Harley-Davidson отпразднует юбилей в Праге
В программе празднования - групповые поездки, спортивные состязания и знакомство с единомышленниками из разных стран мира, для которых мотоцикл – не просто средство передвижения, а символ свободы. В Праге также будет представлена особенная коллекция из полутора сотен мотоциклов и интерактивная экспозиция об истории бренда с 1903 года до наших дней. А ключевым моментом мероприятия станет презентация модельного ряда 2018 года и тест-райд от H-D Demo Truck.
В центре фестивальной площадки распахнет двери «деревня» H.O.G, где на арене Dark Custom Arena будут править черный цвет и адреналин. На сцене будет звучать живая музыка: рок и блюз, регги и рэп, а также чешская и словацкая музыка, а мастера стант-шоу продемонстрируют свое искусство. Бронирование билетов на празднование 115-летия в Праге уже началось.
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