деталями и стилем. Узнайте, чем выделяется этот Harley-Davidson FXE Chopper.

Хотя мода на чопперы уже прошла свой пик, на кастомной сцене по-прежнему появляются выдающиеся экземпляры. Одним из таких стал мотоцикл, созданный в английском Дорсете. Своим безупречным исполнением и дерзким обликом он сразу привлек внимание знатоков. Автором проекта является энтузиаст Грэм Биллингтон. Не имея профессионального опыта, он проявил мастерство, достойное признанных мэтров кастомайзинга.

Биллингтон посвятил много времени и сил созданию этого Harley-Davidson FXE Chopper. За основу была взята культовая для поклонников марки платформа Shovelhead. Однако автор пошел дальше простого обновления, полностью переработав как внешний вид, так и техническую часть, чтобы придать байку уникальный характер и индивидуальность.

Каждая деталь здесь тщательно продумана и исполнена вручную. Рама модифицирована для более агрессивной посадки, а бензобак получил новую форму, гармонирующую с канонами стиля чоппер. Хромированные элементы эффектно контрастируют с матовыми поверхностями. Вся электрика и проводка аккуратно скрыты, что подчеркивает чистоту и четкость линий силуэта.

Двигатель Shovelhead был отреставрирован и слегка доработан, что позволило сохранить аутентичность, добавив при этом немного мощности. Глубокий, насыщенный звук издает изготовленная на заказ выхлопная система. Не остались без внимания подвеска и тормоза — они были модернизированы в соответствии с современными стандартами управляемости и безопасности.

В результате родился мотоцикл, который не только завораживает взгляд, но и дарит настоящее удовольствие от езды. Подобный проект — достижение даже для опытных мастеров, а для энтузиаста-любителя это и вовсе редкий успех. Как отмечает Autoevolution, этот Harley-Davidson FXE Chopper из Дорсета по праву стал одним из ярчайших явлений года в мире кастома, доказывая, что страсть и талант способны творить чудеса.

Упомянутые марки: Harley-Davidson
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Харлей Дэвидсон

Похожие материалы Харлей Дэвидсон

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Адыгея Симферополь Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться