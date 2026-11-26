26 ноября 2026, 17:00
Harley-Davidson LiveWire получил огромное заднее колесо и стал Big Back Beast
Harley-Davidson LiveWire получил огромное заднее колесо и стал Big Back Beast
В Швейцарии кастомайзеры из Bundnerbike превратили электрический Harley-Davidson LiveWire в уникальный Big Back Beast с массивным задним колесом шириной 300 мм и яркой зеленой аэрографией. Узнайте, как изменился культовый электробайк.
Harley-Davidson LiveWire, первый серийный электромотоцикл классической американской марки, давно стал символом смелых экспериментов в мире двухколесной электромобильности. Однако после того, как Harley-Davidson выделила LiveWire в отдельный бренд, судьба модели стала менее выгодной. Несмотря на амбициозные планы, массового перехода на электрические мотоциклы так и не произошло, сам LiveWire остался нишевым продуктом для энтузиастов.
Тем не менее, именно такие энтузиасты и кастомайзеры продолжают вдохновлять необычными рыночными проектами. Один из них — оригинальный каст Big Back Beast, созданный швейцарской мастерской Bundnerbike. В основе лежит ранний экземпляр Harley-Davidson LiveWire, который по заказу требовательного клиента превратился в нечто совершенно уникальное.
Первое, что бросается в глаза — это экстремальная окраска. Если стандартный LiveWire лишь намекает на зелёный цвет, то Big Back Beast буквально утопает в ярких последовательностях зелёного цвета. Мастера Bundnerbike раскрасили мотоцикл аэрографией с гномами, создав по-настоящему сказочный образ, который невозможно не рассмотреть на дороге.
Но главное — это, конечно, заднее колесо. Его ширина составляет значительные 300 мм, что является максимальным разрешенным размером для кастомных Harley-Davidson. Для сравнения, стандартное заднее колесо LiveWire — всего 180 мм. Чтобы установить такую «катку», инженерам пришлось полностью переработать заднюю часть мотоцикла: переместить вторичный привод на боковую сторону, интегрировать тормозную систему и изготовить специальный маятник. Центрально установленный амортизатор Ohlins завершает картину технических доработок.
Впечатывание и выбор колес: оба диска теперь 18-дюймовые (457 мм), что дает байку еще более агрессивный и монументальный вид. Везде, где это было возможно, использовались премиальные компоненты Ребуффини, руль и органы управления заменены на новые, более современные. При этом часть оригинальных деталей Harley-Davidson сохранена, чтобы принадлежать родословному мотоциклу.
Сколько стоит такой кастом — вопрос открытый. На вторичном рынке обычный Harley-Davidson LiveWire с фирменным логотипом может стоить до 1,6 млн рублей, новый LiveWire One продается от 1,4 млн рублей. Но уникальный Big Back Beast, безусловно, обойдётся своему владельцу значительно дороже — ведь это не просто электробайк, настоящее произведение кастом-искусства.
Проект Big Back Beast — отличный пример того, как даже не самые коммерчески успешные модели могут получить вторую жизнь в руках талантливых мастеров. Возможно, если бы Harley-Davidson не отделил LiveWire в самостоятельный бренд, мы бы увидели больше подобных смелых экспериментов. А пока остается только любоваться работой швейцарских кастомайзеров и ждать новых необычных проектов на базе электромотоциклов.
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