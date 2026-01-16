Почему Pan America 1250 Limited удивил даже поклонников Harley-Davidson?

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - самый дорогой туристический байк марки

Harley-Davidson представил обновленную линейку мотоциклов 2026 года. Новых моделей с нуля не появилось, но есть интересные версии. Pan America 1250 Limited стал самой дорогой моделью среди туристических Harley. Чем он отличается от других - узнаете в материале.

На этой неделе американский производитель мотоциклов Harley-Davidson официально анонсировал свою линейку на 2026 год. Несмотря на ожидания поклонников, компания не выпустила ни одной абсолютно новой модели, созданной с нуля. Вместо этого Harley-Davidson сделал обновлённые версии уже известных байков, добавив к ним несколько интересных условий и опций.

Особое внимание привлекла версия Pan America 1250 Limited — туристический мотоцикл, ставший самой дорогой моделью в сегменте у Harley-Davidson, если не считать эксклюзивные CVO-версии. Этот байк не только сохраняет узнаваемый стиль марки, но и имеет ряд доработок, которые делают его привлекательным на конкурентном рынке.

Pan America 1250 Limited оснащен мощным двигателем Revolution Max размером 1250 кубических градусов, что обеспечивает отличную динамику и уверенное поведение на трассе и бездорожье. В комплектации мотоцикл получил продвинутую электронную подвеску, адаптированный круиз-контроль и полный набор систем безопасности, включая ABS и трекшн-контроль. Для любителей дальних путешествий предусмотрены внутренние кофры и удобное кресло, рассчитанные на долгие часы в пути.

Внешне Pan America 1250 Limited отличается объемным массивным обтекателем, характерной светотехникой и фирменной эмблемой Harley-Davidson. В отделке использованы качественные материалы, а цветовые решения обеспечивают модели премиального статуса. Несмотря на значительную цену, интерес к мотоциклу среди российских байкеров остается высоким - многие ценят сочетание современного характера и современных технологий.

Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые фанаты бренда ожидали увидеть нечто принципиально новое, а не очередную вариацию на тему уже знакомых моделей. Однако Harley-Davidson, похоже, решил не рисковать и предложить проверенные решения, добавляя к ним немного эксклюзивности и комфорта.