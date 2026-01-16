Почему Pan America 1250 Limited удивил даже поклонников Harley-Davidson?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 15:15

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - самый дорогой туристический байк марки

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - самый дорогой туристический байк марки

Почему Pan America 1250 Limited удивил даже поклонников Harley-Davidson?

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - самый дорогой туристический байк марки

Harley-Davidson представил обновленную линейку мотоциклов 2026 года. Новых моделей с нуля не появилось, но есть интересные версии. Pan America 1250 Limited стал самой дорогой моделью среди туристических Harley. Чем он отличается от других - узнаете в материале.

Harley-Davidson представил обновленную линейку мотоциклов 2026 года. Новых моделей с нуля не появилось, но есть интересные версии. Pan America 1250 Limited стал самой дорогой моделью среди туристических Harley. Чем он отличается от других - узнаете в материале.

На этой неделе американский производитель мотоциклов Harley-Davidson официально анонсировал свою линейку на 2026 год. Несмотря на ожидания поклонников, компания не выпустила ни одной абсолютно новой модели, созданной с нуля. Вместо этого Harley-Davidson сделал обновлённые версии уже известных байков, добавив к ним несколько интересных условий и опций.

Особое внимание привлекла версия Pan America 1250 Limited — туристический мотоцикл, ставший самой дорогой моделью в сегменте у Harley-Davidson, если не считать эксклюзивные CVO-версии. Этот байк не только сохраняет узнаваемый стиль марки, но и имеет ряд доработок, которые делают его привлекательным на конкурентном рынке.

Pan America 1250 Limited оснащен мощным двигателем Revolution Max размером 1250 кубических градусов, что обеспечивает отличную динамику и уверенное поведение на трассе и бездорожье. В комплектации мотоцикл получил продвинутую электронную подвеску, адаптированный круиз-контроль и полный набор систем безопасности, включая ABS и трекшн-контроль. Для любителей дальних путешествий предусмотрены внутренние кофры и удобное кресло, рассчитанные на долгие часы в пути.

Внешне Pan America 1250 Limited отличается объемным массивным обтекателем, характерной светотехникой и фирменной эмблемой Harley-Davidson. В отделке использованы качественные материалы, а цветовые решения обеспечивают модели премиального статуса. Несмотря на значительную цену, интерес к мотоциклу среди российских байкеров остается высоким - многие ценят сочетание современного характера и современных технологий.

Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые фанаты бренда ожидали увидеть нечто принципиально новое, а не очередную вариацию на тему уже знакомых моделей. Однако Harley-Davidson, похоже, решил не рисковать и предложить проверенные решения, добавляя к ним немного эксклюзивности и комфорта. 

Упомянутые марки: Harley-Davidson
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Харлей Дэвидсон

Похожие материалы Харлей Дэвидсон

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Ульяновск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться