Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 13:05

Harley-Davidson Moneytalks: литовский тюнинг V-Rod Night Rod Special с акцентом на детали

Harley-Davidson Moneytalks: литовский тюнинг V-Rod Night Rod Special с акцентом на детали

Harley-Davidson Moneytalks от Killer: Стиль за €3156 и рецепт европейского кастома без потери надежности

Harley-Davidson Moneytalks: литовский тюнинг V-Rod Night Rod Special с акцентом на детали

Harley-Davidson Moneytalks - это не просто очередной кастом, а пример того, как даже относительно свежие модели могут получить новую жизнь благодаря смелым решениям в дизайне и деталях. Важно для тех, кто ищет свежий взгляд на тюнинг культовых мотоциклов.

Harley-Davidson Moneytalks - это не просто очередной кастом, а пример того, как даже относительно свежие модели могут получить новую жизнь благодаря смелым решениям в дизайне и деталях. Важно для тех, кто ищет свежий взгляд на тюнинг культовых мотоциклов.

Harley-Davidson Moneytalks — свежий пример того, как даже привычные модели могут стать яркими кастом-проектами. 

Главная форма Moneytalks - эффектная окраска: глубокий черный цвет сочетается с традиционными акцентами, что сразу привлекает внимание. Такое сочетание не только придает индивидуальность, но и полностью оправдывает название проекта. В передней части мотоцикла установлены укороченные и суженные крылья с вырезами и сетчатыми вставками, а также новая фара с кастомным обтекателем. Аналогичные изменения коснулись и задней части.

Бак теперь вписан между боковыми накладками, чтобы визуально сопоставить его с рамой. Сиденье, выполненное на заказ, с ромбовидной прострочкой и особой обивкой, придает премиальности. При этом силовой агрегат остался стандартным: используется знаменитый двигатель Revolution, разработанный с использованием Porsche для сегмента VRSC. Данное решение позволяет сохранить заводскую динамику и надежность.

Из технических доработок следует отметить новую выпускную систему, однако подробные сведения о ней мастер не раскрывает. Неизвестно, отличается ли кастом по мощности, но визуально и акустически мотоцикл стал заметно агрессивнее. Подобный подход часто встречается среди европейских кастомайзеров, которые делают акцент на стиле, а не на радикальных изменениях характеристик.

Стоимость дополнительных деталей, использованных в проекте, составляет около 3156 евро (примерно 294 000 по текущему курсу). В цену не входит работа, покраска и сам мотоцикл. 

Интересно, что подобные проекты становятся все более популярными в Европе, где владельцы Harley-Davidson ищут пути индивидуализации мотоциклов без заводских потерь - новая волна кастомизации и технологий затрагивает все сегменты двухколесной техники .

Для российских владельцев Harley-Davidson в проекте Moneytalks может быть интересен как пример доступного и эффектного тюнинга. В условиях, когда оригинальные детали и сервисные решения становятся все менее доступными, подобные решения позволяют не только обновить внешний вид мотоцикла, но и добиться индивидуальности без потери технической составляющей. Важно помнить, что стоимость кастома складывается не только из цены деталей, но и из работы мастеров, а также из уникальности каждого проекта. Moneytalks - наглядный пример того, как грамотный подход к деталям превратил даже серийный мотоцикл в объект внимания и дискуссий среди ценителей мототехники.

Упомянутые марки: Harley-Davidson, Porsche
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