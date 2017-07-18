18 июля 2017, 18:00

Harley-Davidson отпразднует юбилей в Праге

В следующем году Harley-Davidson отмечает 115-летие. В честь этого события состоятся праздничные мероприятия: с 5 по 8 июля 2018 года в Праге и с 30 августа по 3 сентября 2018-го в Милуоки.
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У Harley-Davidson в Праге расположен старейший в мире клуб, которому уже 90 лет. Среди членов клуба – мастера спидвея, драг-рейсеры, члены мотоклубов, гаражные кастомайзеры и ценители дальних путешествий на двух колесах.

В программе празднования - групповые поездки, спортивные состязания и знакомство с единомышленниками из разных стран мира, для которых мотоцикл – не просто средство передвижения, а символ свободы. В Праге также будет представлена особенная коллекция из полутора сотен мотоциклов и интерактивная экспозиция об истории бренда с 1903 года до наших дней. А ключевым моментом мероприятия станет презентация модельного ряда 2018 года и тест-райд от H-D Demo Truck.

В центре фестивальной площадки распахнет двери «деревня» H.O.G, где на арене Dark Custom Arena будут править черный цвет и адреналин. На сцене будет звучать живая музыка: рок и блюз, регги и рэп, а также чешская и словацкая музыка, а мастера стант-шоу продемонстрируют свое искусство. Бронирование билетов на празднование 115-летия в Праге уже началось.

АвтоМудрость Харлей Дэвидсон

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Отзывы по теме
Юбилейный праздник «Харлеев» порадует новшествами
и правильно: я тоже объезжаю Газпром стороной. Красивый фасад ничего не значит. Абсолютно ничего. Фикция. И бензин у них - увы себе...
Saimaa
На старт, внимание, IMIS’12!
Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
Василий
Автомобили для перевозки грузов
| Кому: Vik это уже побогаче)
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Harley-Davidson отпразднует юбилей в Праге
{{material_119177}}У Harley-Davidson в Праге расположен старейший в мире клуб, которому уже 90 лет. Среди членов клуба – мастера спидвея, драг-рейсеры, члены мотоклубов, гаражные кастомайзеры и ценители дальних путешествий на двух колесах.В программе празднования - групповые поездки, спортивные состязания и знакомство с единомышленниками из разных стран мира, для которых мотоцикл – не просто средство передвижения, а символ свободы. В Праге также будет представлена особенная коллекция из полутора сотен мотоциклов и интерактивная экспозиция об истории бренда с 1903 года до наших дней. А ключевым моментом мероприятия станет презентация модельного ряда 2018 года и тест-райд от H-D Demo Truck.В центре фестивальной площадки распахнет двери «деревня» H.O.G, где на арене Dark Custom Arena будут править черный цвет и адреналин. На сцене будет звучать живая музыка: рок и блюз, регги и рэп, а также чешская и словацкая музыка, а мастера стант-шоу продемонстрируют свое искусство. Бронирование билетов на празднование 115-летия в Праге уже началось.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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