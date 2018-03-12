12 марта 2018, 16:49

Harley-Davidson отзывает мотоциклы из-за проблем с тормозами

Компания Harley-Davidson объявила о начале в России сервисной кампании, затрагивающей мотоциклы типов FL2, FL3, VR1, проданные с июля 2009 года по сентябрь 2012 года. Причина заключается в возможном заедании клапана тормозной системы вплоть до полного отказа тормозов.
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К счастью, под действие отзыва в России подпадают всего 17 мотоциклов. ООО «Харли-Дэвидсон Рус» в ближайшее время известит всех владельцев по телефону или электронной почте, пригласив посетить дилерскую станцию техобслуживания. Кроме того, владельцы мотоциклов могут самостоятельно сверить VIN-код со списком на сайте Росстандарта, при необходимости связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. 

В ходе тестовых испытаний специалисты Harley-Davidson выяснили, что штатная тормозная жидкость DOT 4 Brake Fluid обладает свойством повышенной гигроскопичности. Она впитывает влагу из воздуха и густеет, превращаясь в гель. Отложения на деталях тормозной системы могут привести к заеданию клапана, что, в свою очередь, чревато внезапным отказом тормозного механизма на одном из колес. Чтобы этого не произошло, сотрудники дилерского сервиса проверят тормозную систему мотоцикла и при необходимости бесплатно заменят тормозную жидкость согласно регламенту.
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Harley-Davidson отзывает мотоциклы из-за проблем с тормозами
{{material_120674}}К счастью, под действие отзыва в России подпадают всего 17 мотоциклов. ООО «Харли-Дэвидсон Рус» в ближайшее время известит всех владельцев по телефону или электронной почте, пригласив посетить дилерскую станцию техобслуживания. Кроме того, владельцы мотоциклов могут самостоятельно сверить VIN-код со списком на сайте Росстандарта, при необходимости связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. В ходе тестовых испытаний специалисты Harley-Davidson выяснили, что штатная тормозная жидкость DOT 4 Brake Fluid обладает свойством повышенной гигроскопичности. Она впитывает влагу из воздуха и густеет, превращаясь в гель. Отложения на деталях тормозной системы могут привести к заеданию клапана, что, в свою очередь, чревато внезапным отказом тормозного механизма на одном из колес. Чтобы этого не произошло, сотрудники дилерского сервиса проверят тормозную систему мотоцикла и при необходимости бесплатно заменят тормозную жидкость согласно регламенту.
2018-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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