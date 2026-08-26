Призрак на хромовых колесах: как польский кастом превратил Harley V-Rod в футуристический артефакт

26 августа 2026, 08:33
Harley-Davidson Ghost: уникальный V-Rod с экстремальным хромом и серебром
Harley-Davidson Ghost: уникальный V-Rod с экстремальным хромом и серебром
Harley-Davidson Ghost - не просто кастом, а эффектная демонстрация возможностей тюнинга V-Rod. Мотоцикл, созданный к 15-летию модели, удивляет сочетанием серебра и хрома, а также техническими решениями, которые редко встретишь даже среди эксклюзивных проектов.
Harley-Davidson Ghost — это не просто очередной кастом, а настоящий эксперимент с визуальным восприятием мотоцикла. Взяв за основу V-Rod в 2003 году, польская мастерская Nine Hills создала байк, который буквально приковывает взгляды к своему облику. Благодаря обилию хрома и серебра, кажется, что мотоцикл почти растворяется в пространстве или покрыт футуристическими панелями, как в фильмах Тони Старке.
В отличие от стандартного V-Rod, который так славился любовью к блестящим поверхностям, Ghost выводит этот тренд на новый уровень. Практически все элементы, кроме рамы и двигателя, подверглись доработке. Оригинальный мотор Porsche разработки остался нетронутым - его 120 л.с. вполне достаточно для динамичной езды, а вот остальные детали были заменены или модифицированы.
Особое внимание заслуживают колеса: вместо заводских дисков установлены кастомные от Rick's Motorcycles, которые издалека выглядят почти невесомыми. Подвеска — пневматическая от Arnott Industries, тормоза и элементы руля — от Performance Machine. За управление ногами производства отвечает Rebuffini, а выхлопная система KessTech придаёт байку индивидуальность, хотя её влияние на характеристики не раскрывается.
Кузовные панели, не покрытые хромом, получили аэрографию с серебряными хлопьями, что создает эффект полупрозрачности. На поверхности можно обнаружить и фирменные графические элементы Nine Hills, и даже силуэт ковбоя с винтовкой — детали, которые подчеркивают индивидуальность проекта.
Интересно, что Ghost создается не под заказ, а как юбилейный проект к 15-летию V-Rod. Это требует особого отношения мастерской к культовой модели и желания выделиться на фоне других кастомов. Стоимость такого тюнинга не раскрывается, но даже с учетом того, что базовый V-Rod 2003 года можно найти по цене ниже $10 000, итоговая величина определенно впечатляет.
В последние годы интерес к необычным кастомам Harley-Davidson в Европе только растет. Эксперты отмечают, что подобные проекты не только расширяют технические возможности мастерских, но и закладывают новые тенденции в мотоиндустрии. Например, как и в случае с минималистическим подходом к камуфляжу в автомобилях, где в последнее время наблюдаются тенденции в материале прототипа Audi A2 e-tron , здесь ставка делается на визуальный эффект и оригинальность.
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