Harley-Davidson HD87 стоит как два Street Glide CVO и вызывает вопросы

Harley-Davidson снова удивляет поклонников. В линейке Street Glide появился особый мотоцикл. Его стоимость вызывает споры даже среди фанатов. Что скрывается за этим ценником – узнаете в материале.

Harley-Davidson снова удивляет поклонников. В линейке Street Glide появился особый мотоцикл. Его стоимость вызывает споры даже среди фанатов. Что скрывается за этим ценником – узнаете в материале.

Семейство Harley-Davidson Street Glide, входящее в серию Grand American Touring, получило три ключевых модели еще в 2025 году. Это базовая версия, более оснащенная Ultra и флагманская модификация, подготовленная подразделением Custom Vehicle Operations. Последний традиционно считается вершиной модельного ряда, учитывая максимальный комфорт, эксклюзивные детали и особую отделку.

Однако на фоне этих моделей появился новый лидер – HD87. Его стоимость оказалась настолько высокой, что за эти деньги можно было приобрести сразу два Street Glide CVO. Такой ценник сразу же вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки и экспертов рынка. Многие задаются вопросом: действительно ли HD87 оправдывает свою цену, или это просто попытка сыграть на имиджевый бренд?

HD87 отличается не только ценой, но и уровнем индивидуализации. Мотоцикл имеет уникальные элементы отделки и особую сборку. Производитель гарантирует, что каждая деталь здесь продумана до мелочей, а сам байк рассчитан на самых требовательных клиентов. Впрочем, даже среди поклонников Harley-Davidson нашлись те, кто считает, что подобная эксклюзивность не всегда оправдывает столь значительные затраты.

В техническом плане HD87 не предлагает революционных решений. Основные агрегаты и платформы остались прежними, хотя в отделке и оснащении проводятся серьезные доработки. Впрочем, для многих покупателей Harley-Davidson важны не технические характеристики, а статус и ощущение уникальности. Именно на это и делается ставка производителя, выпуская такие лимитированные версии.

Пока остается открытым вопрос, найдется ли достаточное количество желающих приобрести HD87 по столь высокой цене. Однако Harley-Davidson еще не раз доказывал, что его сторонники готовы платить за эксклюзивность и особую атмосферу. Время покажет, станет ли HD87 новой иконой среди коллекционных мотоциклов или останется лишь дорогим экспериментом.