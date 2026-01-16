Почему Pan America 1250 Limited удивил даже поклонников Harley-Davidson?

16 января 2026, 15:15
Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - самый дорогой туристический байк марки
Harley-Davidson представил обновленную линейку мотоциклов 2026 года. Новых моделей с нуля не появилось, но есть интересные версии. Pan America 1250 Limited стал самой дорогой моделью среди туристических Harley. Чем он отличается от других - узнаете в материале.
На этой неделе американский производитель мотоциклов Harley-Davidson официально анонсировал свою линейку на 2026 год. Несмотря на ожидания поклонников, компания не выпустила ни одной абсолютно новой модели, созданной с нуля. Вместо этого Harley-Davidson сделал обновлённые версии уже известных байков, добавив к ним несколько интересных условий и опций.
Особое внимание привлекла версия Pan America 1250 Limited — туристический мотоцикл, ставший самой дорогой моделью в сегменте у Harley-Davidson, если не считать эксклюзивные CVO-версии. Этот байк не только сохраняет узнаваемый стиль марки, но и имеет ряд доработок, которые делают его привлекательным на конкурентном рынке.
Pan America 1250 Limited оснащен мощным двигателем Revolution Max размером 1250 кубических градусов, что обеспечивает отличную динамику и уверенное поведение на трассе и бездорожье. В комплектации мотоцикл получил продвинутую электронную подвеску, адаптированный круиз-контроль и полный набор систем безопасности, включая ABS и трекшн-контроль. Для любителей дальних путешествий предусмотрены внутренние кофры и удобное кресло, рассчитанные на долгие часы в пути.
Внешне Pan America 1250 Limited отличается объемным массивным обтекателем, характерной светотехникой и фирменной эмблемой Harley-Davidson. В отделке использованы качественные материалы, а цветовые решения обеспечивают модели премиального статуса. Несмотря на значительную цену, интерес к мотоциклу среди российских байкеров остается высоким - многие ценят сочетание современного характера и современных технологий.
Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые фанаты бренда ожидали увидеть нечто принципиально новое, а не очередную вариацию на тему уже знакомых моделей. Однако Harley-Davidson, похоже, решил не рисковать и предложить проверенные решения, добавляя к ним немного эксклюзивности и комфорта.
Похожие материалы Харлей Дэвидсон
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
