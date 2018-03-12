12 марта 2018, 16:49
Harley-Davidson отзывает мотоциклы из-за проблем с тормозами
Компания Harley-Davidson объявила о начале в России сервисной кампании, затрагивающей мотоциклы типов FL2, FL3, VR1, проданные с июля 2009 года по сентябрь 2012 года. Причина заключается в возможном заедании клапана тормозной системы вплоть до полного отказа тормозов.
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В ходе тестовых испытаний специалисты Harley-Davidson выяснили, что штатная тормозная жидкость DOT 4 Brake Fluid обладает свойством повышенной гигроскопичности. Она впитывает влагу из воздуха и густеет, превращаясь в гель. Отложения на деталях тормозной системы могут привести к заеданию клапана, что, в свою очередь, чревато внезапным отказом тормозного механизма на одном из колес. Чтобы этого не произошло, сотрудники дилерского сервиса проверят тормозную систему мотоцикла и при необходимости бесплатно заменят тормозную жидкость согласно регламенту.
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