Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 19:36

Необычный Harley-Davidson Breakout с золотым акцентом и массивным передним колесом – как вам такой стиль

Harley-Davidson Golden Phantom сразу бросается в глаза благодаря огромному переднему колесу. Этот кастомный байк основан на старой версии Breakout с мотором 114ci. Внешний вид мотоцикла поражает сочетанием классики и современных деталей. Почему этот проект вызывает столько обсуждений среди поклонников? Узнайте подробности в нашем материале.

В мире кастомных мотоциклов всегда найдется место для смелых экспериментов, и новый проект на базе Harley-Davidson Breakout это подтверждает. Golden Phantom, как его окрестили создатели, сразу выделяется на фоне других благодаря впечатляющему переднему колесу, которое буквально притягивает взгляды. Такой подход к дизайну не оставляет равнодушными ни поклонников марки, ни случайных прохожих.

Основа этого кастома – одна из предыдущих версий Breakout, еще с классическим мотором объемом 114 кубических дюймов. Несмотря на возраст, двигатель остался на своем месте, сохранив характер и мощность. Однако внешность мотоцикла изменилась до неузнаваемости: золотые элементы, нестандартная геометрия и, конечно, огромное переднее колесо делают его настоящим арт-объектом на колесах.

Создатели Golden Phantom не ограничились только визуальными изменениями. В конструкции использованы современные компоненты, которые улучшают управляемость и комфорт. Особое внимание уделено деталям: каждая линия, каждая деталь подчеркивает индивидуальность байка. Такой подход к кастомизации становится все популярнее среди энтузиастов, которые хотят выделиться из толпы и подчеркнуть свою страсть к мотоциклам.

Как отмечают эксперты, подобные проекты становятся своеобразным вызовом традиционным представлениям. Golden Phantom – это не просто транспорт, а способ самовыражения, который объединяет классику и современные тенденции. Неудивительно, что этот байк вызвал бурю обсуждений в мото-сообществе и стал объектом пристального внимания на выставках и в социальных сетях.

Упомянутые марки: Harley-Davidson
